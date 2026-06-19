【JAF新潟】道の駅×絶景！新潟の風景が楽しめるスタンプラリーを6/18より開催。抽選で宿泊招待券などが当たる「えちごいろいろ「色」めぐり 道の駅ドライブスタンプラリー」に参加しよう！
一般社団法人 日本自動車連盟
スタンプラリー詳細ページ :
https://jaf.link/niigata-2026-003
スタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください
スタンプスポット一例：道の駅 関川ちぐら館
スタンプスポット一例：道の駅 マリンドリーム能生
スタンプラリー詳細ページ :
https://jaf.link/niigata-2026-003
スタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）新潟支部（支部長・町田 一越）は、6月18日（木）から11月30日（月）までの間、「えちごいろいろ「色」めぐり 道の駅ドライブスタンプラリー」を開催します。
本スタンプラリーを通して新潟県の「道の駅」をめぐり、色とりどりな風景を楽しんでもらうことで観光振興をはかります。
スタンプラリー詳細ページ :
https://jaf.link/niigata-2026-003
スタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください
■新潟県は「道の駅」の数が全国で第4位！
本スタンプラリーは、新潟県内全域の「道の駅」をめぐるスタンプラリーです。
新潟県は「道の駅」の数が42駅と、全国で第4位（2025年12月19日現在）※。スタンプラリー詳細ページ（WEB）では、各道の駅 駅長がおすすめする近隣の絶景スポットも紹介しています。南北に長くのびる新潟県で、色とりどりな風景をめぐりながらスタンプラリーを楽しめます。
（※出展：国土交通省「道の駅」一覧より）
スタンプを集めると、「上越」「中越」「下越」の各エリアの宿泊招待券や特産品、食事券などのプレゼントに応募できます。
スタンプスポット一例：道の駅 関川ちぐら館
スタンプスポット一例：道の駅 マリンドリーム能生
■「ドライブスタンプラリー」について
本スタンプラリーはJAFの「ドライブスタンプラリー」システムを利用します。
「ドライブスタンプラリー」は、スマートフォンで参加できるスタンプラリーシステムです。各スポットに設置された二次元コードをスマートフォンで読み取ることでスタンプを取得できます。
■スタンプラリー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7182_1_bf6834b06d8593faf867af0157bcc952.jpg?v=202606190952 ]
スタンプラリー詳細ページ :
https://jaf.link/niigata-2026-003
スタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください