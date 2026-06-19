「北京国際モーターショー2026視察・考察レポート」をリリース

株式会社リブ・コンサルティング

モビリティ・エネルギー業界に対するコンサルティング支援に強みを持つ株式会社リブ・コンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役：関厳、以下「当社」）は、この度、「北京国際モーターショー2026視察・考察レポート～『知能化』がもたらす競争構造の主従逆転と今後の勝ち残り条件～」を公開したことをお知らせします。

「北京国際モーターショー2026視察・考察レポート」について

北京国際自動車展示会（Auto China）は、1990年のスタート以来30年以上の発展を経て、中国と海外の自動車産業にとって重要な展示会イベント、中国の展示会業界におけるランドマーク的なブランド展示会として成長してきました。

現在の北京モーターショーは、隔年で開催される中国最高レベルの国際A級モーターショーであり、自動車メーカーやテック企業が最新車両・電動化の新技術などを発表する場となっています。

また今回は次世代モビリティ社会の指針提示を目的とし、AI・自動運転（NOA）や車載OS等の知能化技術による産業変革の加速にも焦点を当てた展示内容に変貌を遂げてきました。

今回私たちは第19回北京モーターショー（2026）の開催ウィーク中に現地視察に赴きました。

本年はファーウェイやシャオミをはじめとした中国エコシステムによる知能化技術の展示と、中国市場への適合を急ぐ欧州・日系自動車OEMの展示が多くの注目を集めました。

開催前のプレスカンファレンスにて、フォルクスワーゲングループのオリバー・ブルーメCEOは、「中国は我々の変革の重要な推進力であり、グローバルな野望を支える不可欠な力である。（中略）我々の『in China, for China』戦略は今、道を走り始めている」と述べました 。

かつての技術の主導権を欧州が握っていた構図は崩れ、現在の自動車産業におけるイノベーションの吸引力は中国にあります。

知能化技術やSDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）によってクルマの価値が根本から変わる今、日本をはじめとしたグローバル市場における自動車開発やサプライチェーンはどう変化していくのか？

日本国内でモビリティおよび関連ビジネスに関わる多くの人々にご覧いただきたい内容です。

▼レポートの無料ダウンロードはこちらから

https://www.libcon.co.jp/mobility/download/detail_120/

【資料コンテンツ】

１.モーターショー概要

２.主要メーカー発信内容

３.中国NEV市場と主要プレイヤー

４.中国企業分析・今後の戦略示唆

５.Appendix

【本レポートでわかること】

１.北京モーターショー（Auto China）の概要とは

２.主要OEM・テック企業の発信内容や最新技術の特徴とは

３.中国NEV市場における競争構造と主要企業のエコシステム戦略とは

４.地殻変動下において日系企業が目指すべきアクションとは

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▼本資料に関するお問い合わせ窓口

株式会社リブ・コンサルティング

エンタープライズ事業本部

マネージャー 嶋口幸恵（しまぐちさちえ）

s_shimaguchi@libcon.co.jp

【株式会社リブ・コンサルティング 会社概要】

代表取締役 ： 関 厳

設立 ： 2012年7月

所在地 ： 【東京本社】東京都中央区日本橋２丁目７－１ 東京日本橋タワー29階

【支社】タイ支社（バンコク）

事業内容 ：総合経営コンサルティング業務、DXコンサルティング業務

URL ：https://www.libcon.co.jp/