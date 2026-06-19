【D-SHOCK 第3回 中部予選】過去最大73組175名が名古屋に集結！賞金総額50万円をかけた2026-2027シーズン最大規模の予選、全結果を発表

株式会社BUZZ GROUP

株式会社Chord Prise（本社：東京都渋谷区、代表取締役：来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2026-2027 ROUND」は、2026年6月14日（日）に第3回 中部予選を愛知にて開催いたしました。

チーム・ソロ合わせて73組、175名が参加し、今シーズンここまでの予選で最大規模となりました。BASE・OPEN・PRIMEの3カテゴリが揃う本格的なハイブリッド予選として、地元・中部エリアのダンサーをはじめ全国から実力者が集結。決勝大会へのシード権をかけた白熱した戦いが繰り広げられました。

FINALでは賞金総額\500,000を懸けて競い合うほか、PRIME総合優勝者にはドキュメンタリー映像制作・メディアインタビュー掲載など、ダンサーのキャリアを後押しする副賞も用意。全国12戦の予選を勝ち抜いた者だけが立てる、最高の舞台を目指す戦いがいよいよ本格化しています。

▶ D-SHOCKとは

D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。U-10（小学4年生以下）・U-12（小学6年生以下）・U-15（中学生以下）・OVER（高校生以上）の4部門を設け、全国10エリアで予選を開催。

オフライン・オンライン予選のハイブリッド形式により、地域や環境に左右されず全国のダンサーが挑戦できる環境を整えています。今シーズンより初心者向けの「BASE」から最上位の「PRIME」まで3カテゴリ制を導入し、すべてのレベルのダンサーが自分に合ったステージで輝けるコンテストへと進化しました。

D-SHOCK公式サイトを見る :https://d-shock.net/

今シーズンのFINAL詳細・賞金情報はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000407.000141380.html

▶ 大会開催概要

■ 大会名

D-SHOCK 2026-2027 ROUND 第3回 中部予選

■ 開催日時

2026年6月14日（日）

■ 参加規模

チーム・ソロ合わせて73組、175名

■ 部門構成

▶ 審査員プロフィール

- BASE部門 / オンライン（ソロ・チーム）- OPEN部門 / オンライン（ソロ・チーム）審査員写真

SOMEKA（NAGOYA SOUL SISTERS, RAJAH BROOKS）Instagram：@someka(https://www.instagram.com/someka/?hl=ja)

15歳でHIPHOPに出会い、女性3人のダンスチーム「NASTY」として「FOXY BROWN」「SWEET BOX」などのLIVEフロントアクトやイベントで精力的に活動。大阪の女性限定コンテスト「FEMALE TROUBLE」で優勝後、大阪にてHIPHOPにこだわったダンスチーム「RAJAH BROOKS」を結成。DJ・ラッパーからも熱い支持を得てファッションショーやMV出演など多方面で活躍。2007年より名古屋を代表するヒップホップアーティスト「AK-69」のツアーダンサー「REDSTA DANCERZ」を務め、現在は名古屋の伝説ダンサー「UCOP」の意志を継いだ「NAGOYA SOUL SISTERS」として活動。インストラクターとしても多数のコンテスト入賞実績を持つ。

KOSHIRO Instagram：@koshiro_fujii(https://www.instagram.com/koshiro_fujii/?hl=ja)

AKB総選挙オープニングアクトバックダンサー（2020年）、Bリーグ ハーフタイムショー演出・アクトなど多方面で活躍。JANG DONGWOO（INFINITE）・XLOV・宝塚トップスター 礼真琴など国内外アーティストへの振付提供も手がけるクリエイター。

▶ 予選結果

【BASE / オンライン部門】

❏ U-10 ソロ部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：実緒（東京都）

【決勝進出】準優勝：Mirei（神奈川県）

3位：いゆ（愛知県） @nanap0422109(https://www.instagram.com/nanap0422109)

4位：kururi（愛知県）

5位：10RY（愛知県）

実緒Mirei❏ U-12 ソロ部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：yura（埼玉県）@alldanceschool(https://www.instagram.com/alldanceschool)

【決勝進出】準優勝：YuNO（東京都）

3位：YU-TO（愛知県）@yu_to.dance(https://www.instagram.com/yu_to.dance)

4位：NAGI（静岡県）

5位：RiR4（愛知県）

yuraYuNO❏ U-15 ソロ部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：あおゐ（愛知県）@i.amaoj(https://www.instagram.com/i.amaoj)

準優勝：YUMEKO（北海道）@yu0120me(https://www.instagram.com/yu0120me) ※規定によりファイナリスト認定対象外

3位：HINA（愛知県）@hina_dance5(https://www.instagram.com/hina_dance5)

※エントリー数の都合により、４位・５位の該当なし

あおゐ❏ OVER ソロ部門（高校生以上）

優勝：H!NA（愛知県） Instagram：@hwh.93(https://www.instagram.com/hwh.93)

※基準点未達のためファイナリスト認定対象外

※準優勝・3位・4位・5位はエントリー数の都合により該当なし

H!NA

❏ U-10 チーム部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：プリ(ハート)ドリ（栃木県・6名）@dtds_yume(https://www.instagram.com/dtds_yume) / @dtds_official(https://www.instagram.com/dtds_official)

準優勝：ぷてぃっと（愛知県・2名）

※規定によりファイナリスト認定対象外

※3位・4位・5位はエントリー数の都合により該当なし

プリ(ハート)ドリ❏ U-12 チーム部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：Mos（埼玉県・4名）@alldanceschool(https://www.instagram.com/alldanceschool)

【決勝進出】準優勝：リルドリ。（栃木県・6名）@dtds_official(https://www.instagram.com/dtds_official)

3位：Lunalia（北海道・3名）@anna_o1104(https://www.instagram.com/anna_o1104)

4位：Polaris…（愛知県・3名）@na_.na_.na_.07(https://www.instagram.com/na_.na_.na_.07)

5位：Mission's II（愛知県・5名）@kakuyou.0214(https://www.instagram.com/kakuyou.0214)

Mosリルドリ。❏ U-15 チーム部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：SOVaC（愛知県・2名）@sovacdancegroup(https://www.instagram.com/sovacdancegroup)

準優勝：Ste1la（静岡県・4名）@bboy_mabo(https://www.instagram.com/bboy_mabo/) ※規定によりファイナリスト認定対象外

3位：AK-DOPE（静岡県・4名）@i3vqm_15(https://www.instagram.com/i3vqm_15)

SOVaC❏ OVER チーム部門（高校生以上）

※エントリー数の都合により、該当なし

【OPEN / オンライン部門】

❏ U-10 ソロ部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：千尋（兵庫県）@chi_chiman964(https://www.instagram.com/chi_chiman964)

準優勝：詩（北海道）@uta__d_0414(https://www.instagram.com/uta__d_0414)

3位：HiMaRi（神奈川県）@himari_dance_ig(https://www.instagram.com/himari_dance_ig)

千尋❏ U-12 ソロ部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：K!HO（神奈川県）@kiho._.hope.star(https://www.instagram.com/kiho._.hope.star)

準優勝：H@RUH!（千葉県）@haruhi_namber(https://www.instagram.com/haruhi_namber)

3位：YUZUKA（愛知県）@yuzu_kaaaaa(https://www.instagram.com/yuzu_kaaaaa)

K!HO❏ U-15 ソロ部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：仁絆（香川県）@zinkizuna_27(https://www.instagram.com/zinkizuna_27)

準優勝：ＳＡ-Ｙ@（愛知県）@sa_ya_4242(https://www.instagram.com/sa_ya_4242)

3位：A-n（愛知県）@an._.dance_so.0501_bis(https://www.instagram.com/an._.dance_so.0501_bis)

仁絆❏ OVER ソロ部門（高校生以上）

※エントリー数の都合により該当なし

❏ U-10 チーム部門（小学4年生以下）

優勝：アヤとユイ（静岡県・2名）@ayayui_twin_dancers(https://www.instagram.com/ayayui_twin_dancers/)

※基準点未達のためファイナリスト認定対象外

※準優勝・3位はエントリー数の都合により該当なし

アヤとユイ❏ U-12 チーム部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：HIZEN BERC（栃木県・2名）

準優勝：青山兄弟（千葉県・2名）@746sakusaku(https://www.instagram.com/746sakusaku) ※規定によりファイナリスト認定対象外

3位：Dinger（愛知県・3名）@megu_hhk(https://www.instagram.com/megu_hhk)

HIZEN BERC❏ U-15 チーム部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：VIANA（愛知県・6名）

準優勝：Technopolis☆Dreamer（栃木県・6名）@dtds_official(https://www.instagram.com/dtds_official) ※規定によりファイナリスト認定対象外

3位：BLOKIE（岐阜県・7名）@blok_ie(https://www.instagram.com/blok_ie)

VIANA❏ OVER チーム部門（高校生以上）

優勝：Sugar☆Dreams（栃木県・3名）@dtds_official(https://www.instagram.com/dtds_official)

※基準点未達のためファイナリスト認定対象外

※準優勝・3位はエントリー数の都合により該当なし

Sugar☆Dreams

【OPEN / オフライン部門】

❏ U-10 チーム部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：AMITY（愛知県・5名）

【決勝進出】準優勝：ぷてぃっと（愛知県・2名）@ptite.aoi.nana(https://www.instagram.com/ptite.aoi.nana)

3位：RØuGe（愛知県・2名）

AMITYぷてぃっと❏ U-12 チーム部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：Twinc（愛知県・4名）@yui_ne__dance(https://www.instagram.com/yui_ne__dance) / @rin.2014_(https://www.instagram.com/rin.2014_) / @sara_dance0101(https://www.instagram.com/sara_dance0101) / @yuiha..dance(https://www.instagram.com/yuiha._.dance_)

【決勝進出】準優勝：M&S（岐阜県・3名）

3位：SOVARIA（三重県・2名）@amieux0333(https://www.instagram.com/amieux0333)

TwincM&S❏ U-15 チーム部門（中学生以下）

優勝：凸（愛知県・3名）@tsubaku2025(https://www.instagram.com/tsubaku2025)

準優勝：D JUNK FUN（愛知県・7名）@shine_dance_school_new(https://www.instagram.com/shine_dance_school_new)

3位：ZERO（愛知県・2名）@sadahitoogura(https://www.instagram.com/sadahitoogura)

❏ OVER チーム部門（高校生以上）

優勝：Delicious（愛知県・4名）@bongo.jrc(https://www.instagram.com/bongo.jrc)

※基準点未達のためファイナリスト認定対象外

※準優勝・3位はエントリー数の都合により該当なし

Delicious

▶ 今後の予選スケジュール

D-SHOCK 2026-2027シーズンは、全国10エリアにて予選を順次開催予定です。

決勝大会：2027年3月30日（月）・31日（火）

スケジュール・エントリーはこちら :https://d-shock.net/schedule/%E3%80%95エントリーガイドを見る :https://d-shock.net/guide/%E3%80%95

【関連リンク】

公式サイト：https://d-shock.net/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40055jrtlc

YouTube：https://www.youtube.com/@d-shockch3668

公式Instagram：https://www.instagram.com/info.d.shock/

株式会社Chord Prise

社名：株式会社Chord Prise

代表者：来栖直哉

本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B

事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業

HP：https://chordprise.com/



※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/