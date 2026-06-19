シルバーウィークは夢のモビリティをテーマに満喫できるイベントを開催

ホンダモビリティランド株式会社

鈴鹿サーキットパーク(三重県鈴鹿市)は、2026年9月19日(土)～23日(水・祝)のシルバーウィーク期間、「ドリームモビリティウィーク」を開催します。期間中は、世界を代表するスーパーカー約50台が集結し、搭乗体験や迫力あるエンジンサウンドパフォーマンスを実施します。また、AIプロンプトを活用した夢のモビリティを生み出す体験ができるイベントも開催し、“夢のモビリティ”をテーマにした多彩なコンテンツで、本物ならではのリアルな迫力や、お子さまの想像力が形になる体験をお楽しみいただけます。

また、2026年10月3日(土)～11月15日(日)の期間には、「コチラミッション！秋のプッチタウンフェスティバル」を開催します。期間中は、コチラのプッチタウンを舞台に家族や友だちとアトラクションのミッションに挑戦し、クリアする楽しさや達成感を味わっていただけます。

＜ドリームモビリティウィーク＞

スーパーカーフェスティバル

■スーパーカーフェスティバル

世界を代表する約50台の名車が鈴鹿サーキットパークに集結します。実際のマシンに座って記念撮影ができる搭乗体験のほか、迫力のあるエンジンサウンドを味わえる「エンジンサウンドパフォーマンス」など、“見る・聞く・触れる”体験を通じてフェラーリやランボルギーニなどの憧れのスーパーカーの魅力を体感いただけます。

コトバ＋ヒラメキ研究所

■コトバ＋ヒラメキ研究所

supported by PROMPT RACING

AIのプロンプトから生成されたマシンで競い合う、新感覚のレースゲーム「PROMPT RACING」とのコラボレーションイベントです。本イベントでは、自由な発想やアイデアを“コトバ”に表しAIに入力することで、世界にひとつだけの夢のモビリティを生み出す体験をお楽しみいただけます。体験後には、生成されたオリジナルマシンがデザインされた限定カードを記念としてお持ち帰りいただけます。

さらに、生成されたマシンは、本コラボレーションのために開発された、鈴鹿サーキット・レーシングコースを模したオリジナルステージを走行し、その様子は会場の大型モニターや自身のスマートフォンでご覧いただけます。

PROMPT RACING

PROMPT RACINGとは

プロンプトから生成されたマシンで競い合う、新感覚のレースゲーム。あらゆるアイデアや妄想がAIによってマシンとして具現化され、常識を超えたレースを展開。AIの生産性向上や効率化ではなく、創造性を拡張する側面に着目し、自らの創造性がブーストしていく楽しさや喜びを提供している。

公式ウェブサイト：https://prompt-racing.jp

運営会社(株式会社マッド)：https://mud.co.jp

＜コチラミッション！秋のプッチタウンフェスティバル＞

コチラミッション！秋のプッチタウンフェスティバルひとりで楽しい！協力して楽しい！プッチタウンライドミッション！

■ひとりで楽しい！協力して楽しい！プッチタウンライドミッション！

チャレンジの秋に挑む期間限定のミッションイベントです。各アトラクションのミッションを達成したお子さまには、ミッションクリアの証として「できた！カード」をプレゼントします。さらに、「できた！カード」を5枚集めたお子さまには、特別なノベルティをプレゼントします。お子さま自らの力で挑戦したり、家族や友だちと協力したり、ミッションを成功するたびに達成感や満足感が広がり、挑戦する楽しさを体感いただけます。

期間：2026年10月3日(土)～11月15日(日)

対象：パークパスポート購入の中学生以下のお子さま

コチラファミリーイベント

■コチラファミリーイベント

コチラのプッチタウン内のアトラクションにコチラファミリーが登場する、この秋だけの特別なグリーティングを開催します。コチラファミリーとのふれあいや記念撮影をお楽しみいただけます。

期間：2026年10月3日(土)～11月15日(日)