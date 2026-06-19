リサーチを起点とした戦略PR支援サービス「Insight Driven PR」を開始

株式会社ネオマーケティング

マーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング(本社：東京都渋谷区、証券コード：4196、代表取締役：橋本光伸)は、グループ会社である株式会社PA Communication（本社：東京都渋谷区 代表取締役：曾原健、以下 PAC）との連携により、リサーチデータを活用した新たな戦略PR支援サービス「Insight Driven PR」を開始いたします。

■背景・課題認識

近年、消費者の価値観や購買行動は多様化し、企業の情報発信においても単なる商品訴求だけでは消費者やメディアに選ばれにくくなっています。また、生成AIの普及により、企業のコミュニケーションには客観的なファクトやエビデンス、社会的文脈との接続がこれまで以上に求められています。こうした背景を受けネオマーケティングは、自社が持つリサーチ・分析力と、PACが培ってきたブランド戦略・戦略PR・IMC設計の知見を融合し、調査から戦略設計、PR実装までを一気通貫で支援する戦略PRサービスを提供します。

■「Insight Driven PR」提供メニュー

- コミュニケーションストーリー設計ブランドや商品・サービスが社会や生活者にとってどのような価値を持つのかを整理し、「なぜ今、そのブランドが必要なのか」を明確化します。生活者インサイトや市場環境を踏まえたコミュニケーションストーリーを設計し、ブランド価値の向上につなげます。- 調査PR生活者調査や市場調査を活用し、メディアや生活者にとってニュース性のあるファクトを創出します。調査結果はプレスリリースだけでなく、営業資料、SNSコンテンツ、オウンドメディアなど多面的に活用可能です。- 定期インサイト調査ブランドや市場を継続的に定点観測し、認知・好意度・購買意向などの変化を可視化します。調査結果をマーケティング活動や商品開発、PR戦略に反映することで、継続的な成長を支援します。

※２.３.はリテナー活動に組み込んだお得なメニューもございます。

ネオマーケティングは今後も、自社のリサーチ力とPACのコミュニケーション設計力を掛け合わせ、リサーチを起点とした戦略PRおよびIMC（統合型マーケティング）支援を強化してまいります。また、企業やブランドが「誰に、何を、どのように伝えるか」を設計し、生活者とのより良い関係構築と事業成長に貢献してまいります。「売り方」と「見せ方」を設計するコミュニケーションパートナーとして、リサーチデータに基づく戦略的な情報発信を通じ、企業・ブランドの持続的な成長を支援してまいります。

■株式会社PA Communicationについて

会社名：株式会社PA Communication （ピーエーコミュニケーション） ※略称 PAC

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-11 IVY WORKS 3F

代表者：代表取締役 曽原健

資本金：1,275万円

事業内容：ライフスタイル領域における戦略PR・IMC事業

URL：https://www.pa-c.co.jp/

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,636万円（2025年12月末時点）

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

※ネオマーケティングは、一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（会員社No：20220）に加盟しております。

【ネオマーケティングサービス一覧】

【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：

https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing

【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【定性調査：インタビュー調査】

デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/

【海外調査】

海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社ネオマーケティング 広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp