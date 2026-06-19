女性起業家の才能開花を徹底支援する伴走型スクール開講 - マーケティングの世界的研究者コトラーの5Pを学術的基盤

一般財団法人夢投資財団

ささえ財団（長野県飯田市、代表理事：田辺大）は、女性起業家・起業検討者を対象とした伴走型ビジネススクール「女性起業家ビジネススクール」第1期のエントリー受付を、2026年7月7日の初回講義に向けて開始しました。本講座は選考エントリー制をとり、定員12名に対し、月1回の講義と月1回原則45分の個別伴走支援を、5ヶ月間にわたって提供します。

1. 背景：「いいものをつくっているのに、届かない」という地方の課題

ささえ財団が長野県内で実施してきた女性起業家向けの勉強交流会では、「自信がない」「相談できる仲間がいない」「時間もお金も足りない」といった声が、参加者から共通して聞かれてきました。商品やサービスの価値が低いわけではなく、自身の事業の存在理由（パーパス）を言語化し、伝える手段を持てていないことが、地方の女性起業家が抱える特徴的な課題であると、ささえ財団は捉えています。

2. 講座の特徴：5P理論を軸に、簿記・資金調達・段取り力までを一体で習得

本講座は、経営学者フィリップ・コトラーが提唱したマーケティング論における5P（Purpose・Product・Price・Place・Promotion）の枠組み（出典："The 5th P is Purpose" - Christian Sarkar and Philip Kotle(https://www.marketingjournal.org/the-5th-p-is-purpose-christian-sarkar-and-philip-kotler/)r）を軸に、簿記会計・資金調達・事業計画作成までを5ヶ月間で体系的に学ぶ構成です。

講義に加え、月1回原則45分の個別伴走支援を通じて、各受講生が自身の事業に合わせた「鉄板ピッチ」と事業計画を作成し、修了時には3分間で自身の事業の価値を伝えられる状態を目指します。

3. 選考エントリー制の採用について

本講座は、一人ひとりへの伴走の質を保つため、申込みを「選考エントリー制」としています。エントリー時点では参加費は発生せず、簡単な質問（事業内容・参加動機）への回答をもとに選考を行い、参加が決定した方にのみ、参加費のお支払いをご案内します。

4. 開催概要

5. 団体概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173431/table/10_1_ee7fce5105c55fe5a8d2018ac372c95c.jpg?v=202606190851 ]

団体名：ささえ財団

URL：https://sasae-fdn.org

所在地：長野県飯田市

参考: 一般財団法人夢投資財団、新ブランド「ささえ財団」を始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000173431.html)

存在理由(Purpose): ささえストーリー(https://sasae-fdn.org/#home_ourstory)

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