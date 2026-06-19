俳優・八名信夫氏から「刀 銘 肥前國住近江大掾藤原忠廣」が備前長船刀剣博物館に寄贈されました[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

俳優・八名信夫氏から「刀 銘 肥前國住近江大掾藤原忠廣」を備前長船刀剣博物館にご寄贈いただきましたので、お知らせいたします。

八名氏の、父母から受け継いだ刀を多くの方々にご覧いただくことで、刀剣文化の振興に役立てたいという思いから、今回寄贈されたものです。

寄贈された刀について

（写真左から）俳優・八名信夫氏、岡山県瀬戸内市長 黒石健太郎

【受領日】：令和8年６月16日

【種 別】：刀

【刃 長】：66.6cm／反り：0.9cm（登録証では刃長２尺２寸、反り３分）

【 銘 】：肥前國住近江大掾藤原忠廣

【その他】: 展示日は現在未定です。

展示日が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。

備前長船刀剣博物館のホームページはこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/site/token/備前長船刀剣博物館公式ホームページ

寄贈された刀を確認する様子

岡山県瀬戸内市について

寄贈した刀について学芸員（右）から説明を受ける八名氏（左）

瀬戸内市は岡山県南東部に位置し、岡山市に隣接する人口約3万5千人のまちです。 岡山駅からJR赤穂線で最短21分と交通アクセスに恵まれています。 南部には穏やかな瀬戸内海が広がり、美しい多島美や「日本のエーゲ海」と称される牛窓の景観が魅力です。 温暖な気候を生かした農水産業や観光業が盛んで、官民共創による地域課題の解決や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

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