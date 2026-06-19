TDSE、AIエージェントによるSNS分析機能「Quid Terminal」の提供を開始提供を本格開始

TDSE株式会社

TDSE株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：東垣直樹、以下 TDSE）は、SNS分析ツール「Quid Monitor」において、AIエージェントによるSNS分析の関連製品「Quid Terminal」の提供を開始したことをお知らせいたします。

近年、企業のマーケティング活動や広報・宣伝活動においてSNS上の生活者の声を迅速に把握し、ブランド評価や市場トレンド、競合状況を分析する重要性が高まっています。

一方で、SNS分析ではキーワード設定、データ抽出、分類、集計、レポート作成など多くの作業が発生し、分析担当者の負担が課題となっていました。

「Quid Terminal」は、指定したキーワードやカテゴリをもとにAIエージェントがSNSデータを分析し、ポジティブ・ネガティブの傾向やSNS別の反応、主要な話題をレポート形式で表示する機能です。複雑な設定を行うことなく、分析からレポート作成までを効率化できます。

■ Quid Terminalの主な特長

1. AIエージェントによるSNS分析レポートの自動生成

ブランド名、商品名、カテゴリ、指定キーワードなどを入力することで、AIエージェントが関連するSNSデータを分析し、レポート形式で結果を表示します。分析担当者は、データ抽出や集計、レポート作成にかかる工数を削減できます。

2. 複雑な設定なしで利用可能

従来のSNS分析では分析テーマの設計や条件設定に一定の製品知識が必要となるケースがありました。「Quid Terminal」では、キーワードやカテゴリなどを入力することで、AIエージェントが分析を支援するため、専門的な操作に不慣れなユーザーでも活用しやすい設計となっています。

3. 海外SNSデータの日本語レポート化に対応

海外市場に関するSNSデータを分析し、日本語でレポートを確認することが可能です。海外ブランド分析、グローバルキャンペーンの反応把握、各国市場における生活者インサイトの抽出などに活用できます。

4.レポートの疑問点はAIに質問可能

レポート内容に関して質問できるAIチャットボット機能「Ask Q」を搭載。分析結果の不明点を深堀することも可能です。

「Quid Terminal」のサンプルレポートはこちら(https://go.tdse.jp/Quid_terminal_sample)からご覧いただけます。

■ 「Quid Terminal」の利用シーン

・ブランド・商品の評判分析

・新商品やキャンペーンに対するSNS反応の把握

・競合ブランドとの比較分析

・海外市場における生活者インサイトの把握

・SNS投稿をもとにした広報・宣伝施策の効果確認

・レポート作成業務の効率化

■ Quid Monitorについて

「Quid Monitor」は、SNSやニュース、ブログ、フォーラムなどの幅広いデータを対象に、ブランド、商品、業界、社会トレンドに関するオンライン上の声を可視化・分析できるソーシャルリスニングツールです。

市場や生活者の変化をリアルタイムに把握し、マーケティング、広報、商品企画、リスクモニタリングなど、さまざまな業務に活用されています。

Quid Monitor製品サイト：https://quid.tdse.jp/

Quid TerminalやQuid Monitorの製品デモ・資料ダウンロードはこちらからお問い合わせください。

https://quid.tdse.jp/contact/

■ 今後の展開

TDSEは、「Quid Terminal」の提供を通じて、企業のSNS分析業務における効率化と高度化を支援してまいります。

今後も、AIエージェントを活用した分析機能の強化により、企業が生活者インサイトをより迅速かつ正確に把握し、マーケティングや広報・宣伝活動に活用できる環境を提供してまいります。

■TDSE株式会社 概要

名称：TDSE株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー27階

代表者：代表取締役社長 東垣直樹

事業内容：ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供およびAI製品の提供

設立：2013年10月17日

■ 本件に関するお問い合わせ先

TDSE株式会社

E-mail：support_quid@tdse.jp

お問い合わせフォーム：https://quid.tdse.jp/contact/