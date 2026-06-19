オリジナルプリント.jp、1点からWEBでデザインできる防炎・丸洗いマットを発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)」は、防炎加工と丸洗いに対応した新商品「デザインマット(https://originalprint.jp/carpet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)」4サイズを2026年6月18日（木）よりリリースいたしました。

本商品は、ナイロンと合成ゴムを採用した屋内・屋外兼用の高い耐久性を持ち、WEB上の「デザインツール」から22色の基本カラーのうち3色を選んで簡単にオリジナルデザインのマットを入稿・作成できる点が特徴です。

優れた耐久性と安全性を両立、22色から3色を選んで作れる高機能デザインマット

■ WEB上の「デザインツール」で簡単入稿

専門知識がなくても、ブラウザ上の「デザインツール」を使用して簡単にデータ作成が可能です。

カーペット用プリンターでの印刷に対応しており、22色の基本カラーの中からお好きな3色を選んで、理想のデザインを表現できます。

■ 丸洗い可能で屋内・屋外どちらにも対応する高い機能性

表面にナイロン、裏面に合成ゴムの素材を採用し、優れた吸水・徐塵性能と、屋内・屋外問わず使用できるタフな耐久性を実現しました。汚れても丸洗いが可能で、簡単にお手入れができます。

■ 安全面に配慮した「防炎加工」＆「滑り止め付き」

万が一の事態にも安心な防炎加工が施されているほか、裏面にはズレにくい滑り止めが付いており、人通りの多いショップのカウンター沿いや廊下でも安全にご利用いただけます。

商品ラインナップ一覧

キッチンマット 120×45cm(https://originalprint.jp/carpet/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20120%C3%9745cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

120cm×45cmのスリムな幅を活かして多用途に使えるサイズです。

ショップのカウンター下、玄関口のデザインマットなどに最適です。

また、ご家庭では標準的なサイズのキッチンマットとしてはもちろん、廊下やベッドサイドのアクセントとなるカーペットとしてもおすすめです。

キッチンマット 180×45cm(http://originalprint.jp/carpet/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20180%C3%9745cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

シンクからコンロまでを広くカバーできる定番のロングサイズです。

ベランダ出入口のフロアマット、店舗カウンター沿いのデザインマットなど、長さを活かしたレイアウトに最適です。

また、廊下のランナーやリビングのアクセントラグといったインテリアとしてもおすすめです。

チェアマット 35×35cm(https://originalprint.jp/carpet/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%2035%C3%9735cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

35×35cmのコンパクトな丸型マットです。

チェアパッドやインテリアの敷物など、ピンポイントで使える多目的ミニマットとして最適です。

表地には汚れに強いナイロン素材、裏面にはグリップ力が高くズレにくいラバーを採用。

タフで実用的な機能性を備えながら、どこに置いてもピタッと安定します。

円形マット 60×60cm(http://originalprint.jp/carpet/%E5%86%86%E5%BD%A2%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%2060%C3%9760cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

直径60cmのゆったりとした丸型マットです。

玄関やベランダの泥落としマット、デスク下など、場所を選ばずマルチに活躍します。

直径60cmのゆったりとしたサイズ感は、ペット用や床に直に敷くミニラグとしてなど、暮らしの様々なシーンでおすすめです。

【商品概要】

商品名：

キッチンマット 120×45cm(https://originalprint.jp/carpet/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20120%C3%9745cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

キッチンマット 180×45cm(https://originalprint.jp/carpet/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20180%C3%9745cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

チェアマット 35×35cm(https://originalprint.jp/carpet/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%2035%C3%9735cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

円形マット 60×60cm(https://originalprint.jp/carpet/%E5%86%86%E5%BD%A2%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%2060%C3%9760cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

受注開始日：2026年6月18日（木曜日）

価格：5,945円～（税込・プリント代込）

対応プリント方法：カーペット用プリンター

素材：ナイロン、合成ゴム

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/(https://imagemagic.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_carpet)