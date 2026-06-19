ベイクルーズ、 フットボール × ファッションの新業態”MAISON BALLON” を6月25日（木）京都にオープン

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株式会社ベイクルーズ


株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：古峯正佳）は、「日本の歴史の都」京都の地で、フットボールライフをテーマにしたコンセプトストア「MAISON BALLON（メゾン バロン）」を2026年6月25日（木）18:00にKick Offいたします。



ベイクルーズが日本国内のライセンスを保有するParis Saint-Germain（パリ・サンジェルマン）およびLiverpool FC（リバプールFC）のマーチャンダイジング商品に加え、オリジナル商品や世界各国から買い付けたヴィンテージユニフォームを展開いたします。



また、オープン期間中は京都のヴィンテージユニフォームショップ「GOAT」によるポップアップストアも開催し、世界各国のユニフォーム販売を行います。



今後も、イベントやポップアップストアを継続的に開催しながら、店舗運営とコミュニティ形成を推進し、「No Football No Life」をスローガンに、全てのサッカーファンにファッションを通してサッカーカルチャーや魅了を伝えていく発信地となるような店舗を目指します。



当日は、京都でのオープンを記念して、明治5年創業、150年以上にわたり京都の文化を継承してきた老舗「小丸屋住井」に製作を依頼した特別な京うちわ「MAISON BALLON UCHIWA（\2,970）」と、オリジナルアイテム「MAISON BALLON TEE SHIRT（\4,400）」を数量限定で発売いたします。




MAISON BALLON UCHIWA（\2,970）



MAISON BALLON TEE SHIRT（\4,400）


MAISON BALLON



営業時間：11:00 - 20:00



住所：京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町３７１




About BAYCREW’S



1977年に創立。


“衣食住美を通じて人生の楽しみを提供”をパーパスにファッション、フード、フィットネス、ファニチャーなど、70を超えるブランド／400店舗以上を運営する、ファッションカンパニー。




会社概要



会社名　　　　　　株式会社ベイクルーズ(BAYCREW’S CO.,LTD.)


本社住所　　　　　〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目23番21号


創立　　　　　　　1977年 7月22日


事業内容　　　　　レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、　　　　　　　　　飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス　　　　　　　　　事業の運営


グループ会社　　　株式会社LADUREE JAPON・株式会社ル・プチメック・株式会社KEBOZ・


　　　　　　　　　株式会社WILLWORKS


PRESS contact. 　BAYCREW’S CO.,LTD. 　担当　小川 優 070-1548-1197