【参加無料・10社共催セミナー】「広告費をかけても売れない」を終わらせる。EC失敗事例から逆算する売上改善の実践講座を6月23日に無料開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEはEC・通販事業者向けオンラインセミナー「ECの失敗事例から学ぶ、売上改善の実践講座｜伸びない原因を“次の一手”に変える方法」を、2026年6月23日（火）13時より開催いたします。

株式会社WUUZY、トゥルーコンサルティング株式会社、株式会社ウブン、W２株式会社、株式会社フラッグシップオーケストラ、株式会社サイブリッジ、株式会社LTV-X、株式会社エルマーケ、株式会社LANYとの共催により、Amazonなどのモール運営、海外ブランド販売まで、各分野の専門家が集結します。



視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260623)

セミナー概要

「広告費はかけているのに売上が伸びない」

「アクセスはあるのに購入につながらない」

「施策を打っても売上が頭打ち」

EC事業に携わる方であれば、こうした悩みは珍しくありません。実際に多くのECサイトでは、成果につながる施策より先に「やってはいけない施策」に時間やコストを費やしているケースが多く見受けられます。

本セミナーでは、成功事例だけでは見えない現場のリアルに踏み込み、失敗から逆算した改善ノウハウを学べることが最大の特徴です。セミナー後には自社ECの課題が整理され、まず何から改善すべきかが明確になる状態を目指します。

こんな方におすすめ

セミナー内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/59927/table/407_1_e4c8c1340390fd03b6ccb92b77a0a227.jpg?v=202606190951 ]- 広告配信をしているものの、売上や利益につながらず改善の打ち手を探している- ECサイトへのアクセスはあるが、CVRが伸び悩み購入率改善を目指したい方- 日々施策を実行しているものの、「何が正解かわからない」と感じている- モール・自社ECを運営しているが、売上が横ばいで次の成長戦略を模索している- リピート率やLTVを改善し、安定的に売上を積み上げたい- 感覚ではなく、課題分析をもとに売上改善を進めたい

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260623)

登壇者

第1部（13:00～13:20）

‍飯塚 強（いいづか つよし）

株式会社WUUZY マーケティンググループ

本パートでは、7,000名のEC専門人材が登録する「ECのプロ」が考える、EC売上アップのための戦略・施策のカスタマイズ方法をお伝えいたします。また、プロ人材の支援事例の中から、失敗事例から、プロ人材を活用した改善方法についてご紹介します。

第2部（13:20～13:40）

箕輪 和紘（みのわ かずひろ）

トゥルーコンサルティング株式会社 マネージャー

本パートでは、楽天・Amazonで起こりやすい失敗事例をもとに、同じ商品でも検索され方、比較され方、選ばれる理由が異なる点を整理します。売りたい商品を押し出すのではなく、そのモールで検索され、比較で選ばれ、利益が残る商品を見極める考え方を解説。広告費やページ改善をどの商品に投資すべきか、売上改善につながる次の一手を具体的にお伝えします。

第3部（13:40～14:00）

番 優仁（ばん ゆうと）

株式会社ウブン マーケティング&セールス部

本セミナーでは、いま実用化が進む AIエージェント で、こうしたデータを誰でも引き出せるようにする考え方を解説します。「落ちたASINの原因は？」「広告のムダ打ちはどこ？」といった問いを自然言語で投げかけるだけで、AIがデータを横断的に集計・可視化し、次の一手まで導く--その仕組みを具体的なユースケースで紐解きます。専門知識ゼロでもAmazon改善に踏み出せる実践のヒントをお持ち帰りください。

第4部（14:00～14:20）

島内 諒（しまうち りょう）

W２株式会社 S＆M本部 マーケティング部

本パートでは、W2がこれまでの新規構築・リニューアル支援の中で見てきた失敗事例をもとに、機能不足、UI/UX、業務フロー、運用コストなど、自社ECが伸び悩む原因を整理。成功事例だけでは見えない「やってはいけないこと」から逆算し、売上改善の前に見直すべきポイントを解説します。

第5部（14:20～14:40）

宮崎 逸朗（みやざき いつお）

株式会社フラッグシップオーケストラ 営業部統括/執行役員

本セッションでは、月商100万～1,000万円規模のEC事業者様がやりがちな「動画のミスマッチによるカゴ落ち事例」を公開。なぜその動画が購入の邪魔をしてしまうのか、その裏側を徹底解剖します。その上で、顧客の『欲しい』を刺激し、迷わず購入手続きへ進ませるための「正しい動画の構成」と「サイト内の導線設計」を具体的に解説。

今すぐできるCVR改善の次の一手をお伝えします。

第6部（14:40～15:00）

植田 真鈴（うえだ まりん）

株式会社サイブリッジ

ソーシャルメディアマーケティング事業部ディレクター

本セッションでは、独自システムによるプロモーションで「Xトレンドへの急上昇」を仕掛け、認知と興味を爆発させ、その熱量を逃さずに「SNS運用」で検索の受け皿を作ってファンへと育成。顕在層の奪い合いから抜け出し、未開拓の潜在層をがっつりホールドしてECサイトへ流し込む最新のハック手法を公開します。

第7部（15:00～15:20）

宮内 尊紀

‍株式会社LTV-X 執行役員

本セミナーでは、2,400以上のECサイトCRM支援実績から導き出した「売上に直結するTOP施策ベスト7」を厳選して解説します！これからCRMに取り組む方はもちろん、既存施策が頭打ちの方にも、すぐに実践できる具体的な打ち手と改善のヒントをご提供させて頂きます。成果を出している企業が実際に行っている“再現性の高い施策”を、事例とともにご確認下さい。

第8部（15:20～15:40）

本田 修平（ほんだ しゅうへい）

株式会社エルマーケ 代表取締役

本セッションでは、LINEを顧客接点のハブとして活用し、AIで顧客の熱量を「スコアリング」して最適なタイミングで「自動アプローチ」する最新手法を公開。限られたコストと工数で、売上の最大化と業務効率化を同時に実現する、次世代のCRM戦略を解説します。

第9部（15:40～16:00）

宮下 真菜（みやした まな）

株式会社 LANY

デジタルマーケティング支援事業部 コンサルタント

本セッションでは、自社ECサイト特有の失敗事例をもとに「事業・SEO・チャネル」の3軸で競合を再定義する手法を解説。フェーズに合わせて競合の定義をアップデートし、売上現状維持の壁を打破してAI時代に選ばれ続けるための具体的なアクションをお伝えします。

第10部（16:00～16:20）

望月瑛司（もちづき えいじ）

株式会社LeaguE 営業代表

本セッションでは、実際によくある「相乗り地獄」「在庫爆死」などのリアルな失敗事例をもとに、なぜ利益が残らなくなるのかを徹底解説。海外メーカーとの独占契約、MOQ交渉、販路設計など、LeaguEが実践してきた“失敗を未然に防ぐブランド戦略”を具体的にお伝えします。

開催概要

日時：2026年6月23日（火）13:00～16:20

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可

視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260623)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com