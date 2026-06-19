２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグ ユニフォームデザインおよびユニフォームパートナー決定のお知らせ

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株式会社ザスパ

このたび、ザスパ群馬が２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグで着用するユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。また、8月に開幕する新シーズンをともに戦ってくださるユニフォームパートナーも決定いたしましたので、併せてお知らせします。



■ユニフォームコンセプト




【地底の鼓動、再起の翼】


源泉の力：止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志。


挑戦と飛躍：2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す。


共鳴：このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと。



ユニフォーム全面に温泉の水面と湯気を色ムラで表現し、その圧倒的な水並と地底から突き上げる熱量を、噴き上がるようにスプラッターグラフィックで表現。


昨シーズン、一度は羽を休め地上に舞い降りた「鶴」が、今シーズン、さらなる高みを目指して再びその先の挑戦へと羽ばたきます。


地底から噴き出す圧倒的なエネルギーを表現したユニフォームを彩る飛沫（しぶき）は、今シーズン、再び空を目指す「鶴の翼」へと姿を変えます。



■ユニフォームデザイン


FP 1st




GK 1st




FP 2nd




GK 2nd




※環境下によって、実際の商品と色合いが異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。



■2026/27シーズン ユニフォームパートナー


【ユニフォームパートナー（胸部）】







■名称


株式会社カインズ


■本社所在地


埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1


■代表者


代表取締役会長　土屋裕雅／代表取締役社長 CEO　高家正行


■事業内容


ホームセンターチェーンの経営


■HP


こちら(https://www.cainz.co.jp/)



【ユニフォームパートナー（背中上）】







■名称


ファームドゥグループ


■本部所在地


群馬県前橋市問屋町1-1-1


■代表者


代表　岩井雅之


■事業内容


・再生可能エネルギー事業


・農産物直売チェーン


・農地所有適格法人


・モンゴル国での合弁事業等のグループ事業展開と統括


■HP


こちら(https://farmdo.com/)



【ユニフォームパートナー（背中下）】







■名称


株式会社ベイシア


■本社所在地


群馬県前橋市亀里町900


■代表者


代表取締役会長　土屋裕雅／代表取締役社長　相木孝仁


■事業内容


ショッピングセンターチェーンの経営


■HP


こちら(https://www.beisia.co.jp/)



【 ユニフォームパートナー（鎖骨右） 】







■名称


株式会社サンワ


■所在地


群馬県前橋市元総社町521-7


■代表者


代表取締役会長　遠藤祐司／代表取締役社長　遠藤宗司


■事業内容


ガソリンスタンド・LPガス等のエネルギーを主とした生活関連事業


■HP


こちら(https://www.sun-wa.co.jp/)



【 ユニフォームパートナー（パンツ前面） 】







■名称


株式会社群桐産業


■本社所在地


群馬県太田市大原町78番1


■代表者


代表取締役　山口 博


■事業内容


廃油の収集運搬、再生処理及び販売。


並びに各種産業廃棄物の収集運搬及び前処理を含む焼却処理。


■HP


こちら(https://www.grr.co.jp/)



【 ユニフォームパートナー（パンツ背面右） 】







■名称


文化堂印刷株式会社


■本社所在地


神奈川県小田原市寿町1丁目10番20号


■代表者


代表取締役　萩野健治


■事業内容


企画・デザインから撮影・プリプレス・印刷・加工・製本・お届けまで、自社一貫体制で対応いたします。印刷業の他に、3Dプリンターによる造形物の制作やバウムクーヘン専門店の運営も行っています。


■HP


こちら(https://bunkado.jp/)



【ユニフォームサプライヤー】


▶︎ATHLETADENHAM/エーディー※


DENHAMとATHLETAが共同でプロデュースするSPORTS WELL-BEING（スポーツウェルビーイング）をコンセプトにした新ブランド。


■HP：https://athletadenham.com


※エーディーとはATHLETADENHAMのカタカナ表記の正式名称となります。



■6月19日（金）２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグ 新ユニフォーム予約受付開始のお知らせ


https://thespa.co.jp/news/202606110950/