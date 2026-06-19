[開催決定]どれみちゃんのお誕生日をお祝い！ドローンショーイベント『おジャ魔女どれみ　Magical Drone Show 2026 ～も～っと！ピリカピリララ♪バースデーナイト～』開催のお知らせ

東映アニメーション株式会社『おジャ魔女どれみ Magical Drone Show 2026 ～も～っと！ピリカピリララ♪バースデーナイト～』キービジュアル

1999年に放送を開始した「おジャ魔女どれみ」シリーズの初のドローンショーイベント開催いたします！

7月30日は春風どれみちゃんのお誕生日！誕生日をお祝いするドローンショーやMAHO堂のみんな勢ぞろいのダンスショーなど盛りだくさんな内容でお送りします。

昨年実施した「おジャ魔女どれみ サマーパーティー♫2025」に引き続き、今年は第3シリーズ「も～っと！おジャ魔女どれみ」のアニバーサリーイベントです。魔女見習いたちが夜空に魔法をかけるようなキービジュアルも解禁しました。

特設ウェブサイト：https://droneshow.co.jp/ojamajo_ds/(https://droneshow.co.jp/ojamajo_ds/)

♪開催概要

会場：船橋競馬場 芝生広場 （千葉県船橋市若松1-2-1）

日時：2026年7月25日(土) 17:30～22:00

【ドローンショー予備日】2026年7月26日(日)

※天候不良などによりドローンショーが中止になった場合、

予備日に実施する可能性がございます。

内容：ドローンショー、どれみちゃんたちによるダンスショー、

MAHO堂6人とハイタッチ会（当日販売の対象商品をご購入いただいた方限定）、

アニメ上映会「も～っと！おジャ魔女どれみ」第25話：ひとりぼっちの夏休み

主催：東映デジマ株式会社、株式会社ドローンショー・ジャパン

特別協力：東映アニメーション株式会社

特別協賛：CANMAKE

特設ウェブサイト：https://droneshow.co.jp/ojamajo_ds/

♪タイムスケジュール（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147608/table/125_1_8f38be0ccc25abf4fcc6470118179a67.jpg?v=202606190952 ]

♪チケット

◯通常チケット 前売2,800円／当日3,000円

◯バンドル付きチケット 前売4,800円／当日5,000円 ※数量限定

※小学生以下（12歳以下）のお客様は入場無料となりますが、必ず保護者同伴でのご来場をお願いいたします。

※小学生以下（12歳以下）のお客様にバンドルが必要な場合、お子様分のバンドル付きチケットが必要です。

パララタップ風♪光るぱっちんブレスレット

※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。最新情報はドローンショー・ジャパン公式SNS［X］（https://x.com/droneshowjp）をご確認ください。

※安全確保のため、イベント内容や実施時間は予告なく変更となる場合があります。

チケットの販売はチケットぴあ（https://w.pia.jp/t/magical-drone-show/）、東映ビデオオンラインショップ（https://shop.toei-video.co.jp/）にて行います。

前売り券発売日時：2026年6月19日(金)18:00から7月24日(金)23:59まで

当日券販売日時：2026年7月25日(土)0:00から

※雨天決行・荒天中止

※天候等の理由によりドローンの飛行が困難と判断された場合、ドローンショーは中止となる可能性があります。

※安全確保のため、イベント内容や実施時間は予告なく変更となる場合があります。

※詳細については特設ウェブサイトをご確認ください。

おジャ魔女どれみとは

1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送され、2024年にアニメ放映25周年を迎えた「おジャ魔女どれみ」シリーズ。ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき、あいこを中心に、学校と「ＭＡＨＯ堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。シリーズを通しておんぷ・ももこ・ハナちゃんら魅力的なキャラクターが増えていき、20周年時には20周年記念作品「魔女見習いをさがして」が2020年11月より全国劇場公開された。

(C)東映アニメーション