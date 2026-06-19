「あはれ！名作くん」YouTubeチャンネル登録者数50万人超の人気コンテンツが、4年ぶりにTV復活！テレ東系で放送決定「名作くん」がテレ東系列の日曜深夜を笑顔の時間に！主題歌はフレデリックが担当！

株式会社テレビ東京ホールディングス

PV公開！ https://youtu.be/va7gvBo4eCM(https://youtu.be/va7gvBo4eCM)

かつてNHK Eテレ「ビットワールド」内にて6年間放送され、人気を博した「あはれ！名作くん」が2026年7月5日（日）深夜24時45分からテレ東系列6局ネットで放送することが決定！放送に向けてキービジュアル並びにフレデリックが手掛ける主題歌を使用したPVがYou Tubeにて公開されました。

国内外の様々な名作を面白おかしくオマージュし、コメディーとして追求したショートフィルム形態のアニメーションが人気を呼び、YouTubeのチャンネル登録者数は50万人超え、総再生回数も5.8億回を数える超人気作品がテレ東で放送されます。週の始まりに、くすっと笑って前向きになれる作品です。

さらに、主題歌には「オドループ」をスマッシュヒットに導いたフレデリックが新曲を書き下ろし！タイトルは「ナンセンスナンセンス」。「名作くん」のシュールなコメディにピッタリなキャッチ―な楽曲も注目です！

≪新海岳人 監督コメント≫

本っ当にお待たせしました！「あはれ！名作くん」再スタートです！

Eテレでの放送が終わったのが2022年3月、YouTubeでの竜宮中編が終わったのが2023年3月。3年4か月ぶりの新作が、あと少しでお見せできます。

変わらず出演してくださるキャストのみなさん、一緒に作ってくれるスタッフのみなさん、そして「名作くん」を待ってくれていたみなさん、本当にありがとうございます。ここからは僕が恩返しをしていくターンです。

新しい主題歌はフレデリックさん。フレデリックさんの遊び心のある楽曲は「名作くん」にぴったりのイメージで、名前が挙がった瞬間に「是非！」とお願いしました。（実はつる公のカラオケの十八番はフレデリックなんですよ。ファンブック参照）

「名作くん」の新シリーズは7月5日の深夜から放送。名作くんたちもみなさんに会えるのを楽しみにしているはずです。

新海岳人（あはれ！名作くん 監督）

≪フレデリック コメント≫

今回、「あはれ！名作くん」の世界観とナンセンスギャグ、笑いの世界をテーマにフレデリック風に表現してみました。

小さい頃からくだらない事で笑い合う時間がとても好きで、それがたとえ意味がなくとも遊び心の余白や創造性を生むきっかけになっていたのではないかと思っています。

そんな気持ちを振り返りながら制作していきました。

今まで笑いをテーマに曲を書くという発想が自分の中には無かったのですが、アニメが新たな挑戦のきっかけをくれ素晴らしい一曲が生まれた事に感謝しています。

意味や答えを急ぎすぎるより、他愛ない時間を！子供も大人も楽しめる、言葉遊びの詰まった奇妙奇天烈な「ナンセンスナンセンス」の世界を楽しんでもらえたらと！

≪楽曲≫

フレデリック『ナンセンスナンセンス』

（A-Sketch/ユニバーサルミュージック）

≪番組概要≫

【タイトル】「あはれ！名作くん」

【放送日時】2026年7月5 日（日）から毎週日曜 深夜24:45～24:50

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【あらすじ】

昔々あるところに、数々の名作キャラを輩出する学校がありました。扱う作品は、桃太郎やシンデレラなどの不朽の名作に加え、ゲームやHIPHOPのような現代の名作まで様々。

そこに転校してきた名作オタクの「松田名作」。濃いクラスメイトたちに囲まれた名作くんは、立派な名作キャラとして卒業できるのでしょうか？

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