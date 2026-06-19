「ライフスタイルWEEK 夏」 大広フェムテック・フェムケアラボによる、『ヘルステックやAIが育むより豊かなライフスタイル』をテーマとしたディスカッションに石川が登壇

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、2026年6月24日（水）に東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWEEK 夏」内『フェムケアフェア』にて開催されるパネルディスカッションに登壇いたします。

公式サイト：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-809-1da1d0555919f6fc5f34f53255cc450e.pdf

本パネルディスカッションは、株式会社大広「大広フェムテック・フェムケアラボ」が主催し、「ヘルステックやAIが育むより豊かなライフスタイル」をテーマに開催されます。パナソニック株式会社および塩野義製薬株式会社とともに、ヘルステック・AI領域における取り組みや、女性の健康課題へのアプローチについて議論いたします。

当社代表・石川は、ファミワンが提供するオンライン専門家相談や企業・自治体向けセミナーなど、データと専門性を活用した個別サポートの実践事例を共有するとともに、ヘルステックとAIが切り拓く、働く人々のウェルビーイング向上と女性活躍推進の未来について発信します。

■パネルディスカッション 開催概要

【開催日時】2026年6月24日（水）13:00～

【会 場】東京ビッグサイト（「ライフスタイルWEEK 夏」内 フェムケアフェア）

【セッション登壇企業】株式会社大広（大広フェムテック・フェムケアラボ）、パナソニック株式会社、株式会社ファミワン、塩野義製薬株式会社

【テーマ】「ヘルステックやAIが育むより豊かなライフスタイル」

【公式サイト】https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html

https://biz.q-pass.jp/f/13441/ls_summer/seminar_register■ライフスタイルWEEK 夏 開催概要

【開催日】2026年6月24日（水）～26日（金）

【会 場】東京ビッグサイト

【主 催】RX Japan合同会社

【公式サイト】https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995