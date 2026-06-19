【COCOSHNIK】向夏の光を纏い、自分らしさを輝きで表現するジュエリーコレクション「EXPRESSED IN LIGHT」を6月19日(金)より発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」（http://cocoshnik.jp/(http://cocoshnik.jp/)）は、「EXPRESSED IN LIGHT (エクスプレスト イン ライト)」と題した新作コレクションを6月19日(金)より発売いたします。

「EXPRESSED IN LIGHT」をテーマに、華やかでパーソナルなスタイルを楽しむ現代の日常に寄り添い、自分らしさを“輝きで表現する”ジュエリーをラインアップ。

流れるようなフォルムやさりげなくニュアンスを効かせたデザインに、ゴールドとダイヤモンドのコントラストが生む、光を重ねて。身に着ける人の個性を美しい輝きとして引き立てるシリーズです。

【EXPRESSED IN LIGHT : ラインアップのご紹介 】

リング(左から) \110,000円 K10 YG \138,600円 K10 YGD ※すべて税込価格

ネックレス\121,000円 K10 YGD ※税込価格

ピアス\169,400円 K10 YGD ※税込価格

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20260628/

【 商品のお取り扱い 】

■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)

【 Social Media 】

■ Instagram @cocoshnik_official

【 Brand Concept 】

贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。

本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ココシュニック（ワールドグループ）

・代表者:田中 英樹

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)