【海外初のフードコート店舗！】台湾4号店京都北白川 ラーメン魁力屋「新光三越高雄左営店」を2026年6月19日(金)にグランドオープン！

株式会社魁力屋京都北白川 ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）の100%出資子会社、台湾魁力屋国際股份有限公司（台北市、董事長：田口 剛）は、海外4号店として、2026年6月19日(金)に「京都北白川 ラーメン魁力屋 新光三越高雄左営店」を高雄市にオープンいたしました。

台湾南部へ初進出！海外初のフードコート店舗を高雄に出店！

日本国内では約3割の店舗をフードコートへ出店しており、ご家族連れやお買い物中のお客様など幅広い層の皆さまにご利用いただいております。

このたびオープンする「新光三越高雄左営店」は、魁力屋にとって海外初となるフードコート店舗です。フードコートならではのスピーディーな商品提供を実現するため、地元の製麺所と共同で専用麺を開発いたしました。

メニューには、日本・台湾でご好評いただいている看板商品の「京都熟成醤油ラーメン」をはじめ、台湾限定の「京都豚骨醤油ラーメン」や「京都鶏白湯醤油ラーメン」をご用意しております。

京都熟成醤油ラーメン京都豚骨醤油ラーメン京都鶏白湯醤油ラーメン

また、フードコート店限定のセットメニューとして、「京風きゅうり漬」、「カニカマ天」、「鶏唐揚げ」なども販売し、ラーメンとあわせてお楽しみいただけます。

京風きゅうり漬カニカマ天鶏唐揚げ

【日本の食文化と「おもてなしの心」で世界中を笑顔に！】というビジョンのもと、台湾のお客様に笑顔を届けられるよう、まい進してまいります。

店舗概要

＜新光三越高雄左営店＞

・営業時間：11:00-22:00

・席数 ：8席、他フードコート内共用

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に183店舗、チェーン展開しています。（2026年6月19日現在）

看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗

資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（183店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya