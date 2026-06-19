【本日発売】官能の迷宮に入り込んだ電波な女子たちの変態でおバカな日常を綴る『謎のユリイカ』1巻、本日6月19日（金）発売！

株式会社ぶんか社

株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）は、マンガレーベル「orSiS」より連載中の『謎のユリイカ』1巻を本日6月19日（金）に発売いたします。

『謎のユリイカ』1巻（吉富昭仁）

互いに惹かれ合っているのに性的嗜好のせいで反発し合うふたりの女子高生・静香（しずか）と純玲（すみれ）。小説家志望の静香と漫画家志望の純玲は、それぞれの作品を通して相手を理想の女王様に仕立て上げるドM同士。打たれたい!? 縛られたい!? 炙られたい!? 「ぱんつ占い」から「SM論争」まで叡智な妄想が暴走しまくる変態ガールコメディ。吉富昭仁が贈る最新作に乞うご期待！

発売を記念して、アニメイト、メロンブックス、とらのあな、まんが王、COMIC ZINではイラストカードが、一部書店ではイラストペーパーの特典がそれぞれ配布されます。

◆アニメイト（イラストカード）※特典はなくなり次第、終了します。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E8%AC%8E%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%82%AB%281%29/pd/3469987/

(C)吉富昭仁／ぶんか社

◆メロンブックス（イラストカード）※特典はなくなり次第、終了します。

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3625421

(C)吉富昭仁／ぶんか社

◆とらのあな（イラストカード）※特典はなくなり次第、終了します。

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012795764/

(C)吉富昭仁／ぶんか社

◆まんが王（イラストカード）※特典はなくなり次第、終了します。

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784821111930

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784821111930-sin-c（サイン本抽選あり）

(C)吉富昭仁／ぶんか社

◆COMIC ZIN（イラストカード）※特典はなくなり次第、終了します。

https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10042676

(C)吉富昭仁／ぶんか社

◆共通ペーパー（イラストペーパー）※配布の有無は購入予定の書店にてご確認ください。

(C)吉富昭仁／ぶんか社

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