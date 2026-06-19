『魔法使いの約束』が『Bilibili World2026』アニメイトブースに出展決定！

株式会社coly

株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、2026年7月10日(金)～12(日)に中国・上海で開催されるアニメ・ゲーム・コミックを中心とした複合型イベント『Bilibili World 2026』のアニメイトブースにて、『魔法使いの約束』Bilibili World2026記念グッズを展開することをお知らせいたします。

また、『魔法使いの約束』Bilibili World2026記念グッズは後日、日本での販売も予定しております。続報は後日発表します。

■イベント情報- イベント名：Bilibili World 2026- 開催期間：2025年7月10日（金）～12日（日）- 会場：上海国家会展中心- 公式WEBサイト：https://bw.bilibili.com/#/

■関連URL

https://weibo.com/2050769850/R4wRAj4nW

■『魔法使いの約束』とは

「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」



800万ダウンロードを突破し、2025年1月にアニメ化もされた魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。



＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。

彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。



異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。

特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。

■『魔法使いの約束』アプリ基本情報

タイトル：魔法使いの約束

ジャンル：魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム

シナリオライター：都志見文太

キャラクターデザイン原案：ダンミル

対応OS：iOS / Android

料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mahoyaku.com

公式LINE：http://nav.cx/2bWSLHH

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mahoyaku_info

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790

Google Play(TM)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku

権利表記：(C)︎coly