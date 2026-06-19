投資用ワンルーム売却相談者の約4割が「残債過多」で売却を断念。管理費0円のMAMORUが出口戦略を支援

株式会社SOZO

株式会社SOZO（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：畠野康平）が運営する投資用ワンルームマンション売却サービス「ReTrue（リトゥルー）」への相談者のうち、約4割が残債過多を理由に売却を断念していることが、自社データの集計で明らかになりました。同社は、こうしたオーナー向けに、管理委託手数料0円で収支改善から適切な売却タイミングのご提案までを一貫サポートする賃貸管理サービス「MAMORU（マモル）」を提供しています。

売却相談者の実態 ー 4割が「今すぐ売れない」

ReTrueに寄せられた売却相談の結果を集計したところ、以下の内訳となりました。（自社調べ）

- 自己資金の持ち出しなしで売却：35％- 自己資金を持ち出して売却（売却価格で残債を返しきれず、不足分を自己資金で補填）：18％- 売却しない：9％- 残債過多で売却を断念、MAMORUで収支見直しへ：38％

売却できたオーナーは全体の53％にとどまり、残る38％は残債が売却価格を上回るために売却に踏み切れずにいます。「売却しない」9％を含めると、約半数が売却以外の選択肢を取っていることになります。

なぜ売れないのか - 価格高止まりと金利上昇が追い打ち

投資用ワンルームマンション市場では、物件価格の高止まりが続く一方、日銀の利上げ局面においてローン返済負担が増加しています。

当社が取り扱った785件のデータでも、2,000万円を超える価格帯では実質利回りが4％前後に収束しており、価格上昇が収益改善につながらない構造が定着しています。こうした環境下では、購入時のローン残債が物件の売却価格を上回るケースが増えており、「売りたくても売れない」オーナーが生まれやすい状況となっています。

MAMORUの取り組み - 残債を減らし、適切な売却タイミングを創る

MAMORUは、売却できないオーナーに対して2つのアプローチで収支改善を支援することで、適切な売却タイミングをご提案します。

１. 管理委託手数料の0円化によるコスト削減

一般的な賃貸管理会社に支払う管理委託手数料を0円にすることで、毎月の収支をプラス方向に改善しながら返済を進め、売却価格と残債の乖離を圧縮します。

２. 入居者への賃料アップ交渉による収入増と売却価格の上昇

主要都市においては賃料の上昇が堅調に推移していることもあり、適正賃料への見直しによって月々の収入を増やし、残債の削減をさらに加速させます。加えて、賃料が上昇することで利回り計算上の売却価格も上昇するため、売却条件そのものを改善する効果も期待できます。

この2つを組み合わせることで、オーナーが望む出口へと導きます。売却のタイミングが訪れた際には、ReTrueを通じてオークション形式での売却サポートも行います。

残債過多で売れないオーナー向けの解説記事を公開中

「残債が売却価格を上回って売れない」状態の原因と、収支を整えて適切な売却タイミングを見極めるための具体的な方法を、データとともに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

▼ 投資用ワンルームが「残債過多」で売れないときの対処法

https://mansion-investment.jp/report_overloan/

株式会社SOZO 代表取締役 畠野康平 コメント

売却相談に来られるオーナー様の中には、残債の問題で身動きが取れず、長期間にわたって悩まれている方が少なくありません。売却できないことは終わりではなく、収支を整えながら売却タイミングを待つという選択肢があります。MAMORUを通じて、そうしたオーナー様の出口戦略を一緒に考えていきたいと思っています。

運営サービスについて

株式会社SOZOについて

- MAMORU（マモル）投資用不動産オーナー向けの賃貸管理サービスです。管理委託手数料0円を実現しながら、賃料査定・入居者対応・税務サポート・売却相談まで一貫して対応します。AIデータと独自調査を活用した賃料査定により、適正かつ収益性の高い賃料設定をサポートします。公式サイト：https://sozo-property.jp/mamoru/お問い合わせ：06-6755-8360（10～19時受付）／LINEでも24時間受付- ReTrue（リトゥルー）投資用ワンルームマンションの売却サービスです。買主100社以上によるオークション形式の査定により、仲介手数料0円でオーナーの売却をサポートします。複数の買主が競合することで、より好条件での売却を目指せる仕組みです。公式サイト：https://mansion-investment.jp/

株式会社SOZOは、投資用不動産オーナー様の資産価値最大化を支援する各種サービスを展開しています。オークション査定サービス「ReTrue」、賃貸管理サービス「MAMORU」を通じて、投資用不動産の購入から運用、売却まで一貫したサポートを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社SOZO

所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目-3-6 本町ビジネスビル6階

代表：畠野 康平

設立：2022年6月21日

資本金：6,500,000円（グループ連結）

事業内容：投資用不動産関連サービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://sozo-property.jp/