製造・物流現場の重量物搬送を自動化。最大300kg積載対応の工業用配送ロボット「PUDU T300」取扱い開始

株式会社セキド

株式会社セキド（本社: 東京都港区、代表取締役: 大下貴之）は、工場・倉庫内の搬送業務を支援するPudu Robotics社製の工業用配送ロボット「PUDU T300」の取扱いを開始しました。

PUDU T300は、最大300kgの荷物を搬送でき、重量物搬送や生産ライン間の資材配送を支援する工業用配送ロボットです。自律搬送、追従走行、手押し操作の補助に対応し、現場の運用に合わせた搬送を可能にします。

VSLAMとLiDAR SLAMを組み合わせたナビゲーションにより、広い屋内環境での走行にも対応します。生産レイアウトの変更が発生する現場でも、搬送ルートを柔軟に見直しながら運用できます。

また、PUDU T300の特徴や導入時の確認ポイントを紹介する無料WEB解説セミナーを、2026年7月3日（金）に開催いたします。搬送作業の省力化や構内物流の見直しを検討している方は、ぜひご参加ください。

工場・倉庫の搬送作業を省力化する工業用配送ロボット

PUDU T300は、最大300kgの荷物を搬送でき、最小60cm幅の通路、20mmの段差、35mmの溝にも対応します。自律搬送、追従走行、手押し操作の補助により、重量物搬送や生産ライン間の資材配送など、現場の運用に合わせた搬送を支援します。

走行速度は最大1.2m/s、稼働時間は無負荷時で最大12時間、満載時で最大6時間に対応しています。自動充電とバッテリー交換により、長時間運用が必要な現場でも使いやすい設計です。

PUDU T300 - 最大300kg積載対応の工業用配送ロボット -

PUDU T300は、製造・物流現場の搬送作業を支援する工業用配送ロボットです。VSLAMとLiDAR SLAMによるナビゲーション、自律搬送・フォロモード・パワーアシストモードの3つの搬送モード、安全性に配慮した複数のセンサーを備え、現場の搬送業務を支援します。

重量物の運搬、部品供給、工程間搬送、倉庫内搬送など、人手に依存しやすい作業の自動化により、作業者の負担軽減と搬送効率の向上に貢献します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=imz1ZdqfQrM ]［最大300kgの積載に対応］

PUDU T300は、最大300kgの荷物を搬送できます。重量物や部品、資材、製品などをロボットで搬送することで、作業者の身体的負担を軽減し、構内物流の効率化を支援します。

［自律搬送・フォロモード・パワーアシストモードに対応］

PUDU T300は、指定した目的地まで自動で搬送する「自律搬送モード」に対応しています。生産ラインの変更にも合わせやすく、施設内の配送ルートを柔軟に運用できます。

さらに、作業者を追従して搬送する「フォロモード」や、手動操作を電動で補助する「パワーアシストモード」も搭載。現場の作業内容に合わせて、自動搬送と人による操作を使い分けられます。

［VSLAM & LiDAR SLAMによる安定したナビゲーション］

PUDU T300は、VSLAMと LiDAR SLAMを組み合わせたナビゲーションに対応しています。天井高が最大30mの環境にも適応し、最大200,000m²の空間で動作可能です。

リアルタイムで地図を更新しながら走行できるため、生産ラインや設備配置の変更が発生する現場でも、運用変更に対応しやすい設計です。

［60cm幅の通路、20mmの段差、35mmの溝に対応］

PUDU T300は、最小60cm幅の通路を通過できます。狭い通路や設備間の移動にも対応しやすく、生産ライン間の資材搬送にも活用できます。

また、20mmの段差や35mmの溝にも対応しており、工場や倉庫内の床面環境に合わせた運用が可能です。

［アタッチメントで用途を拡張］

PUDU T300は、用途に合わせたアタッチメントにより、さまざまな搬送形態に対応します。

標準モードに加え、棚モード、リフティングモード、牽引モードなどに対応し、部品搬送、資材供給、工程間搬送、台車牽引など、現場ごとの運用に合わせて活用できます。

［IoT連携で現場運用に対応］

PUDU T300は、アプリによる操作や、生産ラインからの資材リクエストに対応できます。

また、セキュリティゲート、エレベーター制御、呼び出しボタン、PUDU LinkなどのIoTデバイスとの連携にも対応。施設内の搬送動線や既存設備に合わせた運用を支援します。

［安全性に配慮した設計］

PUDU T300は、ISO 3691-4に準拠し、LiDARセンサー、深度カメラ、衝突保護センサー、緊急停止ボタンなどを搭載しています。

低い位置の障害物や吊り下げられた障害物を識別しながら走行できるため、工場や倉庫などの屋内環境で、安全性に配慮した搬送が可能です。

［自動充電とバッテリー交換に対応］

PUDU T300は、無負荷時で最大12時間、満載時で最大6時間の稼働に対応しています。充電時間は0%から90%まで約2時間です。自動充電とバッテリー交換に対応しており、現場の稼働状況に合わせた継続運用を支援します。

PUDU T300はこのような課題を持つ現場で活用できます

・重量物搬送を人手に頼っており、作業者の負担を減らしたい

・工場内や倉庫内の資材搬送を効率化したい

・生産ライン間の部品供給を自動化したい

・構内物流の省人化を検討している

・既存設備や現場レイアウトに合わせて搬送ロボットを導入したい

・自社環境で運用できるか、導入前に確認したい

PUDU T300 主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1238_1_affd1eb236a4f39cea5548a35eda8026.jpg?v=202606190751 ]

・PUDU T300 詳細／お問い合わせ

https://sekido-rc.com/?pid=190670838

PUDU T300の導入イメージがわかる無料WEB解説セミナーを開催

PUDU T300の特徴や活用シーンを紹介する無料WEB解説セミナーを、2026年7月3日（金）に開催いたします。

工場・倉庫・物流施設における重量物搬送、資材供給、工程間搬送の自動化を検討している方に向けて、PUDU T300の基本性能、搬送モード、導入時に確認すべきポイントを解説します。

「人手による搬送作業を減らしたい」「構内物流を見直したい」「自社の現場で使えるか確認したい」というご担当者様は、ぜひ本セミナーにご参加ください。

【無料WEB】PUDU T300 解説セミナー 開催概要

開催日：2026年7月3日（金）

時間 ：14時00分～15時00分

配信 ：Zoomウェビナー

費用 ：無料

対象 ：搬送業務の効率化を検討している企業・自治体・施設管理部門のご担当者様

申込 ：https://sekido-rc.com/?pid=192040952

飲食業界での実績を持つ、サービスロボティクスのグローバルリーダー

Pudu Roboticsは、飲食店向け配膳ロボットで広く知られる、サービスロボティクス分野のグローバルリーダーです。革新的なロボット技術を通じて、業務の効率化や自動化を推進し、人間の生産性と生活水準の向上に貢献しています。研究開発、製造、販売に注力し、世界中で1,000件以上の認可特許を取得。多彩なソリューションを提供しています。Pudu Roboticsのロボットは、リテール、ホスピタリティ、ヘルスケア、エンターテインメント、教育、製造など多様な分野で導入が進んでいます。これまでに80,000台以上のユニットを60以上の国と地域に出荷し、世界中の企業や施設で導入されています。

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となりました。現在は、東京・虎ノ門、神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［株式会社セキド］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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