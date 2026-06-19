「Schott」から”CHUCKY Collection”発売！

株式会社TSIホールディングス

（株）TSI（本社：港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が展開する、1913年創業の米国を代表するレザーブランド「Schott（ショット）」は、世界中でカルト的な人気を誇るホラー映画『チャイルド・プレイ』の主役であり、ポップカルチャーのアイコンでもある“チャッキー”をフィーチャーした限定カプセルコレクションを、2026年6月19日より発売いたします。

今回のコレクションでは、“チャッキー”が持つ可愛い見た目に隠された狂気や予測不能なダークユーモアといった映画の世界観を、「Schott」の持つ無骨でタフなアメリカン・ワーク＆ストリートスタイルへと昇華。

これまでのホラーファンのみならず、現代のストリートシーンに衝撃を与えるエッジの効いたラインナップに仕上げています。

RAYON SHIRT COLOR :BLACK SIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\27,500IT'S TIME TO PLAY T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200

MONOCHROME T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200THE KILLER DOLL T-SHIRT COLOR :BLACK/WHITESIZE：M / L / XL /２XLPRICE：\13,200

【発売日・販売店舗】2026年6月19日(金)

全国のSchott直営店および公式オンラインストア

【オフィシャルHP】https://schott-nyc.jp/

【商品ページ】https://mix.tokyo/collections/260619-sch-chucky

※2026年6月12日(金)午後より発売

Schott（ショット）

1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。

https://schott-nyc.jp/

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