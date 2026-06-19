ベイクルーズ、 フットボール × ファッションの新業態”MAISON BALLON” を6月25日（木）京都にオープン

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：古峯正佳）は、「日本の歴史の都」京都の地で、フットボールライフをテーマにしたコンセプトストア「MAISON BALLON（メゾン バロン）」を2026年6月25日（木）18:00にKick Offいたします。

ベイクルーズが日本国内のライセンスを保有するParis Saint-Germain（パリ・サンジェルマン）およびLiverpool FC（リバプールFC）のマーチャンダイジング商品に加え、オリジナル商品や世界各国から買い付けたヴィンテージユニフォームを展開いたします。

また、オープン期間中は京都のヴィンテージユニフォームショップ「GOAT」によるポップアップストアも開催し、世界各国のユニフォーム販売を行います。

今後も、イベントやポップアップストアを継続的に開催しながら、店舗運営とコミュニティ形成を推進し、「No Football No Life」をスローガンに、全てのサッカーファンにファッションを通してサッカーカルチャーや魅了を伝えていく発信地となるような店舗を目指します。

当日は、京都でのオープンを記念して、明治5年創業、150年以上にわたり京都の文化を継承してきた老舗「小丸屋住井」に製作を依頼した特別な京うちわ「MAISON BALLON UCHIWA（\2,970）」と、オリジナルアイテム「MAISON BALLON TEE SHIRT（\4,400）」を数量限定で発売いたします。

MAISON BALLON UCHIWA（\2,970）

MAISON BALLON TEE SHIRT（\4,400）

MAISON BALLON

営業時間：11:00 - 20:00

住所：京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町３７１

About BAYCREW’S

1977年に創立。

“衣食住美を通じて人生の楽しみを提供”をパーパスにファッション、フード、フィットネス、ファニチャーなど、70を超えるブランド／400店舗以上を運営する、ファッションカンパニー。

会社概要

会社名 株式会社ベイクルーズ(BAYCREW’S CO.,LTD.)

本社住所 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目23番21号

創立 1977年 7月22日

事業内容 レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス 事業の運営

グループ会社 株式会社LADUREE JAPON・株式会社ル・プチメック・株式会社KEBOZ・

株式会社WILLWORKS

PRESS contact. BAYCREW’S CO.,LTD. 担当 小川 優 070-1548-1197