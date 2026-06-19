コムチュア、パラアスリート社員参加の車いすラグビー体験イベントを開催

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：澤田 千尋、以下

コムチュア）は2026年5月29日、一般社団法人日本車いすラグビー連盟（理事長：山野 智久）およびショーワグローブ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：田中祐一朗）とともに、車いすラグビー体験イベントを開催しました。

１．背景

コムチュアには、パラアスリート社員4名が在籍しており、日本車いすラグビー連盟に加盟する各チームで競技活動に取り組んでいます。

同連盟では、学校やイベント会場における実演や体験機会の提供を通じて、車いすラグビーの魅力発信および理解促進に取り組んでいます。コムチュアは、こうした活動に賛同し、パラアスリート社員とともに、地域における競技認知の拡大と多様性を尊重する社会の実現に向けた意識醸成を目的として、本イベントを開催しました。

２．内容

１. 車いすラグビー体験会

インストラクターによる基本操作の説明のもと、実際の競技用車いすに乗車し、パスや

タックルなどの体験を実施しました。参加者は、選手との交流を通じて競技の迫力やスピード感を体感し、競技への理解を深める機会となりました。

２. 選手トークショー

コムチュアのパラアスリート社員を含む選手が登壇し、それぞれの競技活動や車いすラグビーの魅力について紹介しました。

写真左から、西村柚菜選手、菅野元揮選手、小川仁士選手（川金ホールディングス株式会社／BLITZ）、河江大輝選手、洞皓貴選手、峰島靖選手（AXE）

３. 第1回ゲートシティ大崎車いすラグビーカップ（企業対抗戦）

ゲートシティ大崎入居企業を含む複数企業が出場し、トーナメント形式での企業対抗戦で白熱した戦いを繰り広げました。

３．参加したパラアスリート社員コメント

【河江 大輝選手】WAVES所属

会場全体が非常に盛り上がりを見せており、私の心も身体も温まりました。ご参加いただいた皆様も自分も良い機会となったのではないかと感じています。

【洞 皓貴選手】WAVES所属

自分自身も本イベントを楽しむことができましたし、皆様が、車いすラグビーを楽しそうに体験している様子も見ることができ、非常に有意義な時間でした。

【西村 柚菜選手】GLANZ所属／日本代表

ご参加いただいた皆様からは、高い関心と積極的な反応が見られ、車いすラグビーの認知を広げるという点でも、意義のあるイベントとなったと感じます。今後もこのようなイベント開催が、車いすラグビーの認知度向上に繋がっていくことを願っています。

【菅野 元揮選手】BLITZ所属

「第１回ゲートシティ大崎 車いすラグビーカップ」では、車いすラグビーを体験したことが無い方が多く試合に出場されていましたが、皆さんお上手で、楽しむことができました。

コムチュアグループは、今後もパラアスリート社員の活躍支援およびスポーツを通じた社会貢献活動に取り組み、多様性が尊重される社会の実現に貢献してまいります。

■関連Webサイト

JWRF 一般社団法人日本車いすラグビー連盟公式サイト(https://jwrf.jp/)

コムチュア、初のパラアスリート社員を採用（2025年9月12日）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3844/tdnet/2687074/00.pdf)

コムチュア、新たなパラアスリート社員2名を採用（2026年5月1日）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3844/tdnet/2798911/00.pdf)

＜本件に関するお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 人事部

E-mail : jinji@comture.com

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）