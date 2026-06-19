【熊本の小学生が動画クリエイターに！？熊本発ベンチャー企業が新たな教育事業を始動】SNS・ショート動画で次世代の創造力と発信力を育む｜～夏休み こどもSNS動画クリエイター養成スクール～

株式会社Evoliv

熊本県を拠点に、SNSを中心とした地域の情報開発・発信支援を手がけるソーシャルコミュニケーションデザイン会社、株式会社Evoliv(https://evolivision.studio.site/)（本社：熊本県熊本市北区龍田1丁目、代表取締役：永木 海、以下「Evoliv」）は、地域の子どもたちや、若者の創造力・表現力の育成を目指す新たなエデュケーション事業「ユースアカデミー熊本(https://gravel-air-317.notion.site/37da8a3f9dd98085a329fd3116e4921b)」を発足しました。

第一弾として、熊本市近郊在住の小学5・6年生を対象にした、実践型プログラム「夏休み こどもSNS動画クリエイター養成スクール（以下、「本スクール」）」を、2026年7月28日(火)より開講します。

本スクールは、動画制作を通じて、子どもたちが地域を見つめ、自分の言葉と映像で魅力を表現する力を育むことを目的とした取り組みです。

Evolivがこれまで自治体や企業などの組織に対して、SNSを軸とした情報発信支援や共創を重ねてきた実績と責任をもとに、次世代に向けて”創作・発信する楽しさ”と“正しく使う大切さ”の両方を届けていきます。

「ユースアカデミー熊本」について

夏休みこどもSNS動画クリエイター養成スクールユースアカデミー熊本ロゴ

熊本県内の子どもたちから学生世代までを対象に、SNSの正しい使い方、動画制作の楽しさ、考え方、技術を学べる実践型講座です。

■スクールの特長

本スクールは、子どもたちが地域を「探究する力」、自分で「創造する力」、そして相手に「伝える力」を育む、実践型のプログラムを設計しています。講座内容としては、SNSとの正しい向き合い方について学ぶほか、自分たちでテーマを決め、撮影、編集して動画を制作する、SNSのプロによる実践型ワークショップを行います。修了後には、オリジナル認定証を授与します。

子どもたちが地域を見る視点を持ち、自ら考え、自ら表現し、その成果を社会に向けて発信することで育まれる成功体験が、今後の学びや自己表現への自信につながることを期待しています。

■第一弾は「熊本城」がテーマ

「夏休み こどもSNS動画クリエイター養成スクール」第一弾は、「熊本城」が題材として選びました。

熊本城は、熊本を象徴する歴史資産であると同時に、熊本地震からの復旧・復興の歩みを象徴し、地域の記憶と未来をつなぐ存在です。熊本地震から10年が経過した今、子どもたちが熊本城の魅力や復興の足跡に目を向け、自分なりの発見を動画として表現する機会を提供します。

本スクールでは、講座を通して撮影技術の習得のみならず、「何を見つけるか」「どう伝えるか」「どのように発信するか」を体験します。完成した動画は、Evolivが運用するSNSアカウントを通じて県内外へ向けて発信していく予定です。

【ユースアカデミー熊本公式SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/youth.academy.kumamoto/

TiktTok：https://www.tiktok.com/@youth.academy.kumamoto

Youtube：https://youtube.com/shorts/ht9fOyjWTgU?si=xK82Qu0gAlUkh1iY

【ユースアカデミー熊本専用ページ】

https://gravel-air-317.notion.site/37da8a3f9dd98085a329fd3116e4921b

主催者コメント

【ユースアカデミー熊本 校長 株式会社Evoliv クリエイティブディレクター 中原 眞那帆 】

学校現場で子どもたちの成長を見守ってきたからこそ、一人ひとりが持つ表現力や好奇心の素晴らしさを実感しています。

ユースアカデミー熊本では、技術を教えるだけでなく、熊本の街や人との関わりを通して、子どもたちが自分自身の視点に自信を持てるような場を作りたいと考えています。教員時代の経験を最大限に活かし、子どもたちの一番の伴走者として、共に新しい学びの場を創り上げてまいります。

【株式会社Evoliv 代表取締役 永木 海 】

私たちはこれまで、SNSや動画を通じて、地域の企業や組織の魅力を伝える仕事に取り組んでまいりました。だからこそ次は、その楽しさや可能性、そして正しく使う大切さを、地域の子どもたちや若者へ届けていきたいと考えています。

今回のスクールは、その第一歩です。熊本城という特別な題材を通して、子どもたちが自分の視点で地域を見つめ、発見し、表現する。そんな体験が、未来の創造力や地域への愛着につながっていくことを願っています。

今後の展望

Evolivは今後、情報発信支援の現場で培ってきた知見を教育分野へと展開し、熊本から次世代の表現者・発信者を育てる取り組みを進めてまいります。

本スクールを通じて、小学生だけでなく、より広い若者世代に向けた、クリエイティブな学びの場を継続的に展開していく方針です。SNSや動画表現、取材、地域発信などをきっかけに、子どもたちや若者が地域の魅力を再発見し、自ら発信する経験を得られる機会を創出していきます。将来的には、子どもたちや若者が県内企業を取材し、その魅力を発見し発信するような企画なども検討しており、地域理解や地域定着の促進につながる機会づくりを実施してまいります。

■開催概要

名称：夏休み こどもSNS動画クリエイター養成スクール

主催：株式会社Evoliv

協力：株式会社グローカル・クラウドファンディング

協賛：［協賛企業名を後日追記予定］

対象：熊本市近郊在住の小学5・6年生

日程：7/28(火)、7/29(水)、7/30(木)、7/31(金)、8/3(月)、8/8(土)

時間：13:00～16:00

場所：スタートアップハブくまもと

内容：

・「SNSとの正しい向き合い方・ガイド」講座

・SNSのプロが教える動画撮影・編集講座

・熊本城の魅力を探索するフィールドワーク

・熊本城を題材にした動画制作

・成果発表会

・オリジナル認定証の授与

監修：丸山 泰 氏（株式会社Evoliv顧問、熊本県立大学名誉教授）

アカデミー校長：中原 眞那帆 氏（株式会社Evoliv 元小学校教員）

募集人数：15名

参加費：1名 10,000円（税込）

申込方法：公式Instagram(https://www.instagram.com/youth.academy.kumamoto/) にDMまたはGoogleフォーム(https://forms.gle/EU6ULFVVxpZZ6yiE6)に回答

公式Instagram(https://www.instagram.com/youth.academy.kumamoto/)のDMに

１.お子様のお名前

２.学年

３.保護者様のお名前

４.電話番号

をお送りください。詳細をご案内いたします。

問い合わせ先：公式Instagram(https://www.instagram.com/youth.academy.kumamoto/)のDMにてお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社Evoliv

代表者：永木 海

所在地：〒861-8006 熊本県熊本市龍田1丁目24－8

設立：2021年10月25日（創業2018年9月18日）

事業内容：SNS運用コンサルティング業・インフルエンサーマネジメント業・PR &マーケティング業・各種映像制作業・Web制作業ほか

URL：https://evolivision.studio.site/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Evoliv

担当：中原眞那帆

TEL：096-285-6426

Email：info@evoliv.co.jp

Instagram(https://www.instagram.com/youth.academy.kumamoto/)