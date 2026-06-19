ロレアル、ビバ・テクノロジー2026「ビューティーオデッセイ」で美の未来を発表

日本ロレアル株式会社- ビューティーオデッセイ（美の旅路）： ビバ・テクノロジー開催10周年を記念し、ロレアルは1世紀以上にわたりビューティーにおけるサイエンスリをリードしてきた軌跡、無限の創造性、そしてテクノロジー、データ、AIの専門知識を組み合わせることで、美の未来を「プログラミング」します。

- AIを活用した消費者とマーケターのジャーニー：消費者とビューティーの関係性は根幹から変化しつつあります。美との関係性は、消費者一人ひとりと感情的に深くつながりつつ、根源的に社会的なものですが、AIによって新たな段階へと移行しています。ロレアルは消費者とマーケター、人間とエージェントの双方のために、美のコンシューマージャーニーを変革しています。- 文化のスピードで進化する美： 「ビューティーテイメント」と「ロレアリスター」を通じて、ロレアルは消費者がブランドを知り、体験し、つながる方法を創造的に進化させています。文化が生まれる場で消費者と出会い、新しい美容体験を提供しています。- ・髪に宿るテクノロジー： ロレアルは、あらゆる髪質に対応するパーソナライズされたヘアサービス、診断ツール、トリートメント、スタイリングツールを提供するために設計された、新世代のビューティーテックイノベーションを通じて、髪を「デコーディング」＝新たな視点から解読しています。これには画期的な「ヘアデジタルツイン」や「ロレアル ライトストレート(TM) + マルチスタイラー」が含まれます。- 肌に宿る長寿科学： ロレアルは、画期的な科学を用いて肌の老化にまつわる生物学を理解し、マッピングし、ターゲットとすることで、スキンケアを「修復」から「予防」へと移行させています。これは、ランコムの「セルバイオプリント x アプソリュ ロンジェビティ MD x LED フェイスマスク」ルーティンが体現しています。

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループは現地時間6月11日、17日から20日までパリで開催される欧州最大のテクノロジーイベント「ビバ・テクノロジー」に、10周年という節目を迎えつつ参加します。今年は、テクノロジー、データ、AIの力を活用し、美の未来を「プログラミング」する最新のイノベーションを発表します。

ロレアルグループのチーフ・デジタル＆マーケティング・オフィサーであるアスミタ・ドゥベイは次のように述べています; 「美とは、個人の内面に深く根差しながらも、本質的に社会と分かち合う、人間ならではの探求です。LLM（大規模言語モデル）が美の発見の新たな入り口となるにつれて、美のコンシューマージャーニーは根本的な変化を遂げています。文化とテクノロジーのスピードに合わせて、私たちはAIに対し、より多くのことを求めています。私たちのブランドこそが美における正しくかつ確かな情報源であり続けるために、美のコンシューマージャーニーを、消費者とマーケター、人間とエージェント双方において再構築するためにAIを活用しています」

ロレアルグループ副CEO兼リサーチ＆イノベーション テクノロジー責任者のバーバラ・ラヴェルノは次のように述べています;

「当社が今年ご披露するイノベーションは、1世紀以上にわたる比類ない美の科学的な専門知識が、テクノロジー、データ、AIのあらゆる可能性と邂逅した時に何が実現できるかを示しています。藻類バイオテクノロジーやLEDイノベーションから、ヘアデジタルツイン、予測的な肌モデリングまで、その範囲は多岐にわたります。ロレアルの各専門家チームは、AIを活用したイノベーションという刺激的な新時代に足を踏み入れ、新たな発見の地平を切り拓き、世界中の消費者のために、より高度な美の体験とソリューションを開拓しています」

ビューティーオデッセイ（美の旅路）をテーマに掲げ、来場者はギリシャ語で「最も美しい」を意味する「Καλλίστη」にちなんで命名され、特別にあしらえたインスタレーション「KALLISTE（カリステ）」に迎えられます。人間の芸術センスとAIイメージングがユニークな形で融合したKALLISTEは、感性を捉え、訪れる皆さまを当社の先進的なビューティーテックイノベーションへと導くダイナミックな視覚ガイドとして機能します。今年のイノベーションは4つのテーマに分類されます。

1. AIを活用した生活者とマーケターのジャーニー：

2. 文化とテクノロジーのスピードでブランドストーリーテリングの未来を形作る：

3. 髪に宿るテクノロジー：あらゆる髪質の科学を解読するための目に見えない世界への旅：

4. 肌に宿る長寿科学：老化の生物学を解読する：

- NEW 美の対話： ロレアルの「ビューティー・ナレッジ・グラフ」は、116年間の専門知識を消費者がすでに利用しているプラットフォーム（WhatsApp上の「ビューティージーニアス」、AIケアエージェント、Noliのマルチブランド推奨）に提供します。人間の理解、科学的専門知識とAIを活用したインテリジェンスが一体となって機能します。- CreAItech（クリエイテック）： ロレアルの社内生成AIコンテンツプラットフォームは、Google、Adobe、Seedanceのモデルを搭載し、ブランドアセットを大規模に生成することで、マーケターがブランドへの愛着を築くことを可能にします。現在、責任あるコンテンツ作成をサポートするためのCO2排出量推計機能も内蔵されています。- ビューティーテイメント： ビューティテイメントは、当社のブランドを文化が創り出される中心に据えます。オーディエンスが何かに関心を抱いたその瞬間に、ロレアルのブランドが自然に立ち現れます。例えば、映画『プラダを着た悪魔2』に登場するロレアル パリや、ポップアイコンのマイリー・サイラスがメイベリン ニューヨークのアイコニックなジングルを再解釈した事例などが挙げられます。- NEW ロレアリスター： ロレアルは世界中で50万人ものクリエイターと提携しています。ロレアリスターズプラットフォームは、マスタークラスや独占的な体験を通じてクリエイターの長期的な育成に投資し、美への真の情熱に報い、より深く長期的なパートナーシップを構築するように設計されています。- NEW 髪の深層を解き明かす: ヘアデジタルツイン： ロレアルのユニバーサルヘア分類モデルと世界最大のヘアサイエンスデータベースに基づいて構築されたこの3D仮想繊維モデルは、分子スクリーニングを3倍高速化し、あらゆる髪質にわたる性能を予測することで、インクルーシブで高性能な製品開発を加速させます。- NEW K-SPA - ケラスターゼ： K-SPAは、究極の頭皮とヘアスパ体験です。すべてのトリートメントは、すでに9,000のサロンで使用されているAI搭載診断カメラ「K-SCAN」から始まり、その後、変革的な結果と最高のウェルネス体験を提供するターゲットトリートメントを提供するマルチテックデバイス「K-STATION」が続きます。- NEW ライトストレート(TM) + マルチスタイラー： 特許取得済みの近赤外線技術を使用し、熱エネルギーに頼るのではなく、髪の内部の水素結合を再形成することで、あらゆる髪質をスタイリングする先進的なスタイリングツールです。より低い温度で、より少ないダメージで、より良い結果をもたらします。- NEW ヒト皮膚バイオエンジニアリング： オレゴン大学との共同研究。40年間の皮膚再構築の専門知識に基づいて、ロレアルの「エピスキンテック」は、先進的な3Dプリンティングプロセス（メルトエレクトロライティングとして知られる）を使用して、生物学的に老化させた組織モデルを培養します。これにより、研究者は、化粧品の成分が生活者の手に届くずっと前の段階で、皮膚構造を内部から真に回復できるかどうかをテストできます。- NEW ロレアル ロンジェビティ インテグレーティブ サイエンス(TM)による皮膚の生物学的年齢の理解： ロレアル独自の「ロンジェビティAIクラウド(TM)」は、260以上のバイオマーカーを分析し、生物学的レベルで皮膚の健康をマッピングすることで、物理的な試験の開始前に特定の成分の影響を正確に予測します。これは、スキンケアを「修復」から「予防」へと移行させるものです。- NEW 高解像度イメージングによる皮膚の解読： 医療グレードの精度で、コラーゲン構造、組織構造、細胞老化を非侵襲的に明らかにする、リアルタイムの高解像度3D画像を生成する特許取得済みのイメージング技術です。- NEW スキンバイオテックアクティブ： フランスのスタートアップ企業Microphytとの提携：フランスのバイオテックスタートアップ企業Microphytとの提携により、微細藻類の適応生物学を活用して次世代の長寿活性成分を開発し、持続可能なバイオテクノロジーと、ロレアルのグリーンサイエンスの専門知識を融合させます。- NEW ランコム セルバイオプリント x アプソリュ ロンジェビティ MD x LED フェイスマスクによる美のプロトコル： 完全な長寿ルーティン。セルバイオプリントは肌を分析し、その生物学的年齢を判断し、最適なソリューションを特定します。アプソリュ ロンジェビティ MDとLEDフェイスマスクがこの一連のルーティンをを完成させます。このマスクは、従来のマスクでは実現できなかったレベルのフィット感と柔軟性を有すわずか2mm厚の透明素材で作られ、顔と目元用があり、LEDのリーディングカンパニーであるiSMART Developmentsと共同開発され、2027年に全世界で販売されます。

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