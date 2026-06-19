株式会社ウィズモーが支援する株式会社レイワクリエイト、顔認証インターホンの戸建て住宅市場への本格展開を開始。設計事務所・工務店との協業で「鍵のいらない家」の新たなスタンダードを提唱

株式会社ウィズモー

株式会社ウィズモー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 和）が協業する株式会社レイワクリエイト（本社：福岡市）は、これまで集合住宅向けのイメージが強かった顔認証インターホンの戸建て住宅市場への本格展開を開始しました。設計事務所や工務店との協業を通じた新築への標準搭載、既存住宅への後付け導入の両軸で取り組みを進めており、防犯性の向上と合鍵不要という日常的な利便性が施主・住民から高い評価を受けています。株式会社ウィズモーはこの展開を戦略面から支援し、戸建て住宅市場における顔認証インターホンの普及加速を後押しします。

【マンションだけではない。戸建て住宅にこそ顔認証が必要な理由】

顔認証インターホンは集合住宅のエントランスに設置するもの、というイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし株式会社レイワクリエイトは、戸建て住宅市場においてもこの技術の需要が急速に高まっていると捉え、本格的な展開を開始しています。

「戸建てへの顔認証導入が、ここ最近増えてきています」と代表・奥野氏は語ります。

その背景には、マンションと戸建てのセキュリティ構造の根本的な違いがあります。

マンションにはオートロックや管理人室、防犯カメラなど複数の防犯レイヤーが備わっています。

一方、戸建て住宅は玄関の鍵一枚が最前線の防犯ラインとなっているケースが多く、セキュリティの脆弱性が生まれやすい構造です。

株式会社ウィズモーがこの市場への展開に注目した理由も同様です。

集合住宅では顔認証の導入が進みつつある一方で、戸建て住宅市場はまだ本格的な普及が始まっていない。

つまり、先行者として市場を開拓できる大きなチャンスがある、という判断がありました。

以下では、株式会社レイワクリエイトが戸建て住宅に対してどのような価値を提供できるかを詳しくご紹介します。

顔認証インターホンが戸建てに適している理由は、セキュリティの問題だけではありません。

戸建て住宅は集合住宅と比べて、一家族が玄関を使うという使い方の単純さから、顔認証の登録・管理がシンプルに行えるという特性もあります。

家族全員の顔を登録するだけで、全員が鍵なしで自宅に入れるようになる。

この手軽さが、戸建て住宅への導入を後押しする大きな要因のひとつとなっています。

【来させない防犯：インターホンに近づくだけで顔が記録される仕組み】

戸建て住宅への顔認証ロック導入が広がっている理由のひとつが、防犯カメラとしての抑止効果です。

株式会社レイワクリエイトのシステムは、インターホンを押す前から、玄関付近に近づいた人物の顔写真を自動で撮影・記録します。

撮影時には光が点滅するため、訪問者は「撮られている」ということを認識します。

「後ろめたいことを考えている人は、記録が残るとわかった時点でそこへ近づかなくなります。インターホンを押されることすらなくなる。来させない防犯というのが、この機能の一番の強みです」（奥野氏）

マンションと異なり、戸建て住宅は外部からの接近が容易です。

敷地に入ること自体は難しくないため、玄関付近でいかに早く「ここは記録される」と認識させるかが防犯のポイントになります。

インターホンに近づいた瞬間から記録が始まるこの仕組みは、戸建て特有の防犯課題に対して、非常に有効なアプローチといえます。

不審者にとって最も避けたいのは「顔が残ること」です。

防犯カメラが設置されているだけで犯罪抑止効果があることは広く知られていますが、株式会社レイワクリエイトのシステムはその機能をインターホンに統合することで、追加の設置コストなしに同等の抑止効果を実現しています。

別途防犯カメラを設置する場合と比べて、設置工事の手間や機器のコストを大幅に抑えられる点も、戸建てオーナーから評価されているポイントです。

【鍵を持ち歩かない暮らし：日常の利便性が戸建て需要を押し上げる】

防犯性に加え、戸建て住宅への顔認証ロック導入が広がるもうひとつの大きな理由が、日常生活における利便性の向上です。

鍵を持ち歩く必要がなくなります。

買い物帰りで両手が荷物でふさがっていても、顔を向けるだけでドアが開きます。

雨の日に傘をさしながら鍵を探す必要もありません。

小さな子どもを抱えながら玄関先で鍵を取り出すという煩わしさからも解放されます。

「小さいお子さんに合鍵を持たせるのって、親御さんとしては本当は心配なことだと思うんです。紛失リスクもありますし、悪意のある人に鍵情報が渡ってしまう可能性もある。顔認証であればそういった心配が一切なくなります」（奥野氏）

子どもが学校から先に帰宅する家庭では、親のスマートフォンから遠隔で解錠することも可能です。

「鍵を失くした」「鍵を学校に忘れた」というトラブルも根本から防ぐことができます。

また、スマートフォンの充電が切れている状況でも、顔認証が登録されていれば問題なく解錠できるため、「充電切れで家に入れない」という事態も防げます。

こうした日常の利便性は、一度体験すると手放せなくなるという声が多く、導入した家庭からの満足度は高い水準にあります。

利便性の向上は、家族全員の生活の質を底上げすることにつながります。

特に、毎日の帰宅時に鍵を取り出す手間がなくなるという体験は、想像以上に快適なものとして受け入れられているといいます。

【設計事務所・工務店との協業で広がる新築への標準搭載】

戸建て住宅への顔認証ロック導入は、施主からの直接依頼だけでなく、設計事務所や工務店を通じたルートでも広がっています。

「設計事務所の先生が手がけるオーダーメイドの高付加価値住宅に、顔認証ロックはよく刺さります。他とは違う、ちょっと先進的な家を建てたいというニーズにぴったりはまるんです。一度採用していただくと、次の物件でも声をかけてもらえることが多い」（奥野氏）

建売住宅と異なり、施主の要望に合わせて一から設計するオーダーメイド住宅では、セキュリティや利便性に関する設備についても施主が細かくこだわりを持つ傾向があります。

「他の家とは違う、自分たちのライフスタイルに合った家を建てたい」という施主にとって、顔認証ロックは非常に訴求力の高いオプションです。

工務店にとっても、顔認証インターホンは提案の幅を広げる有効な設備です。

競合他社との差別化が求められる住宅営業において、「最先端のセキュリティ設備が標準装備されている」という点は、施主の購買意欲を高める強力な訴求ポイントになります。

提案の場で顔認証インターホンを紹介するだけで、施主から「それ、ぜひ入れたい」という反応が返ってくることも少なくないといいます。

株式会社ウィズモーは、住宅会社向けの経営支援・営業コンサルティングを長年手がけてきた実績を持ちます。

工務店や設計事務所が顔認証インターホンを自社の提案メニューに組み込む際の営業トークの整備や、施主への訴求方法の設計など、現場で使える形でのサポートを行っています。

【既存住宅への後付けも対応：大掛かりな工事不要で導入可能】

新築時だけでなく、既存の戸建て住宅への後付け設置も可能です。

株式会社レイワクリエイトのシステムはインターネット回線を利用するため、大掛かりな電気配線工事なしでの設置が実現できます。

通常のインターホンと同様、屋根のある日陰の場所への設置が基本となるため、外壁への影響を最小限に抑えながら導入することが可能です。

ただし、顔認証機能の精度という観点から、逆光が生じる直射日光が当たる環境は避けるべきとされており、設置場所の検討が必要な場合もあります。

「通常のインターホンが設置できる場所であれば、同じ条件で設置できます。逆光の問題さえ気を付けていただければ、あとはほぼ同じ感覚で使っていただけます。既存のドアや鍵を活かす形での設置方法もご提案できます」（奥野氏）

また、既存の鍵穴を活かした電気錠ボックスを組み合わせることで、万が一のネット障害時にも物理的な鍵での解錠が可能なため、日常使いにおける信頼性も確保されています。

新築だけでなく、既存住宅のリフォームや設備更新という文脈でも提案できる点は、商品としての汎用性を大きく高めています。

【鍵管理のデジタル化：ベビーシッター・ハウスキーパーへの安全なアクセス権付与】

戸建て住宅においても、家族以外の人間が定期的に出入りするケースが増えています。

ベビーシッター、ハウスキーパー、清掃業者など、信頼はしているものの物理的な合鍵を渡すことには抵抗があるという場合があります。

株式会社レイワクリエイトのシステムでは、こうしたケースにQRコードや暗証番号による一時的な解錠権限の付与が活用されています。

特定の時間帯のみ有効なQRコードを発行したり、作業終了後に暗証番号を変更したりすることで、合鍵を物理的に渡すことなく安全なアクセス管理が実現します。

「不動産業界でも問題になりましたが、キーボックスの番号が流出して無関係な人間が入れてしまうという事例がありました。同じことは戸建てのご家庭でも起こり得ます。デジタルで管理できる鍵であれば、都度変更が可能なので、情報が流れても対応できます」（奥野氏）

合鍵の管理リスクをゼロにするという観点からも、顔認証ロックの導入は現代の住まいにおける新しいスタンダードになりつつあります。

鍵というアナログな管理手段を、デジタルで完全にコントロールできる仕組みに置き換えることで、セキュリティの水準を根本から引き上げることができます。

【顔認証は「当たり前」になる。今動くことの意味】

空港の入国審査、運転免許証の発行、新幹線の改札。

日本でも顔認証が公共の場で活用される場面が着実に増えています。

シンガポールやマレーシアの高級マンション、サウジアラビアやタイの高級ホテルではすでに顔認証が当たり前の設備として定着しており、日本の住宅市場への本格普及は時間の問題といえます。

「国がやることは、時間差で必ず民間に降りてきます。その流れに先んじて動けるタイミングが今だと思っています」（奥野氏）

先進的な設備を早期に取り入れることは、住宅としての資産価値の維持・向上にもつながります。

将来的に顔認証インターホンが標準仕様となった際、すでに導入済みの住宅はそれだけで差別化された存在となります。

新築・リフォームのタイミングで顔認証インターホンの導入を検討することは、長期的な視点からも賢明な選択といえるでしょう。

戸建て住宅を検討されている施主の方、顧客への提案力強化を目指す工務店・設計事務所の方は、顔認証インターホンという選択肢をぜひご検討ください。

利便性、防犯性、そして「先進的な住まい」というブランド価値を同時に提供できる設備として、株式会社ウィズモーと株式会社レイワクリエイトは今後もその普及を推進していきます。

お問い合わせはこちらから。

https://withmo.co.jp/contact/

会社情報

会社名：株式会社ウィズモー 代表者名：小倉 和

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

お問い合わせ：https://withmo.co.jp/

電話番号：03-6362-0875

事業内容：各種コンサルティング事業／住宅会社向けの経営支援、営業コンサルティング業務／各種セミナー、研修、イベントなどの企画、開催、運営及び管理／フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務／各種商品の企画、製造、販売及び輸出入／インターネットによる広告業務及び番組配信

YouTube：小倉和の工務店支援チャンネル https://www.youtube.com/@withmo_koumutenshien/videos

会社名：株式会社REIWAクリエイト

代表者名：平田 耕造

所在地（郵便番号含む）：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3-26

お問い合わせ先URL：https://reiwa-create.com/company/

事業内容：不動産業/電気工事業全般/内外リフォーム業/顔認証オートロック/太陽光パネル/電力削減機器販売/EV充電設置工事

会社のWebサイトURL：https://reiwa-create.com/company/