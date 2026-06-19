「オフィスでやさい」のKOMPEITO、ゼスプリと「ワーク栄養バランス」を共同宣言

株式会社KOMPEITO

株式会社KOMPEITO（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：渡邉 瞬、以下当社）は、ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：安斉 一朗、以下ゼスプリ）とパートナーシップを締結し、2026年6月16日（火）、働く人の栄養環境を職場から見つめ直す考え方「ワーク栄養バランス」を共同で宣言しました。

あわせて、当社が運営する設置型健康社食(R)「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」では、2026年7月6日（月）より、全国の対象企業向けにゼスプリキウイの取り扱いを開始します。

また、本取り組みの一環として、手をかざすことで栄養状態の傾向を確認できる体験装置「栄養診断自販機」をゼスプリと共同開発し、2026年6月19日（金）まで東京・有楽町の東京交通会館で期間限定の体験会を実施しています。

■背景：「健康的に食べたいが、時間がない」という働く人の声

当社は「オフィスでやさい」の運営を通じて、「健康的な食事をとりたいが、時間がなく難しい」「忙しい勤務時間中に、栄養バランスまで意識することが難しい」といったオフィスワーカーの声を多く受け取ってきました。

近年、食生活の乱れや栄養バランスの偏りは、個人の健康課題にとどまらず、企業にとっても従業員の健康支援や働く環境づくりの観点から重要性が高まっています。

ゼスプリが推進する「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」では、日本の成人の3人に1人が栄養不良の状態にあるとされています（※1）。また、ゼスプリの調査では、昼食の栄養バランスが乱れていると考えられる人が83％（※2）、自身が栄養不良であることを認識していない人が52％（※3）にのぼることが明らかになっています。

こうした昼食・間食における栄養課題に対し、当社とゼスプリは、個人の意識だけに委ねるのではなく、職場環境から栄養を整えやすくする取り組みとして「ワーク栄養バランス」を提言しました。

（※1）出典：厚生労働省「健康日本21（第三次）」の「栄養・食生活に関連する目標」における「BMI 18.5以上25未満（20歳以上64歳まで）およびBMI 20を超え25未満（65歳以上）の者の割合」の「現状値 60.3％」をもとに算出（https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kaigi/attach/pdf/230906-17.pdf）

（※2）出典：ゼスプリ「昼食の栄養把握調査」（2025年6月実施／全国20～60代2,000人／Web形式）

（※3）出典：ゼスプリ「栄養意識調査」（2025年9月2日～4日実施／全国20～70代男女2,400人／Web形式）

■「ワーク栄養バランス」とは

「ワーク栄養バランス」は、働く人の栄養環境を職場から見つめ直す、新しい労働環境づくりの考え方です。個人の意識改革にとどまらず、職場全体で栄養を整えやすい環境をつくることを目指しています。

具体的な行動指針として、両社は一般財団法人 日本栄養実践科学戦略機構の監修のもと、以下の「6つの心得」をまとめました。

- 「1日の仕事は栄養補給から」身体が整って初めて、やる気もでる。働き始めるまえに、まずはパワー注入。- 「いい食事が判断力を支える」栄養不足や空腹だと、判断がブレてしまいがち。午前中の大事な会議ほど、栄養を整えてから臨もう。- 「コンビニ飯はバランスよく」コンビニに頼るのも立派な仕事術。賢く一品プラスして、ランチの栄養バランスを改善。- 「午後の眠気は食べ方で変わる」その眠気、血糖値のアップダウンが原因かも。コーヒーもいいけど、フルーツでやさしく整えよう。- 「おやつも立派な自己投資」退勤前のラストスパートは、おやつが鍵を握る。栄養たっぷりのフルーツなら集中力も上がるかも。- 「栄養はチームでマネジメント」栄養がとりやすい職場をつくることで、会社全体のパフォーマンス向上へ。

■「オフィスでやさい」で2026年7月6日よりゼスプリキウイの取り扱いを開始

当社が運営する「オフィスでやさい」では、2026年7月6日（月）より、ゼスプリキウイの取り扱いを開始します。対象は、全国累計25,000拠点以上（※4）に導入されている「オフィスでやさい」の導入企業です。

グリーンキウイは食物繊維を含み、サンゴールドキウイはビタミンCを豊富に含むなど（※5）、忙しい勤務時間中でも手軽に取り入れやすい果物です。オフィスにゼスプリキウイを届けることで、働く人が昼食や間食のタイミングで自然と栄養を補いやすい環境づくりを進めていきます。

（※4）2026年5月時点

（※5）参照元：https://www.zespri.com/ja-JP/blogdetail/8-important-nutrients

■栄養状態の傾向を可視化する「栄養診断自販機」をゼスプリと共同開発

「ワーク栄養バランス」を体感できる装置として、当社とゼスプリは「栄養診断自販機」を共同開発しました。

・「真実の口」をモチーフにしたデザインで、手をかざすだけで栄養状態の傾向を測定できます。

・ドイツのBiozoom services社が開発した測定器を用い、皮膚上から光学的にカロテノイド量を測定し、栄養状態の傾向を推定します。

・測定結果に応じて、「真実の口」の内部からゼスプリキウイを受け取れる仕様です。

■「栄養診断自販機」体験会 概要

会場：東京交通会館（東京都千代田区／有楽町駅前）サンプリングエリア・イベントスペース

期間：2026年6月16日（火）～19日（金）

時間：

・16日（火）11:30～20:00（13:00～14:00を除く）

・17日（水）～18日（木）12:00～20:00

・19日（金）9:00～11:00

費用：無料

備考：キウイが無くなり次第終了。混雑時は整理券を配布します。体験はお一人さま1回までです。

初日には「『栄養診断自販機』発表会」を実施しました。ゼスプリ 代表取締役社長 安斉 一朗氏、当社 取締役COO 好岡 利香子が登壇し、開発背景や「ワーク栄養バランス」、両社のパートナーシップについて説明しました。

＜コメント＞

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社 代表取締役社長 安斉 一朗氏

「忙しいオフィスワーカーにとって、栄養バランスを整えることは“意識”だけでは続けにくいものです。だからこそ、日々の職場の中で自然と栄養を選びやすい環境をつくることが重要だと考えています。キウイを、働く人にとって身近な栄養補給の選択肢として広げていけるよう、これからも挑戦してまいります。」



株式会社KOMPEITO 取締役COO 好岡 利香子

「「オフィスでやさい」を運営する中で、働く方々からは“健康的な食事をしたいけれど、時間がなく難しい”という声を多く伺ってきました。

健康管理は個人だけの課題ではなく、組織の生産性にもつながる課題だと感じています。

オフィスという多くの時間を過ごす場所だからこそ、今回のゼスプリ様との取り組みを通じて、働く一人ひとりが健康や栄養を身近に考えられる環境を広げていきたいと考えています。」



■今後の展開

当社は「オフィスでやさい」を通じて、ゼスプリキウイをはじめとする栄養価の高い食品をオフィスにいながら手軽に選べる環境づくりを進めていきます。

「ワーク栄養バランス」の考え方と「栄養診断自販機」での体験を通じて、働く人々が自身の栄養状態に目を向け、オフィスで食を整える機会を増やしてまいります。

■OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）について https://www.officedeyasai.jp/

「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)”サービスです。現在では全国で累計25,000拠点以上（※6）に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化への取り組みとして導入する企業が増えています。



（※6）2026年5月時点



■運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

2014年より、働く人と企業の健康を促し、オフィスの食事環境を整える福利厚生サービス設置型健康社食(R)サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国累計25,000拠点以上（※7）に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉 瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA（オフィスでメディア）」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND（サラダスタンド）」

（※7）2026年5月時点

■お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井、小西

TEL：03-6419-7144 E-Mail：pr@officedeyasai.jp