ネットプロテクションズ、日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2026「ブランディング部門」賞を受賞

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下当社）は、日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」主催「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2026」において、「ブランディング部門」賞を受賞したことをお知らせします。

本賞は、BtoBマーケティングならではの知見や取り組みに焦点を当て、国内の優れた企業事例を社会に共有することを目的とし、日経クロストレンドが2024年より実施しているものです。

当社は、企業間決済サービス「NP掛け払い」の事業拡大に向け、潜在ニーズを持つ大手企業へのアプローチを進めるなかで、決裁層における企業・サービス認知および信頼不足による商談の長期化や失注増加という課題に直面しました。そこで、独自の組織運営をテーマとした情報発信や書籍出版を通じて企業認知の向上を図るとともに、「NP掛け払い」を企業の成長を支えるインフラとして再定義し、社会課題と接続したサービス価値の発信を推進しました。その結果、主要ビジネスメディアでの露出拡大や指名検索数の増加、大手企業案件の獲得増加につながるなど、企業・サービス双方のブランド強化に取り組んだ点が評価され、このたびの受賞に至りました。



取り組みについては、以下の記事よりご覧ください。

https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20260615/

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01392/00008/index.html

審査員からのコメント

上島 千鶴氏

Nexal 代表取締役

ブランディング部門の受賞、おめでとうございます。「大手企業の潜在ニーズ開拓」へ舵を切る際、デジタル施策だけではアプローチが届かず、複雑な意思決定構造によって商談が長期化・停滞するという、リアルな課題が分かりやすかったです。

BtoCでの高い知名度に比べ、BtoBの「NP掛け払い」や企業名の認知が低いという弱点を正確に捉え、経営層向けに提供価値を「業務効率化」から「事業成長」へ再定義するパーセプションチェンジに挑んだ戦略が秀逸でした。

また、企業認知を高めつつもタイミー社との「地方の労働力不足・地域経済活性化」という、社会課題起点のストーリーを発信する広報・ブランディング二段構えの構造も良い取り組みです。

成果としても、取材数15倍、大手企業の案件獲得数を昨対比23%増も誇れる結果です。限られた予算の中、自社の組織的・社会的価値をPR文脈へ昇華させて市場を動かす手法は、多くの企業にとっても参考になると思います。



垣内 勇威氏

WACUL 代表取締役

中堅・中小企業のブランディング施策は、効果検証を曖昧に終わらせてしまうケースが多い中、定量的な成果までしっかりと可視化している点が素晴らしいです。

結果としてはまだ微増の域を出ませんが、定量化してPDCA（計画・実行・評価・改善）サイクルを回そうとしていること自体が、他企業の模範になる好例だと評価しています。

また大手メディア露出や、書籍出版など、誰でも一度は思い付くものの、実行までやり切るハードルが非常に高い施策に取り組んでいることも高く評価しています。社内のどのような意思決定と予算獲得のプロセスを経て、継続的にブランディング施策を動かすことができたのかという事例まで含めて、授賞式ではご共有いただけますと幸いです。

今後について

当社は「NP掛け払い」を単なる業務効率化サービスではなく、企業の成長を支えるインフラとして社会に浸透させることを目指しています。これまで推進してきたブランディング活動を通じた企業・サービスの認知向上と価値理解の促進に加え、今後は広告、イベント、コンテンツ、営業活動などを掛け合わせた統合的なマーケティングコミュニケーションを推進し、企業間決済における新たな市場認識の形成に取り組みます。

今後も企業間決済領域における課題解決と市場の発展に貢献し、「事業の成長は決済で変わる」という考えのもと、企業活動を支えるインフラとしてさらなる価値提供を推進してまいります。

企業間決済サービス「NP掛け払い」について

「NP掛け払い」は、企業間取引向けの後払い決済サービスです。当社が企業（売り手）と企業の顧客（買い手）の間に入り、買い手への与信から請求書発行、代金回収までの決済・請求業務の全てを請け負い、未回収リスクを保証します。「NP掛け払い」の導入により、売り手は決済・請求業務をまるごとDX化し、コア業務に集中できます。また未回収リスクを保証することで経営基盤の安定化を図れます。加えて、従来の信用機関に依存しない独自の与信審査によって個人事業主に対してより柔軟に掛け売りが提供できるため、販路拡大・売上向上が見込めます。

詳細はこちら：https://np-kakebarai.com/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階