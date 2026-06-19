2026年6月19日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/precision-optical-lenses-market/590642469 調査結果公表日：2026年6月19日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）は、2025年には約248億米ドル、2035年には約459億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6.4%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるPrecision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）の調査・分析によると、同市場は主に眼科や高度な手術用顕微鏡の分野における精密光学レンズの需要拡大に伴い、成長すると予測されています。 緑内障、黄斑変性症、白内障、失明といった疾患の有病率が増加する中、精密レンズは、脳神経外科、脊椎外科、および白内障や屈折矯正手術などの眼科手術用顕微鏡において広く使用されています。世界保健機関（WHO）の2026年2月時点の調査によると、少なくとも22億人が遠見視覚障害を抱えており、これが診断用および手術用光学機器の需要を押し上げています。 さらに、拡張現実（AR）や複合現実（MR）のヘッドセットにおける精密光学レンズの利用拡大も、市場の成長を後押ししています。これらのAR/MRヘッドセットには、導波路、回折光学素子、高性能レンズといった複雑な光学システムが求められます。当社の分析によると、2025年の世界のARヘッドセット出荷台数は25百万台に達しました。

最新ニュース

当社の調査によると、Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： ・2024年7月、Brinell Visionは、精密レーザーフィルターおよび高耐久性AR（反射防止）コーティングの製造体制を拡大するため、英国マンチェスターに薄膜光学ラボを開設しました。 ・2025年8月、Nikonは、最速のAF性能と軽量性を実現した標準レンズ「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」の発売を発表しました。

市場セグメンテーション

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Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）は最終用途産業別に基づいて、半導体製造、産業オートメーション、医療機器、民生用電子機器、航空宇宙と防衛、自動車、通信に分割されています。このうち半導体製造セグメントは、ウェハ検査装置、高度なリソグラフィ、レーザー加工システムにおいて精密光学レンズが不可欠であることから、予測期間中に28%という主要なシェアを占めると見込まれています。 米国半導体工業会（SIA）によると、2026年4月の世界の半導体売上高は1,105億米ドルに達し、2026年3月比で11%増加しました。こうした動向は、精密光学レンズの需要を押し上げると予想されます。

地域概要

Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）に関する当社の分析によると、中国、インド、日本、韓国における半導体製造の主導的地位や、家電製品の大量生産を背景に、アジア太平洋地域が市場シェアの38%を占め、2026―2035年にかけて6.7%という最も高い成長率を記録すると予測されています。当社の調査によれば、中国、インド、ベトナムの3カ国で世界のスマートフォン用カメラの80%が生産されており、各カメラには3～5枚の精密レンズが搭載されています。 OEC（Observatory of Economic Complexity）のデータによると、日本は2025年に2.77兆円を超える半導体製造装置を輸出しました。これは、精密光学レンズに対する需要が高まっていることを浮き彫りにしています。

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Precision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のPrecision Optical Lenses Market（精密光学レンズ市場）における主要企業は以下の通りです: • PFG Precision Optics • Precision Optical Inc. • Mikrop AG • LOBRE S.r.l. • Brinell Vision さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nikon Corporation • Canon Inc. • HOYA Corporation • Olympus Corporation • Tamron Co., Ltd.

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