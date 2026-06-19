「シンチャオ！ふなばし Vietnam Fes 2026」開催決定　水をテーマに船橋とベトナムをつなぐ国際交流イベント

株式会社エクス・アドメディア

2025年の開催では2日間で延べ6万人が来場し、多くの日本人来場者と在日ベトナム人コミュニティが交流する場として大きな反響をいただきました。

第3回目となる2026年は、「水がつなぐ、ふたつのカルチャー。」をテーマに開催。船橋とベトナム、それぞれが育んできた水辺文化を切り口に、食や文化を通じた新たな日越交流の場を創出します。

開催概要

「水がつなぐ、ふたつのカルチャー。」

シンチャオ！ふなばし Vietnam Fes 2026 キービジュアル 出所:株式会社エクス・アドメディア[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102583/table/3_1_e5f39ea79aed2f565262c9732ef891d1.jpg?v=202606190951 ]

本イベントは、「水がつなぐ、ふたつのカルチャー。」をテーマに、船橋の地名由来である「舟を並べた橋」と、ベトナムの川とともに発展した水上文化という二つの文化的背景を一本の“川”でつなぎ、日本とベトナム両国の文化交流の促進ならびに相互理解の深化を目的として開催する文化交流イベントです。

船橋は古くから海とともに発展してきた港町であり、水辺文化を育んできたまちです。

一方、ベトナムもメコン川をはじめとする豊かな河川とともに発展し、水は人々の暮らしや文化、産業を支える重要な存在となっています。

またベトナムには、

「Uống nước nhớ nguồn（ウオン・ヌオック・ニョー・グオン）」

ということわざがあります。

これは「水を飲むときは、その源を忘れない」という意味で、人とのつながりや感謝の心を大切にするベトナムの価値観を表す言葉です。

シンチャオ！ふなばし Vietnam Fes 2026では、この“水”を共通のキーワードとして、船橋とベトナム、それぞれの歴史や文化、人々の想いをつなぐ交流の場を創出します。

会場内のメインステージには、ベトナムを象徴する竹をモチーフとしたバンブーステージを設置予定です。ベトナムらしさを感じられる空間演出とともに、来場者が両国の文化に触れ、交流を楽しめる場を展開します。

水を感じる会場演出と熱中症対策

会場内の昨年風景 出所:株式会社エクス・アドメディア

近年の猛暑を踏まえ、本イベントでは来場者が快適に過ごせる会場づくりにも取り組みます。

会場には、ベトナムを代表する景勝地「バンゾックの滝」をモチーフにしたフォトスポットを設置予定です。

雄大な滝をイメージしたビジュアル演出とともに、水を感じられる空間を創出し、来場者が写真撮影を楽しめるコンテンツとして展開します。

また、ミスト演出や涼感スポットの設置を予定しており、夏の暑さを和らげながらイベントを楽しめる環境づくりを進めています。

さらに、スカイネットを活用した日陰空間の創出など、熱中症対策にも配慮した会場設計を予定しています。

ビアホイとベトナムグルメを楽しむ

バンゾックの滝 出所:株式会社エクス・アドメディアミスト演出イメージ 出所:株式会社エクス・アドメディア

会場には、本場ベトナム料理を提供する飲食ブースが多数出店予定です。

フォーやバインミーをはじめとした人気グルメのほか、ベトナムの屋台文化を象徴する「ビアホイ」をイメージした飲食エリアも展開予定です。ベトナムならではの食文化や賑わいを体感しながら、現地を旅するような雰囲気を楽しむことができます。

ベトナムグルメ 出所:istockphoto.comビアホイの様子 出所:株式会社エクス・アドメディア

次回予告

6月下旬には第2弾リリースとして、ベトナム人気アーティストやステージ出演者、文化コンテンツなどの詳細情報を発表予定です。

今後の最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

公式情報

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本件に関するお問い合わせ

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ボランティアに関するお問い合わせ：volunteer@xinchaovf.com

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