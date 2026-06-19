キングオブコント2025王者・ロングコートダディ堂前透、初エッセイ『にっきにき日記』2026年6月19日（金）発売！　実のご両親からの辛口コメントも到着！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月19日（金）に堂前透（ロングコートダディ）著『にっきにき日記』を刊行いたしました。

本書は、キングオブコント2025王者であるロングコートダディ堂前透さんがnoteやトークアプリ755で発信していた「日記」を書籍化したエッセイです。

今回の書籍化にあたり、2026年の新たな書き下ろし日記や、本人直筆の不思議で愛らしいイラストをたっぷり収録しています。

身体を鍛えるためにジムに行った日。ダンス教室の無料体験に行った日。ドライブ日和だったので、運転してくれる人を探しに出かけた日。堂前さんの楽しい日々の思い出がたっぷり詰まった、読み応えのある一冊となっています。

▲身体を鍛えるためにジムに行った日。ただし、入会するにはいくつかの試練が……。

▲ダンス教室の無料体験に行った日。動きやすい靴を忘れてしまう堂前さん。

▲天気の良い、ドライブ日和の日。しかし、免許は持っていない堂前さん。

前代未聞！ ご両親からのコメントが到着！

今回、本書をお読みいただいた堂前さんのご両親にコメントをいただきました。

「途中でオモロいのもあったけど、盛り上がる前に終わってた」――堂前一訓（父）

「こんな本読んで、元気になる人おるんかなぁ」――堂前こずえ（母）

本作の公式Xアカウントも始動！

本書の発売を記念して、公式Xアカウント（@nikkiniki_nikki(https://x.com/nikkiniki_nikki)）が開設されました。

書籍情報や発売記念イベントの様子などの最新情報を随時発信していきます。

▼『にっきにき日記』公式Xアカウント

https://x.com/nikkiniki_nikki

特典情報

Amazon.co.jp限定特典として、堂前さんの描き下ろしイラストが載った特製しおり（1枚）付きの限定版を数量限定で販売します。

【Amazon.co.jp限定版】

にっきにき日記（特典：堂前透描き下ろし特製しおり付き）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSZN81DR

※限定版は数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

▲なかなか本を読み進められない人に寄り添ってくれるしおりです。

書籍情報

書名：にっきにき日記

著者：堂前透（ロングコートダディ）

発売日：2026年6月19日（金）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

判型：四六判

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-04-607784-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000878/)

著者プロフィール

堂前透（どうまえ とおる）

1990年1月16日生まれ、福井県出身のお笑い芸人。お笑いコンビ「ロングコートダディ」として活動。キングオブコント2025優勝。趣味はダブルピース、特技はハイタッチ。

Instagram：@chun.dora1(https://www.instagram.com/chun.dora1/)