琴平町の保育施設へ体育遊具を届ける支援をTOKKENで販売開始。子どもたちの「できた！」を増やす環境づくりへ

株式会社あるやうむ

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が提供する高付加価値NFT販売プラットフォーム「TOKKEN」で6月19日(金)から、香川県琴平町の保育施設に体育遊具を届ける「琴平のこども園に体育遊具を届ける支援」を販売いたします。今回届けるのは体操マットと平均台のセット。跳ぶ、渡る、バランスを取るといった多様な動きを取り入れやすくする環境を整え、体を動かす楽しさや「できた」という体験を積み重ねる機会につなげるのが狙いです。本商品は同町の体育器具メーカー、株式会社都村製作所が遊具を町内の3つの保育施設に提供します。支援者はTOKKEN上で対象施設を選ぶだけで、各施設が求める体育遊具を都村製作所が手配し届けることができます。

商品について

【商品名】琴平のこども園に体育遊具を届ける支援

【支援する商品】

体操マット 1枚と平均台（フルセット）1セット

★支援のポイント★

・必要としている施設を選び、子どもたちの運動環境づくりを直接支援できます。

・支援した遊具がどの施設に届くかが明確で、施設からのメッセージや写真を通じて、活用の様子を受け取ることができます。

・遊具は都村製作所が手配し施設へ配送するため、購入後の手配負担なく支援に参加できます。

【販売開始】2026年6月19日（金）9時

【販売価格】1施設あたり270,000円（税込）

【販売口数】各施設1点ずつ計3口

【支援先】社会福祉法人 あかね保育園／琴平町立 南こども園／琴平町立 北こども園

【商品購入ページ】https://tokken.alyawmu.com/product/244702c3-60ce-409c-9330-98fac664b464

【支援購入の流れ】

・TOKKENのページで支援したい施設を3施設の中から選択し購入

・都村製作所が選択した施設に体育遊具を手配し発送

・遊具が到着後、施設から感謝のメッセージと写真をTOKKENのメッセージ機能でお届け

※支援者による配送手配や施設との個別連絡は不要です。

施設の思い

こども園と保育園では、跳ぶ、渡る、バランスを取るといった体を動かす遊びが、日々の保育の中で大切にされています。本商品を通じて届けられる遊具は、特別な運動プログラムを前提とするものではなく、日常の保育に継続して取り入れやすい構成です。子どもたちが遊びの中で多様な動きを経験し、姿勢の安定や体の使い方、成功体験を積み重ねていく環境づくりを支援します。

施設からのメッセージ

◯北こども園

日々の保育の中で、子どもたちが自然と体を動かせる場をつくりたいと思っています。新しい道具を通じて、「できた」「楽しい」という体験を積み重ねていけたら嬉しいです。

◯南こども園

子どもたちが夢中になって友達と遊びこめる、そんな場を作りたいと思っています。新しい遊具で、友達と一緒に「やってみよう！」という意欲や、挑戦する心と身体を育む体験を積み重ねていきたいです。

◯あかね保育園

日々の保育の中で、子どもたちが心と体を動かし、熱中できる場をつくっていきたいと思っています。

新しい遊具にも心通わせ、「できた」「楽しい」という体験を大事にしながら元気に遊べたら嬉しいです。

体育遊具を届ける支援としての価値

今回届ける体操マットと平均台のセットは、跳ぶ、渡る、バランスを取るといった多様な動きを日常の保育に取り入れやすい遊具です。子どもたちが繰り返し使える環境を整えることで、体を動かす楽しさや「できた」という体験を積み重ねる機会につなげます。

都村製作所の思い

都村製作所は、遊具を一度届けるだけでなく、子どもたちが日常の中で継続的に体を動かせる環境を整えることを大切にしています。今回のセットも、特別な運動プログラムがなくても保育の中で使いやすく、跳ぶ、渡る、バランスを取るといった多様な動きを自然に引き出せる構成として提案されています。

TOKKENについて

TOKKEN（トッケン）は、NFTを活用し、地域に眠る文化・自然・施設・コミュニティなどの資源を「特別な権利・体験」として販売する、株式会社あるやうむのプラットフォームです。

あるやうむは、富山県舟橋村・香川県琴平町・北海道むかわ町と、地域固有の価値をNFTで可視化・販売する取り組みを開始しました。地域ならではの体験や支援の機会を商品化し、NFTにより権利の真正性や所有履歴を担保しながら、関係人口の創出や地域財源の多様化を目指しています。

権利のデジタルデータ（NFT）について

本商品はデジタルデータ（NFT）として付与されます。購入後はTOKKEN上で保有・管理され、利用履歴も含めて記録されます。なお、本商品は寄付ではなく支援購入となるため、税控除の対象にはなりません。また、NFTの譲渡はできません。

関係者情報

都村製作所について

https://www.tsumura-f.co.jp/

株式会社都村製作所は、香川県仲多度郡琴平町に本社を置く、体育館施設・スポーツ器具、公園設備・遊具などを手がけるメーカーです。明治26年の創業以来、学校体育や幼児施設、公園など、子どもから大人までが体を動かす場づくりに関わってきました。「体を動かす事の楽しさを伝えたい」という思いのもと、教育現場や地域の施設で長く使われる製品づくりに取り組んでいます。

株式会社あるやうむについて

国内で初めて、ふるさと納税返礼品NFTを実現した札幌のスタートアップです。「ふるさと納税NFT」や「地域おこし協力隊DAO」の事業を通じて、地域の新たな財源確保や観光誘致、住民参画型の地域活性化に取り組んでいます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で「今日」を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様に先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

会社名：株式会社あるやうむ

代表者：畠中 博晶

所在地：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立：2020年11月18日

資本金：1億6449万円（準備金含む）

事業内容：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL：https://alyawmu.com/

X：https://twitter.com/alyawmu/