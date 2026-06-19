犬の熱中症、「室内でも気をつけてる？」暑さ対策に選ばれて累計販売5,500枚突破のひんやりペットマット「あごのせ涼眠マット」

Fun Standard株式会社あごのせ涼眠マット

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）は、犬・猫の室内暑さ対策に使えるひんやりペットマット「あごのせ涼眠マット」が、累計販売5,500枚を突破したことをお知らせいたします。

夏場は、屋外の散歩やお出かけだけでなく、室内で過ごす愛犬・愛猫にも暑さ対策が欠かせません。「あごのせ涼眠マット」は、エアコンによる室温管理や水分補給とあわせて、愛犬・愛猫が室内で自分のタイミングで休める“ひんやり快適スペース”づくりをサポートする夏用ペットマットです。

累計販売5,500枚突破。暑さ対策に選ばれるひんやりペットマット

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/ひんやり・ふんわり・さらさらが人気

「あごのせ涼眠マット」は、累計販売5,500枚を突破したPetFunの夏向けペット用品です。

室内で過ごす時間が長い愛犬・愛猫のために、リビングや寝室、ケージまわりなどに置くだけで、ひんやり休めるスペースをつくることができます。

暑い季節になると、床の上で寝そべったり、涼しい場所を探して移動したりする犬も少なくありません。そうした愛犬の様子を見て、「室内でも暑そう」「エアコン以外にも何か準備したい」と感じる飼い主さまに向けて、多く選ばれてきました。

「あごのせ涼眠マット」が選ばれる主な理由

・室内の暑さ対策に使いやすい、ひんやり冷感素材

・ふんわり“あごのせ”仕様でくつろぎやすい

・丸洗いできて、毎日清潔に使いやすい

・毛が付きにくく、滑り止め付きで日常使いしやすい

・M・Lの2サイズ、カラーバリエーション

室内でも注意したい、犬・猫の暑さ対策

環境省は、犬や猫などのペットも熱中症になるとして、室内であっても適切な温度・湿度管理を行うことや、ペットが自ら快適な場所へ移動できる環境づくりの必要性を呼びかけています。

犬の熱中症や暑さ対策が気になる季節には、エアコンによる室温管理、水分補給、直射日光を避ける工夫など、日々の環境づくりが大切です。

「あごのせ涼眠マット」は、そうした暑さ対策のひとつとして、愛犬・愛猫が自分のタイミングで休める場所を用意できるアイテムです。

参考：環境省HP「「防ごう！ペットの熱中症」ペットの熱中症予防に関するポスターの作成について」https://www.env.go.jp/press/press_05067.html

ふんわり“あごのせ”仕様で、愛犬・愛猫がくつろぎやすい

「あごのせ涼眠マット」は、ひんやりとした冷感素材を使用しながら、ふんわりとしたやさしい手触りにもこだわったペットマットです。

特徴は、マットの端に設けた“あごのせ”部分。愛犬・愛猫があごや前脚を乗せて、リラックスした姿勢で過ごしやすい仕様です。

寝そべったり、丸まったり、前脚を伸ばしたりと、ペットが自然な体勢でくつろぎやすく、夏場の室内に置いておきたい休憩スペースとして活用できます。

洗える・毛が付きにくい・滑り止め付きで、毎日使いやすい

暑い季節に毎日使うペット用品だからこそ、お手入れのしやすさにも配慮しました。

さらっとした生地で毛が付きにくく、抜け毛が気になる時期でも扱いやすい仕様です。汚れが気になるときは丸洗いできるため、汗ばむ季節や粗相が心配なシーンでも清潔に使いやすくなっています。

また、底面には滑り止めを備えており、フローリングやリビングの床でも使いやすい設計です。犬用ひんやりマット、猫用冷感マットとして、日常使いしやすいアイテムです。

M・Lの2サイズ、全4色展開。お部屋やペットに合わせて選べる

丸洗いOK

サイズはMサイズとLサイズの2種類を展開しています。

小型犬や猫のくつろぎスペースとしてはもちろん、ゆったり使いたい場合や、多頭飼いのご家庭にも選びやすいラインアップです。

カラーは、ピンク、ブルー、ペールミント、レモンイエローの全4色。夏らしい爽やかな色合いで、お部屋の雰囲気やペットのイメージに合わせて選べます。

使わない季節には、くるっと丸めてコンパクトに収納できるため、春夏のシーズンアイテムとしても取り入れやすくなっています。

【商品概要】

新色レモンイエロー含め4色

商品名：あごのせ涼眠マット

価格：2,480円 ～ 2,980円（税込）

サイズ：Mサイズ/Lサイズ

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/