県境を越えラーメンで連携

南陽市役所３市連携デジタルdeスタンプラリーの会見に臨む南陽市・白岩市長（中央）、山形市・佐藤市長（左）、喜多方市遠藤市長

南陽市は、全国的にも珍しい「ラーメン課」発足から節目の10 年を迎えたことから、これを契機とした広域的な観光周遊の促進を目指し、ラーメンの世帯消費額４年連続日本一の山形市、日本三大ラーメンの一つ「喜多方ラーメン」の福島県喜多方市と相互に連携し、県境を越えた広域周遊を促し、各地域の観光施設等の利用促進を目的に「３市連携デジタルde スタンプラリー」を実施することとなった。

南陽市では、市内のラーメン店がカードになった「ラーメンカードラリー」を毎年実施し、県内外のラーメンファンが参加して好評を得ているが、ラーメンをテーマに３市が連携しての広域周遊キャンペーンは今回が初の取組となる。

スタンプラリーの期間は、「ラーメンの日」である７月11日（土）から10月13日（火）までの約３か月間。スタンプラリー対象店で、店舗に設置された二次元コードをスマートフォンで読み込むことでデジタルスタンプが獲得できるもので、各市のスタンプを１つずつ、合計３つ集めると抽選に応募することができる。

景品は、米沢牛など各市のブランド牛（1万円相当）が３名にあたるA賞と、即席ご当地ラーメンなど各市のセレクトギフト（2千円相当）が27名にあたるB賞の２種類となる。

３市連携デジタルdeスタンプラリーのロゴ山形県南陽市と山形市、福島県喜多方市の位置関係

19日に行われた３市合同記者会見では、発案市である南陽市の白岩孝夫市長が「単独の自治体で解決できないことが多くなっており、官民連携や行政間の連携の重要性はより高まっている。この３市の連携は、『たす』でも『かける』でもなく、２乗、３乗の効果が得られるだろうと期待しており、我々はどこにでも誇れるラーメン文化を持ってますので、この取組をきっかけに国内消費と世界へのPRにつなげていって、日本国内が元気になっていく一つのきっかけにしていきたい」とあいさつ。

また、山形市の佐藤孝弘市長が「インバウンド観光を考えた時に、ラーメンが和食と考えられるくらいに定着をしてきた。そうした中で東北に来れば、美味しいラーメンが食べられることをPRし、効果を測り、活性化を図っていきたい」と述べるとともに、喜多方市の遠藤忠一市長が「３市の共通する資源であるラーメンをきっかけに、それぞれの食の歴史や文化、自然などの多彩な魅力にふれていただくことで、広域周遊の促進と交流人口の拡大につながることを大いに期待している。３市の新たな魅力発見の機会となるとともに、３市を結ぶ新たな交流の輪が広まることを期待している」と述べるなど、初の連携事業となる取組に大きな期待を込めた。

〇ホームページ

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/ramenka/