「Schott」から”CHUCKY Collection”発売！
（株）TSI（本社：港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が展開する、1913年創業の米国を代表するレザーブランド「Schott（ショット）」は、世界中でカルト的な人気を誇るホラー映画『チャイルド・プレイ』の主役であり、ポップカルチャーのアイコンでもある“チャッキー”をフィーチャーした限定カプセルコレクションを、2026年6月19日より発売いたします。
今回のコレクションでは、“チャッキー”が持つ可愛い見た目に隠された狂気や予測不能なダークユーモアといった映画の世界観を、「Schott」の持つ無骨でタフなアメリカン・ワーク＆ストリートスタイルへと昇華。
これまでのホラーファンのみならず、現代のストリートシーンに衝撃を与えるエッジの効いたラインナップに仕上げています。
RAYON SHIRT COLOR :BLACK SIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\27,500
IT'S TIME TO PLAY T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200
MONOCHROME T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200
THE KILLER DOLL T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200
【発売日・販売店舗】2026年6月19日(金)
全国のSchott直営店および公式オンラインストア
【オフィシャルHP】https://schott-nyc.jp/
【商品ページ】https://mix.tokyo/collections/260619-sch-chucky
※2026年6月12日(金)午後より発売
Schott（ショット）
1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。
https://schott-nyc.jp/
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