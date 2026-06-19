集英社文庫　夏のフェア「ナツイチ2026」、6月19日（金）にスタート！　今年のメインキャラクターは乃木坂46の遠藤さくらさん・井上和さん！

株式会社集英社

集英社が毎年夏に行っている「ナツイチ2026」が、本日6月19日（金）、全国の参加書店でスタートしました。

夏休みに一冊、本を読もう―― 。「ナツイチ」は、1977年に創刊した集英社文庫が、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェアです。1991年にスタートし今年で36回目。本リリースでは、全国およそ3500軒の書店で、6月19日（金）から9月30日（水）まで実施中のフェアの概要をご紹介します。

◆今年の「ナツイチ」メインキャラクターは、乃木坂46の遠藤さくらさん・井上和さん！

遠藤さくらさん・井上和さん「ナツイチ2026」メインビジュアル （C）集英社

乃木坂46のメンバーで、集英社のファッション誌「non-no」のモデルとしても活躍する、遠藤さくらさん・井上和さんがナツイチのメインキャラクターに就任！ 書店店頭では、集英社文庫キャラクター「よまにゃ」とコラボしたメインビジュアルを展開し、幅広い世代の夏の読書を盛り上げます。

遠藤さくらさん「ナツイチ2026」ビジュアル （C）集英社

【遠藤さくらさんプロフィール】

2001年10月3日生まれ。愛知県出身。2018年に乃木坂46の4期生として加入。

ファッション誌「non-no」専属モデル。

乃木坂46加入から約9か月でグループのセンターに抜擢され、以降、中心メンバーとして活躍中。

1st写真集の『可憐』（集英社刊）はオリコン1位となり、累計発行部数は18万部を超える。

井上和さん「ナツイチ2026」ビジュアル （Ｃ）集英社

【井上和さんプロフィール】

2005年2月17日生まれ。神奈川県出身。2022年に乃木坂46の5期生として加入。

ファッション誌「non-no」専属モデル。

これまでに3度グループのセンターを務め、「乃木坂46のオールナイトニッポン」の3代目パーソナリティや声優としてもマルチに活躍中。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に茶々役で出演。

◆遠藤さくらさんと井上和さんの読書シーンが印象的なコンセプトムービーや、読書について語る対談動画を公開！

集英社文庫の公式YouTube チャンネル「よまにゃチャンネル」は、2020年に始まり今年で7年目。文庫読者の方々に厚く支持されています。

その「よまにゃチャンネル」にて、「ナツイチ2026」のコンセプトムービーの他、遠藤さくらさんと井上和さんによる特別対談や、今年の「ナツイチ」紹介など、4種類の動画コンテンツが公開されています。読みたい本が見つかること間違いなしです。

【コンセプトムービー「きみの意外な1ページ。」】

本をオススメしあうことで、お互いの距離が少しずつ近づいていく。涼やかな読書シーンが、読書欲をそそります。

【「ナツイチ2026」特別対談】

ともに読書家である遠藤さんと井上さんに、「ナツイチ」のラインナップの中から実際に読んだ本や、気になる本について語っていただきました。

【一行一答】

2人の「意外な一面」を垣間見ることができる、一行一答形式の動画。普段の読書スタイルや気になる一冊の見つけ方など、本にまつわる、ここだけの質問にそれぞれ答えていただきました。

【一行朗読】

ショート動画では、本の中の印象的な一行の朗読にチャレンジしていただきました。

▼遠藤さくらさん 一行朗読作品

『金の角持つ子どもたち』藤岡陽子・著

『少女は卒業しない』朝井リョウ・著

『逆ソクラテス』伊坂幸太郎・著

『二十億光年の孤独』谷川俊太郎・著

『いつか君が運命の人』（I・II）宇山佳佑・著

▼井上和さん 一行朗読作品

『あのこは貴族』山内マリコ・著

『夏と花火と私の死体』乙一・著

『よき時を思う』宮本輝・著

『令和反逆六法』新川帆立・著

『いい子のあくび』高瀬隼子・著

「よまにゃチャンネル」はこちら⇒

https://youtube.com/channel/UCvACWcDmoapQBY43ExGPwWg(https://youtube.com/channel/UCvACWcDmoapQBY43ExGPwWg?si=_UYbQITLkxemDAYS)

◆「ナツイチ」対象作品の購入特典は「よまにゃクリアしおり」

集英社文庫「ナツイチ2026」よまにゃクリアしおり4種

フェア参加書店の店頭で「ナツイチ」対象作品を一冊買うと、「ナツイチ2026限定 よまにゃクリアしおり」（全4種）をその場で1枚プレゼントします。人気イラストレーターのNoritake氏が描く、集英社文庫のキャラクター「よまにゃ」を使用した、毎年大好評の購入特典。今年は、昨年も好評だったクリアしおりが、4色展開にパワーアップ。ミニ下敷きとしても使える、とっても可愛いしおりです。

※なくなり次第終了となります。

【Noritake氏プロフィール】

モノクロドローイングを軸に広告、書籍、雑誌、ファッション、壁画など国内外で活動。デザインやディレクション、作家活動もおこない、その活動は多岐にわたる。集英社文庫のキャラクター「よまにゃ」のイラスト全般を手掛ける。

◆「ナツイチ2026」のラインナップについて

「ナツイチ2026」ラインナップの一部

連載期間15年、恩田陸氏 渾身のミステリ・ロマン長編『鈍色幻視行』（上・下）をはじめ、気鋭の作家・結城真一郎氏が仕掛ける新時代ミステリ『難問の多い料理店』、さらには村山由佳氏が「阿部定事件」を描いた傑作評伝小説『二人キリ』（上・下）など、注目作品がズラリ。

ほかにも映像化作品など、この夏、読んでおきたい一冊が揃っています。

『鈍色幻視行』（上・下）恩田陸・著

『難問の多い料理店』結城真一郎・著

『二人キリ』（上・下）村山由佳・著

◆「ナツイチ2026」フェア参加書店では、小冊子を無料配布中！

「ナツイチ2026」小冊子 カバー （C）集英社

フェア参加書店では、「ナツイチ2026」の小冊子を無料で配布しています。対象全82冊を紹介するほか、遠藤さくらさんと井上和さんの撮り下ろし写真も多く掲載。文庫愛読者はもちろん、2人のファン必携の小冊子です。

フェアの詳細は「ナツイチ2026」特設サイトをご覧ください。

https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/