「九州筑豊ラーメン山小屋 創業店」に園児の願いが詰まった『天の川』が出現！地元「わらっこ保育園」と恒例の七夕イベントを開催

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社傘下で、『九州筑豊ラーメン』ブランドのチェーン展開や食材の卸売りをおこなうワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡香春町／代表取締役社長 中村 行男、以下「当社」）は、地域交流活動の一環として「九州筑豊ラーメン山小屋 創業店」(福岡県田川郡香春町）にて、今春に勾金保育所と香春保育所が合併し新しく開所した「わらっこ保育園」の園児25名による七夕の飾りつけを行なう七夕イベントを実施しました。

当イベントは、「山小屋 創業店」移転後の翌年2019年より開催しており、今年で7回目の開催を迎える恒例の地域密着型イベントです。

■ イベント概要

開催日時： 2026年6月19日（金） 午前10:00～

開催店舗： 九州筑豊ラーメン山小屋 創業店

（福岡県田川郡香春町鏡山1870-1）

参加者： わらっこ保育園（年長組） 園児25名

内 容： 短冊・七夕飾りの取り付け、店内天井への設置、

園児による「たなばたさま」の歌の披露

設置期間： 2026年6月19日（金）～7月7日（火）まで設置予定

※状況により予告なく変更する場合があります。

■ 園児25名の願いが一つに！創業店の天井に流れる美しい「天の川」

山小屋 創業店

当日は、今春の合併により心機一転スタートした「わらっこ保育園」の園児25名が、思い思いの夢や願い事を書いた短冊や色鮮やかな飾りを手に元気いっぱいに集まりました。

まずは店舗入り口の軒下スペースにて、長いひもへと賑やかに飾り付けを行いました。自分のお願い事を口にしながら、一生懸命に飾り付ける子どもたちの姿が印象的でした。

飾り付けが完了したものを店内の天井へと渡すと、まるで天の川が流れるような美しい空間が広がり、店内は一気に初夏の華やかな雰囲気に包まれました。

■ 地域に根ざした取り組みと、子どもたちの健やかな成長への願い

飾り付けの終了後には、園児の皆さんから日頃の感謝を込めて「たなばたさま」の歌が元気よく披露されました。梅雨の雨音を忘れさせるほどの元気に満ちた歌声に、この場に居合わせた一同の間には非常に温かい感動と笑顔の輪が広がりました。

今回制作された七夕飾りは7月7日（火）まで店内に展示され、一般の来店客にも楽しんでいただく予定です。

当社は、園児の皆さんがこれからも元気で健やかに大きく育ってくれることを願うとともに、今後も地域との交流を通じて、将来を担う子どもたちの成長や地域社会の発展に少しでも貢献できるよう、積極的に取り組んでまいります。

※展示期間は予告なく変更する場合があります。

【九州筑豊ラーメンとは】

1970年に福岡県田川郡香春町で「九州筑豊ラーメン山小屋」の前身、「ラーメンセンター山小屋」として創業し、今年で創業56周年を迎えます。 独自の製法でスープを骨から炊き出し、味の要となる秘伝の”かえし”を開発。以来50余年、九州を中心にグループ店舗を展開している田川のソウルフードです。

【わらっこ保育園 概要】

名称： わらっこ保育園（勾金保育所と香春保育所が合併し今春開所）

園長： 村上法安

所在地： 福岡県田川郡香春町大字香春751番地の1

経営： 社会福祉法人勾金福祉会

■ 会社概要

ワイエスフード株式会社

社 名:ワイエスフード株式会社

所在地：〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山567番

設 立：2025年10月

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中村 行男

事業内容：筑豊ラーメン直営店等の経営、筑豊ラーメンのフランチャイズチェーン加盟店募集及び

加盟店の指導業務、食材・麺類、ソースの製造及び販売、不動産賃貸事業、店舗企画、

店舗設計施工

URL：https://ys-food.jp/

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/

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