株式会社ネオマーケティング

マーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング(本社：東京都渋谷区、証券コード：4196、代表取締役：橋本光伸)は、自宅での試用シーンを動画で取得するサービス「HUT Live」の提供を開始いたしました。生活者が自宅で商品を試用する様子と率直な声を動画で回収し、数値データだけでは見えない「リアルな顧客体験」を商品開発・営業・マーケティングの資産として活用いただけるサービスです。

※HUT（ホームユーステスト）とは、ご自宅に商品をお送りし、試食・試用いただきアンケートを実施する調査手法です。

開発の背景：HUTの自己申告データの限界と体験の可視化

これまでのHUTは、対象者ご自身による「自己申告（テキストや選択式回答）」を中心に成り立っていました。そのため、言葉には表れにくい細かな感情の変化や、実際の試用環境における無意識の行動を把握しきれないケースもありました。

「HUT Live」は、試用シーンと声を動画でそのまま取得することで、この見えなかった「リアル」をエビデンスに変えます。確かな根拠のあるデータへと進化させる調査手法です。

サービス概要

「HUT Live」は、ホームユーステストと動画回収を組み合わせたサービスです。

STEP 1：ホームユーステスト（HUT）

実際の生活環境で商品を試用いただき、日常生活の中で自然に、継続して試用したリアルな評価を取得します。

STEP 2：動画回収

試用中の様子と試用後の率直な感想を動画で回収します。表情・温度感・試用シーンを可視化し、調査結果を「読む」だけでなく、本物の体験そのものを資産化します。

「HUT Live」の主な特長

評価の信頼性向上 実際の試用状況やリアルな反応を動画で確認でき、アンケートデータの強力な裏付けとなります。

データと動画を同時取得 アンケートデータに加え、ショート動画素材としても活用できます。

生活導線の可視化 自宅環境だからこそ「いつ・どこで・どう使ったか」が見えます。

社内外への説得力向上 数字では伝わらない温度感・納得感を、関係者間で共有できます。

想定される活用シーン

営業・提案強化

生活者のリアルな試用シーンを提案資料に活用でき、実際の反応や表情によって導入イメージが伝わりやすくなります。定量データだけでは補えない「納得感」を提供します。

商品開発・改善

試用時の迷いポイントの把握、想定外の使い方や利用導線の発見、アンケートだけでは見えない感情変化の取得につながります。

PR・マーケティング施策

SNS・LP・動画広告などへ展開でき、UGC風クリエイティブやリアルな口コミ素材として活用できます。

制作の流れ

１. 企画設計 動画の主な用途・活用イメージをヒアリングし、内容・回答者イメージ・制作タイプ数・尺、動画用の質問設計を行います。

２. HUT実施 対象者へ商品を発送し、自宅で試用いただいたうえで、アンケート・試用記録を取得します。

３. 動画回収 試用中の様子をご自身で撮影いただき、試用後コメントをアンケートまたは動画で回収します。必要に応じて追加インタビューの実施も可能です。

４. 編集・コンテンツ化 用途・目的別（営業用・SNS用など）に編集します。

▶ 最短10営業日前後で納品可能です。

よくあるご質問

Q1. 動画に出演する人はどう選びますか？

回答内容・属性データをもとに戦略的に選定します。調査会社ならではの意図ある人選で、伝わる構成を設計します。

Q2. 調査結果との紐づけはできますか？

可能です。動画内での発言と調査データを組み合わせることで、説得力を高められます。

Q3. 顔出しNGの方はどう対応しますか？

基本的には顔出しOKの方を選出します。顔出しNGの方にご出演いただく場合は、モザイク処理など、プライバシーに最大限配慮して対応します。

Q4. 気になる方へインタビューすることも可能ですか？

可能です。試用方法が気になる方や、試用後の感想をさらにヒアリングしたい方へ、追加インタビューを設定できます。

Q5. SNSへの二次利用は可能ですか？

事前許諾を取得したうえで、広告・SNS・営業資料などへの活用が可能です。

Q6. 費用はどのように決まりますか？

動画の用途・本数・編集内容に応じて変動します。ご予算・目的に応じて最適なプランをご提案します。

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

本社：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本 光伸

証券コード：4196（東京証券取引所 スタンダード市場、名古屋証券取引所 メイン市場）

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

※ネオマーケティングは、一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（会員社No：20220）に加盟しております。

【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：

https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing

【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【定性調査：インタビュー調査】

デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/

【海外調査】

海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社ネオマーケティング 広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp