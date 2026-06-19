【福岡大学】飲酒運転被害者の想いを伝える「生命のメッセージ展」を福岡大学で初開催（6/20～26）

福岡大学

福岡大学では、6月20日（土）から6月26日（金）まで、「第65回学術文化祭」の一環として、学術文化部会常任幹事会による「生命（いのち）のメッセージ展」を文系センター1階プラザ50で開催します。

本企画は、飲酒運転事故が全国的に後を絶たず、自転車の酒気帯び運転も厳罰化されるなど社会的関心が高まる中、本学でもこれまでセミナー開催等の啓発活動に取り組んできた背景を踏まえ、学生自らが主体となって被害者やご遺族の想いを伝え、飲酒運転撲滅への意識向上を図ることを目的としています。

福岡県警察本部交通企画課協力のもと、学生が主体となった取り組みとして、本学では初開催となります。期間中、学術文化祭や父母懇談会も開催しており、保護者や一般来場者にも広く発信します。

- 日 時 6月20日（土）～6月26日（金）※6月21日（日）を除く10：30～17：00- 会 場 福岡大学文系センター棟1階 プラザ50 キャンパスマップはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html)【お問い合わせ先】福岡大学学生課 092-871-6631（代）