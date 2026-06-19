『brulett北千里』より外はザクザク、パリパリ中はとろ～りWクリームの『ブリュレクッキーシュークリーム』が新登場！

株式会社LIFEstyleブリュレクッキーシュークリーム（ダブルクリーム） 1個\100焼きたてのベストな状態でご提供

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）はスイーツブランド『brulett（ブリュレット）北千里』にて、人気プチシューに香ばしいザクパリ食感と濃厚ダブルクリームが魅力の『ブリュレクッキーシュークリーム』の販売を開始いたします。

神戸北野ホテル出身のシェフパティシエ監修の人気プチシューに香ばしいザクパリ食感と濃厚ダブルクリームが魅力の『ブリュレクッキーシュー』が新登場！

北海道産小麦粉を使用したシュー生地にクッキー生地をたっぷりと贅沢にまとわせ、表面をブリュレのように香ばしく焼き上げることでザクッとした食感を楽しめるシュークリームに仕上げました。

中には卵のコクを感じる『濃厚なカスタードクリーム』と『軽やかな口どけの生クリーム』のダブルクリームをあえて別々に注入することでそれぞれの風味や食感が引き立ち、ひと口ごとに異なるおいしさをお楽しみいただけます。

一つひとつ手作業で丁寧に仕上げた、見た目にも愛らしいご褒美スイーツを手土産、女子会、ホームパーティーやご自身へのご褒美としてぜひご賞味ください♪

三好 克也

■三好 克也 プロフィール

高校卒業後、約2年間、和食を中心とする調理業務に従事。その後、北野ホテルのシェフパティシエ及びイグレックプリュスのスーシェフを兼任。

カフェ兼スイーツショップの立ち上げ、アイスクリーム店、ホテルパティシエ、婚礼会社の統括シェフパティシエを経験。

さらに店舗運営や経営を学び、大阪市西区にてアイスクリーム専門店を開業。

有名スイーツショップのOEMやオリジナレシピのライセンスや新しいスイーツショップのリブランディング（Re branding）行う。

■店舗情報

店舗名：brulett 北千里（ブリュレット）



業態 ：プチシュークリーム&ミルクジェラート専門店



住所 ：〒565-0874 大阪府吹田市古江台４丁目２－２５ ディオス北千里5番館1F



TEL ：06-6836-8933



営業時間：11：00～20：00



定休日：無休



Instagram：https://www.instagram.com/brulett_official