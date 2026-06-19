【自転車ライトの新常識】自転車ライトの充電忘れ・盗難リスクをスマートに解消する「Craft Cadence Light Buds」がMakuakeにて先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは自転車ライトにまつわるストレスを根本から解消する、新しい自転車ライト「Craft Cadence Light Buds」のプロジェクトを、応援購入サービスMakuakeにて2026年6月19日より開始いたしました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/light-buds/

※プロジェクトは「2026年7月30日」までの限定販売となります。

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Craft Cadence Light Budsは前後のライトをケースに戻すだけで同時に充電できる、次世代型の自転車ライトです。

Light Budsは充電・保管・持ち運びをひとつのケースで完結させることで、こうした自転車ライトにまつわる小さなストレスを軽減します。

カチッと外してケースに戻すだけのシンプルな動作で、充電忘れや盗難への不安を減らし、毎日の通勤・通学・サイクリングをよりスマートにサポートします。

商品の特徴

☑ 充電忘れを防ぐ！ケースに戻すだけ。前後ライトをまとめて同時充電

☑ １秒で着脱できる！カチッと外して、駐輪時の盗難対策までスマートに

☑ 出先でも充電できる！走ってない時間が次の走行の充電時間に

☑ 夜道の不安を減らす！前を照らし、後ろに知らせる。夜に走行に安心を

☑ 軽くて、愛車の見た目を邪魔しない！各21g。高機能なのにゴツクない

☑ 雨の日の通勤にも対応。急な雨や水しぶきにも対応するIPX4防水

Point1：充電忘れを防ぐ！ケースに戻すだけ。前後ライトをまとめて同時充電

Light Budsの最大の特徴はケース一体型の充電システムです。使用後はケースに2個のライトを収納するだけで、前後を同時に充電できます。

ケーブルを探してそれぞれに差し込む手間がなくなり、充電忘れによる暗い夜道での電池切れというトラブルを防ぎます。

Point2：１秒で着脱できる！カチッと外して、駐輪時の盗難対策までスマートに

独自のツイストマグネットロック機構により、ライトの取り外しはわずか1秒。「面倒だから付けたまま」という妥協をなくし、駐輪のたびにライトを外す習慣をストレスなく続けられます。

Point3：出先でも充電できる！走ってない時間が次の走行の充電時間に

ケースはポケットに入れて持ち運べるコンパクトサイズで、カフェや職場での休憩中しながら、ライトはケースに入れておくだけで受電がおこなわれます。次の走行に備えた充電を、移動の合間に自動的に完了できます。

Point4：夜道の不安を減らす！前を照らし、後ろに知らせる。夜の走行に安心を

前方を明るく照らすフロントライトと、後方の車両や歩行者に自分の存在を知らせるリアライトのセット構成。夜間走行に必要な見ると見せるを両立し、安全なナイトライドをサポートします。

Point5：軽くて、愛車の見た目を邪魔しない！各21g。高機能なのに、ゴツクない

前後それぞれのライト重量はわずか21g。スリムでシンプルなデザインはこだわりのバイクのスタイルを損なわず、スマートに装着できます。

Point6：雨の日の通勤にも対応。急な雨や水しぶきにも対応するIPX4防水

天候が変わりやすい季節でも安心して使用できるよう、IPX4の防水性能を備えています。 通勤・通学中の突然の雨や路面からの水しぶきにもしっかりと対応します。

リターン

最大割引45%の超超早割3個セットなど、Makuake限定のリターンが用意されています。

製品概要プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【自転車ライトの新常識】ケースで前後同時充電。1秒着脱で盗難対策もスマートに

【期間】：2026/06/19～2026/07/30

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/light-buds/

【早期予約特典】：最大45%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/