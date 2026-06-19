人気アーティストとのコラボレーションが実現！「アイナ・ジ・エンド エポスカード」一般募集開始！

株式会社丸井グループ

株式会社エポスカード（東京都中野区、代表取締役社長：相田 昭一、以下「エポスカード」）は、アーティスト『アイナ・ジ・エンド』とのコラボレーションにより発行された、「アイナ・ジ・エンド エポスカード」の一般募集を開始いたします。

■カードデザイン

今回のコラボカードには、本企画のためにご用意した限定デザイン2種類を採用。「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル※」はアーティスト写真のアザーカットを使用し、アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」の会員さま限定でお申し込みいただける特別なデザインです。「AiNA THE END ロゴ」はアーティストロゴを使用し、魂を削るように歌う、感情的なパフォーマンスを表現しています。

※『アイナ・ジ・エンド』公式ファンクラブ「アイナ荘」有料会員限定先行募集期間は終了しております

＜お申込みページはこちら＞

https://www.eposcard.co.jp/gecard/ainatheend/

※「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」をご希望の方は、アイナ荘にログイン後お申し込みください

https://ainasou.com/signin

■ご利用特典

「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」、「AiNA THE END ロゴ」デザイン共通特典

ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアルAiNA THE END ロゴ

「アイナ・ジ・エンド エポスカード」に新規ご入会、またはお切り替え後、3カ月以内に累計10万円以上（税込）をご利用いただいたお客さまに、アイナ・ジ・エンドの公式ファンクラブ「アイナ荘」のオリジナルキャラクター「椿木々（通称：キギィ）」をあしらったデザインの「オリジナルガジェットポーチ」（非売品）をプレゼントいたします。

「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」デザイン限定特典

ガジェットポーチ（非売品）約H125×W125mm

「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」デザインに新規ご入会、またはお切り替え後、6カ月以内に累計20万円以上（税込）をご利用いただいたお客さまに、「アイナ荘限定メッシュバッグ」（非売品）をプレゼントいたします。

メッシュバッグ：約H695×W360mm 巾着：約H360×W340mm

また、アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」の会費を「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」デザインでお支払いいただくことにより、初回に限り500円割引いたします。

※月額・年額どちらも割引の対象になります。割引は初回限りとなります

※カードがお手元に到着以降のご利用が割引対象となります

※ご請求時に、元の金額から500円を引いた金額でご請求いたします

（例：月額660円→引き落とし時に160円ご請求/年会費6,600円→引き落とし時に6,100円をご請求）

※「ファンクラブ会員さま限定 オリジナルビジュアル」デザインをお選びいただいた方のみが対象です

■アイナ・ジ・エンド

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動、翌年メジャーデビュー。2021年に全曲作詞作曲の1stアルバム『THE END』をリリースし、ソロ活動を本格始動する。2023年6月に惜しまれながらもBiSHを解散し、現在はソロで活動中。

2025年、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」をリリースし、SNS総再生回数は18億を超え、Billboard JAPAN Hot 100では48週連続チャートインを果たし、Billboard Hot Animation 5週連続1位獲得、Billboard Japan Global Japan Songs excl. Japan 1位、など数々のチャートへランクインし、国内外で話題となっている（6/10時点）。

アーティスト活動と並行して2022年、日本初上演となるブロードウェイミュージカル「ジャニス」では主演のジャニス・ジョプリン役を演じ、2023年10月には岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を務め、日本アカデミー賞 新人俳優賞をはじめ、数々の名誉ある賞を受賞。

2024年9月に行われた自身初の日本武道館公演“ENDROLL”のチケットはいずれもSOLDOUTとなった。12月には台湾にて自身初の海外ワンマン公演の開催、2025年10月には全国9都市を巡るワンマンツアー“革命道中”を完走し、12月には東京ガーデンシアターにてワンマンライブ“nukariari”を成功している。また、グループ解散後ソロとして初となる“第76回NHK紅白歌合戦”へ出演した。2026年4月にTVアニメ『ワンピース』のオープニングテーマ「ルミナス - Luminous」をリリースし、7都市を巡る自身初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC - 』を開催中。

[公式WebサイトURL：https://www.ainatheend.jp/]

■「アイナ・ジ・エンド エポスカード」の概要

1．カード発行主体：エポスカード

2．名称：アイナ・ジ・エンド エポスカード

3．デザイン：2種類

4．年会費：永年無料

5．国際ブランド：Visa

6．利用特典：10％OFF 年4回

7. 優待サービス：（すべての種類のエポスカードで共通）

（1）割引きご優待

飲食店・テーマパークをはじめとする全国10,000以上のご優待施設（2026年3月現在）

（2）ポイントご優待

提携各社店舗（モンテローザ、アパホテル、ビッグエコーなど）のご利用でポイントアップ

「エポスポイントUPサイト」利用でのボーナスポイント付与

（3）ライフステージサポート

カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い、保証人サービスほか

※サービスの詳細はホームページにてご確認ください→https://www.eposcard.co.jp

■エポスカードの概要

商号：株式会社 エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4574）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容：クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか