２０２６／２７明治安田Ｊ３リーグ ユニフォームデザインおよびユニフォームパートナー決定のお知らせ
このたび、ザスパ群馬が２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグで着用するユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。また、8月に開幕する新シーズンをともに戦ってくださるユニフォームパートナーも決定いたしましたので、併せてお知らせします。
■ユニフォームコンセプト
【地底の鼓動、再起の翼】
源泉の力：止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志。
挑戦と飛躍：2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す。
共鳴：このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと。
ユニフォーム全面に温泉の水面と湯気を色ムラで表現し、その圧倒的な水並と地底から突き上げる熱量を、噴き上がるようにスプラッターグラフィックで表現。
昨シーズン、一度は羽を休め地上に舞い降りた「鶴」が、今シーズン、さらなる高みを目指して再びその先の挑戦へと羽ばたきます。
地底から噴き出す圧倒的なエネルギーを表現したユニフォームを彩る飛沫（しぶき）は、今シーズン、再び空を目指す「鶴の翼」へと姿を変えます。
■ユニフォームデザイン
FP 1st
GK 1st
FP 2nd
GK 2nd
※環境下によって、実際の商品と色合いが異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■2026/27シーズン ユニフォームパートナー
【ユニフォームパートナー（胸部）】
■名称
株式会社カインズ
■本社所在地
埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
■代表者
代表取締役会長 土屋裕雅／代表取締役社長 CEO 高家正行
■事業内容
ホームセンターチェーンの経営
■HP
こちら(https://www.cainz.co.jp/)
【ユニフォームパートナー（背中上）】
■名称
ファームドゥグループ
■本部所在地
群馬県前橋市問屋町1-1-1
■代表者
代表 岩井雅之
■事業内容
・再生可能エネルギー事業
・農産物直売チェーン
・農地所有適格法人
・モンゴル国での合弁事業等のグループ事業展開と統括
■HP
こちら(https://farmdo.com/)
【ユニフォームパートナー（背中下）】
■名称
株式会社ベイシア
■本社所在地
群馬県前橋市亀里町900
■代表者
代表取締役会長 土屋裕雅／代表取締役社長 相木孝仁
■事業内容
ショッピングセンターチェーンの経営
■HP
こちら(https://www.beisia.co.jp/)
【 ユニフォームパートナー（鎖骨右） 】
■名称
株式会社サンワ
■所在地
群馬県前橋市元総社町521-7
■代表者
代表取締役会長 遠藤祐司／代表取締役社長 遠藤宗司
■事業内容
ガソリンスタンド・LPガス等のエネルギーを主とした生活関連事業
■HP
こちら(https://www.sun-wa.co.jp/)
【 ユニフォームパートナー（パンツ前面） 】
■名称
株式会社群桐産業
■本社所在地
群馬県太田市大原町78番1
■代表者
代表取締役 山口 博
■事業内容
廃油の収集運搬、再生処理及び販売。
並びに各種産業廃棄物の収集運搬及び前処理を含む焼却処理。
■HP
こちら(https://www.grr.co.jp/)
【 ユニフォームパートナー（パンツ背面右） 】
■名称
文化堂印刷株式会社
■本社所在地
神奈川県小田原市寿町1丁目10番20号
■代表者
代表取締役 萩野健治
■事業内容
企画・デザインから撮影・プリプレス・印刷・加工・製本・お届けまで、自社一貫体制で対応いたします。印刷業の他に、3Dプリンターによる造形物の制作やバウムクーヘン専門店の運営も行っています。
■HP
こちら(https://bunkado.jp/)
【ユニフォームサプライヤー】
▶︎ATHLETADENHAM/エーディー※
DENHAMとATHLETAが共同でプロデュースするSPORTS WELL-BEING（スポーツウェルビーイング）をコンセプトにした新ブランド。
■HP：https://athletadenham.com
※エーディーとはATHLETADENHAMのカタカナ表記の正式名称となります。
■6月19日（金）２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ３リーグ 新ユニフォーム予約受付開始のお知らせ
https://thespa.co.jp/news/202606110950/