群馬県内企業のグローバル・オープンイノベーション推進プログラムが始動！

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）は、群馬県と、欧州連合（EU）を母体とする世界最大級のスタートアップ支援機関「欧州イノベーション・技術機構」（以下、EIT）が運営する、県内企業と欧州のスタートアップとの協業支援を目的にした「Gunma×EITグローバルアウトリーチプログラム」において、昨年度に引き続き運営支援業務を受託し、成果創出に向けて県内企業と欧州スタートアップの双方のサポートを行います。

群馬県内企業向けのワークショップの様子

本プログラムは、群馬県内企業が有する技術・事業課題と、欧州スタートアップが持つ先進的な技術・ソリューションを結びつけることで、新たな事業機会の創出および群馬県におけるグローバル・オープンイノベーションの推進を目指す取り組みで、昨年度に続き二度目の開催となります。EITと自治体との連携による本格的なプログラムの開催は国内でも初めての試みで、昨年度は、初年度に関わらず、県内企業5社1団体、欧州スタートアップ12社が多くの応募から選出され、半年間の協業プログラム期間内に、NDA締結案件等が計11件(昨年度末)にのぼるなど、複数の協業テーマが継続検討へと進み、具体的な事業連携に向けた成果が生まれました。

本年度のプログラムもいよいよ始動し、6月16日（火）には、プログラムの一環として群馬県内企業向けワークショップを開催しました。ワークショップでは、オープンイノベーションへの理解を深めるための基礎講座をはじめ、海外スタートアップとの協業に向けた考え方のインプット、欧州スタートアップとの協業テーマの設定精度を高めるためのワークを行いました。

海外スタートアップとの連携においては、言語面・コミュニケーション面での課題を乗り越え、事業上の目的や技術の活用において検証すべき論点を整理しながら推進することが重要です。01Boosterは、昨年度の取り組みに続き、これまでのオープンイノベーション支援の知見を活かし、県内企業のイノベーション推進における課題の整理、欧州スタートアップとのマッチング、協業検討に向けた伴走支援などを通して、実効性のある協業創出を支援して参ります。

プログラムスケジュール

2026年4月： 県内企業の公募開始

2026年6月： EITによる群馬県内企業向けワークショップ、協業内容に関するヒアリングの実施、県内企業の選抜

2026年7月以降： 欧州スタートアップの募集・選定

2026年8月～10月： 群馬県内企業と欧州スタートアップがオンラインでMTG

2026年11月： 欧州スタートアップが来日し、群馬県内企業と対面で協業検討に向けた協議・交流を実施

欧州イノベーション・技術機構（EIT）について

欧州イノベーション・技術機構（EIT） は、欧州連合（EU）が設立したイノベーション推進機関で、本部はハンガリー・ブダペストにあります。2008年に創設され、研究・教育・ビジネスの3つの分野を結びつけることにより、欧州の持続可能な経済成長と競争力強化を目指しています。EITは、特定のテーマごとに「ナレッジ・イノベーション・コミュニティ（KIC）」という分野別の共同体を設けており、気候変動、エネルギー、モビリティ、製造、健康、食品、デジタル技術などの領域でスタートアップ支援や共同研究、教育プログラムを展開しています。

EITの支援を受けるスタートアップや大学、企業は、資金提供だけでなく、欧州内外のネットワーク、専門家支援、技術検証の機会など、包括的なイノベーションエコシステムにアクセスできるのが特徴です。

株式会社ゼロワンブースターについて

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。