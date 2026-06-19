不動産投資型クラウドファンディング「ai fund」第1号ファンド募集のお知らせ

株式会社アイ建設事務所

株式会社アイ建設事務所（本社：東京都新宿区、代表取締役：池本 寅男）は、不動産投資型クラウドファンディングサービス「ai fund」において、令和8年6月18日より「ai fund 第一号ファンド～立川～」の投資募集を致しましたので、お知らせ致します。

●詳細ページ

https://ai-fund.jp/fund/tachikawa1

●ファンド概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184987/table/2_1_a234bbc93999a23c370500e03b36777a.jpg?v=202606190951 ]

本ファンドは、1口100,000円と少額から出資が可能で、年間の配当利回りは5.0％を想定しています。（※1）配当の原資は、対象不動産の家賃収入および売却資金を予定しております。さらに、投資家様の元本割れリスクを軽減するため、「優先劣後システム」（※2）を採用することで、投資家様の大切な資産を優先的に守ります。

オンライン上から簡単にお申込み頂けるため、不動産投資が初めての方でも手軽に安心してご利用頂けます。

●こんなお悩み・ご希望はありませんか？

【未経験リスク不安】 融資（借入）を受けるリスクを抑えて、不動産投資を始めたい

【自己資金が少なめ】 まとまった初期費用を用意せず、少額から投資に挑戦したい

【堅実な運用を希望】 1年後などに使う予定がある資金を、株価変動リスクを避けつつ、

将来に向けて、計画的に資産を育てたい

(※1) 当社のクラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務を行います。当サイトで表示している「利回り」はあくまで「想定利回り」であり、「利回り」の保証は出資法に基づき一切行っておりません。

(※2) 優先出資者となる投資家様（お客様）の利益分配金及び元本の安全性を高める仕組みです。ただし、元本を保証するものではありません。

●ファンド特徴

弊社は、持続可能な社会の実現（SDGs）を見据え、既存不動産の再生事業に取り組んでおります。

築古の一棟マンションに適切なリノベーションを施すことで、建物の長寿命化と環境負荷の低減を実現。社会的責任を果たしながら、同時に物件の魅力向上による家賃収入のアップを図り、不動産本来の収益性を高めております。

●当社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184987/table/2_2_ff3e6ddca865595432a32f7dca26190a.jpg?v=202606190951 ]