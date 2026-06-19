カインズ、上期の人気商品ランキング発表！　他にも高レビュー商品などオンラインショップでご紹介

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、カインズ公式オンラインショップにおけるコンテンツを拡充し、上半期の人気商品ランキングを発表しました。他にも高レビュー商品の紹介、アップデート商品の紹介ページの更新を実施しています。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。その一環として、公式オンラインショップにおいて商品選びの参考となるコンテンツを充実させ、売れ筋ランキングやレビュー評価、商品の特長がよりわかりやすく伝わる情報を拡充しました。気になる商品を見つけるきっかけとして、楽しみながらご覧いただける内容となっています。

コンテンツの紹介

▼上半期ランキング：6月17日(水)更新

2026年上半期の売れ筋商品をカテゴリ別に紹介するランキングを発表しました。日常使いの家庭用品を中心に、実際の購買動向をもとにしたラインアップとしています。

●ランキングを一部ご紹介

【SNS人気 部門】

・1位 バーベキュー グリルシート

・2位 洗えるパズルラグマット シャギー

・3位 両面使える突っ張り収納ラック

【500円以下で買える人気商品 部門】

・1位 ピタッと貼り付く食品ラップ

・2位 オイルスプレー

・3位 部屋干し 衣料用液体洗剤 詰替 2.8kg



他にも、多くのカテゴリでランキングを発表しています。クイズを交えたコンテンツで、楽しみながら商品への理解を深められる構成となっています。詳細は下記ページをご覧ください。

特設ページ：https://www.cainz.com/contents/household-supplies/best.html



※集計：2026年1月1日～5月15日／期間内での商品の購入点数、オンラインショップ閲覧数などを基に算出

※「SNS人気 部門」の集計：2026年1月1日～5月15日／公式インスタグラムにて人気のあった投稿より算出

※継続して販売をしている商品、オンラインショップで購入ができる商品に厳選し掲載しています。

※店舗によっては、取扱がない場合や在庫がない場合もございます。





▼高レビュー獲得ランキング：6月17日(水)更新

オンラインショップにおける商品レビュー評価を軸としたランキングを新たに公開しました。購買後の満足度を重視した商品選びに役立つよう、利用者の実感に基づく情報をお届けします。

特設ページ：https://www.cainz.com/contents/household-supplies/best_review.html

▼「みんなの声でアップデート」：6月17日(水)更新

カインズオリジナル商品は、みなさまからいただく声で改善・改良し続けています。アップデートした商品を紹介する当ページを、6月17日(水)に更新し、掲載商品を拡大しています。

特設ページ：https://www.cainz.com/contents/household-supplies/update.html

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

https://www.cainz.co.jp/