２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグ ユニフォームデザインおよびユニフォームパートナー決定のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、ザスパ群馬が２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグで着用するユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。また、8月に開幕する新シーズンをともに戦ってくださるユニフォームパートナーも決定いたしましたので、併せてお知らせします。

■ユニフォームコンセプト

【地底の鼓動、再起の翼】

源泉の力：止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志。

挑戦と飛躍：2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す。

共鳴：このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと。

ユニフォーム全面に温泉の水面と湯気を色ムラで表現し、その圧倒的な水並と地底から突き上げる熱量を、噴き上がるようにスプラッターグラフィックで表現。

昨シーズン、一度は羽を休め地上に舞い降りた「鶴」が、今シーズン、さらなる高みを目指して再びその先の挑戦へと羽ばたきます。

地底から噴き出す圧倒的なエネルギーを表現したユニフォームを彩る飛沫（しぶき）は、今シーズン、再び空を目指す「鶴の翼」へと姿を変えます。

■ユニフォームデザイン

FP 1st

GK 1st

FP 2nd

GK 2nd

※環境下によって、実際の商品と色合いが異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■2026/27シーズン ユニフォームパートナー

【ユニフォームパートナー（胸部）】

■名称

株式会社カインズ

■本社所在地

埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1

■代表者

代表取締役会長 土屋裕雅／代表取締役社長 CEO 高家正行

■事業内容

ホームセンターチェーンの経営

■HP

こちら(https://www.cainz.co.jp/)

【ユニフォームパートナー（背中上）】

■名称

ファームドゥグループ

■本部所在地

群馬県前橋市問屋町1-1-1

■代表者

代表 岩井雅之

■事業内容

・再生可能エネルギー事業

・農産物直売チェーン

・農地所有適格法人

・モンゴル国での合弁事業等のグループ事業展開と統括

■HP

こちら(https://farmdo.com/)

【ユニフォームパートナー（背中下）】

■名称

株式会社ベイシア

■本社所在地

群馬県前橋市亀里町900

■代表者

代表取締役会長 土屋裕雅／代表取締役社長 相木孝仁

■事業内容

ショッピングセンターチェーンの経営

■HP

こちら(https://www.beisia.co.jp/)

【 ユニフォームパートナー（鎖骨右） 】

■名称

株式会社サンワ

■所在地

群馬県前橋市元総社町521-7

■代表者

代表取締役会長 遠藤祐司／代表取締役社長 遠藤宗司

■事業内容

ガソリンスタンド・LPガス等のエネルギーを主とした生活関連事業

■HP

こちら(https://www.sun-wa.co.jp/)

【 ユニフォームパートナー（パンツ前面） 】

■名称

株式会社群桐産業

■本社所在地

群馬県太田市大原町78番1

■代表者

代表取締役 山口 博

■事業内容

廃油の収集運搬、再生処理及び販売。

並びに各種産業廃棄物の収集運搬及び前処理を含む焼却処理。

■HP

こちら(https://www.grr.co.jp/)

【 ユニフォームパートナー（パンツ背面右） 】

■名称

文化堂印刷株式会社

■本社所在地

神奈川県小田原市寿町1丁目10番20号

■代表者

代表取締役 萩野健治

■事業内容

企画・デザインから撮影・プリプレス・印刷・加工・製本・お届けまで、自社一貫体制で対応いたします。印刷業の他に、3Dプリンターによる造形物の制作やバウムクーヘン専門店の運営も行っています。

■HP

こちら(https://bunkado.jp/)

【ユニフォームサプライヤー】

▶︎ATHLETADENHAM/エーディー※

DENHAMとATHLETAが共同でプロデュースするSPORTS WELL-BEING（スポーツウェルビーイング）をコンセプトにした新ブランド。

■HP：https://athletadenham.com

※エーディーとはATHLETADENHAMのカタカナ表記の正式名称となります。

■6月19日（金）２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグ 新ユニフォーム予約受付開始のお知らせ

https://thespa.co.jp/news/202606110950/