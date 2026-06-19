【雫石プリンスホテル】星空と灯りに包まれる夏の夜を満喫するイベント「Shizukuishi Summer Night Picnic!」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

雫石プリンスホテル(所在地:岩手県岩手郡雫石町高倉温泉、雫石地区総支配人:長澤 浩司)では、2026年7月18日(土)から8月31日(月)まで、夏の夜を楽しむイベント「Shizukuishi Summer Night Picnic! ～星と灯りと、雫石の夏夜。～」を開催いたします。標高約430mの高台に位置する雫石プリンスホテルでは、日中の暑さを離れ、涼やかな夜の時間を満喫いただける多彩なコンテンツをご用意。満天の星空を望む「雫石銀河ロープウェー」をはじめ、ナイトガーデンBBQや焼きマシュマロ体験、LEDゴルフボールを使用したナイトパター、高倉BASEでのオリジナルドリンク販売など、家族や仲間と過ごす夏休みならではの特別な夜を演出します。期間中、ブッフェレストラン「プリンスルーム」では南国気分を味わえる「ハワイアンフェア2026」を開催。また、8月8日(土)から12日(水)には岩手県産食材を堪能する「グリルダイニング」を実施いたします。さらに、7月18日(土)にはオープニングイベントとしてサッポロビール株式会社とのコラボ企画「星空の下でみんなで乾杯！」を開催。8月8日(土)にはIBC岩手放送アナウンサーによる「星空の朗読会」、8月12日(水)には三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群観察会」を実施するなど、夏の夜空をより身近に感じていただける特別企画もご用意しております。そのほか、レンタサイクルや東北初の日本フットゴルフ協会公認コースで楽しむフットゴルフなど、昼夜を通じて雫石の自然を満喫できるアクティビティも充実。ホテルを拠点に、涼やかな高原の夏と満天の星空に包まれる特別なひとときをお届けします。

Shizukuishi Summer Night Picnic！ ～星と灯りと、雫石の夏夜。～

夏の夜空をつなぐ「雫石銀河ロープウェー」

「満天の星と涼しい夏の夜を楽しむイベント」 期間：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

■「食」 Food

サマーブッフェ「ハワイアンフェア2026」 東北の食材を使用したメニューとハワイアンメニュー期間限定「グリルダイニング」 岩手県産牛をメインしたグリル料理とハーフブッフェ道具や食材も全てご用意

「ナイトガーデンバーベキュー」

目の前の夜のゲレンデで楽しむ夏体験。

手ぶらでのご利用が可能です。

ガーデンエリアでは、BBQのほかにもお子さまを対象とした、

焼きマシュマロ体験も楽しめます。（体験料無料）

冷たいビールやかき氷などもご用意しております。

■「遊」 Activity

「ナイトパター体験」 夜のゴルフ場で楽しむ、LEDボールを使ったパターゴルフ「フットゴルフ」 東北初！日本フットゴルフ協会認定コースが、雫石ゴルフ場に誕生。気軽に楽しめる新感覚スポーツ

■「癒」 Relax

「ペルセウス座流星群観察会」 開催日:8月12日(水) 特設会場で一夜限りの観察会 三大流星群のひとつを楽しむ「雫石銀河ロープウェー」 夏のプログラム「天の川と大三角形」を開催

■「特別企画」 Special Event

オープニングイベント サッポロビール株式会社さまとのコラボ企画

「星空の下で みんなで乾杯！」

期日：2026年7月18日（土） 場所：雫石銀河ロープウェー山頂エリア

時間：8:40頃予定

料金：参加費無料（先着150名さま限定）※銀河ロープウェー乗車料は別途

宮沢賢治生誕130年をテーマに、雫石が舞台の物語を朗読

「星夜の朗読会」

期日：2026年8月8日（土） 場所：雫石ゴルフ場 クラブハウス特設会場

時間：6:30P.M.～7:15P.M.（終了後、雫石銀河ロープウェー乗車予定）

料金：宿泊者無料（一般の方 \2,500 銀河ロープウェー乗車券付き）

・IBC岩手放送「神山 浩樹」・「甲斐谷 望」両アナウンサーによる朗読が楽しめます。

IBC岩手放送 神山 浩樹 アナウンサーIBC岩手放送 甲斐谷 望 アナウンサー

■「楽」 Enjoy

「山麓駅舎」この期間だけの特別な空間が楽しめる高倉BASE「夏の拠点基地」

雫石ロープウェー発車地点である山麓駅舎が、

夏季限定のアクティビティセンターとして営業。

期間中は、サッポロビールなどが楽しめるビアタイムや、夏のオリジナルドリンクやかき氷など、暑い夏にぴったりのご飲食メニューもご用意。

併設スペース「花火エリア」では、手持ち花火を楽しむことが出来ます。

期間：7月18日（土）～8月2日（日）土日祝日

8月8日（土）～8月16日（日）全日

一例 「Shizuku Night Fizz」 高倉BASEで提供一例 「ブループラネット」 ホテルレストランで提供

おすすめプラン「銀河ロープウェー乗車券付き宿泊プラン」

https://www.princehotels.co.jp/shizukuishi/plan/star2026.htm/

■お子さまには、手持ち花火をプレゼント。（未就学のお子さまにも）

■Seibu Prince Global Rewards会員の方には、オリジナルクッションマットを

1名さまに付き1個プレゼント。

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