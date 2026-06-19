【夏休みの過ごし方】林間学校しまりすキャンプ（全４日程）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年夏休みに、４日程で「林間学校しまりすキャンプ（全４日程）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%99&search=1)」を開催いたします。

■おすすめポイント

１.プロの指導で運動が苦手でも安心！涼しい森で高い木に挑むツリークライミング

涼しい森で全身を使って高い木に登って、チャレンジ精神を養います。ツリークライミングジャパンオフィシャルインストラクターに丁寧に教えてもらえるので、運動が苦手でも挑戦できます。上までのぼると小さなプレゼントがもらえるので、毎年小さなお子様でも頑張って挑戦しています。高い所が苦手なお子様はできるところまでチャレンジしていただければ大丈夫です。

２.おうちに帰ってからも思い出が続く！自分で収穫したもぎたて新鮮野菜のお持ち帰り

野菜収穫体験を通して、苦手だった野菜が食べられるようになったお子様もいます。野菜に関してはご自宅にお持ち帰りいただくことができます。「ツアーの思い出話をしながら食べた自分で収穫した野菜は、格段においしく感じられた」という感想も寄せられています。

３.昨年は4回全て満席！夏らしい体験を贅沢に詰め込んだ大人気ツアー

野菜収穫、水遊び、アスレチックなど多岐にわたる体験を行います。夏休みに様々な経験を少しずつさせたい方にオススメです。

昨年は四回開催し、満席となりました！夏らしい体験ができ、学年・性別問わず楽しめるアクティビティが多い人気のツアーです。海は苦手・怖いので陸で身体をいっぱい動かしてほしいというお子様にもぴったりです。

★過去2年間でご参加いただいているお子さまはこんな方です★

男女比：男子40％ 女子60％

学年比：1年生19% 2年生30% 3年生21% 4年生17% 5年生10% 6年生3%

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過去開催した同ツアーのInstagram投稿はコチラ！

1日目水遊び・アスレチック・ボールトランポリンの様子(https://www.instagram.com/p/C99LnRSyoLO/)

2日目ツリークライミングの様子(https://www.instagram.com/p/DNPgL47R78d/?img_index=10)

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【別日程】

8/2出発 林間学校しまりすキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2017)

8/10出発 林間学校しまりすキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2018)

8/19出発 林間学校しまりすキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2019)

上記コースもございます。

日程のご都合がつかない方はご検討下さい。

■日程１.（例）【７/26出発】 林間学校しまりすキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年７月26日（日）～７月28日（火）２泊３日

（申込締切日：2026年７月16日（木））

・対象：小１～小６（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：静岡県御殿場市「乙女森林公園」

静岡県御殿場市「樹空の森」

静岡県駿東郡「足柄ふれあい公園」

・宿泊：「旅館 扇屋」 和室

・食事：朝2回、昼3回、夕2回

・交通手段：往路：特急列車、復路：普通列車利用（新宿発）

・旅行代金：【小学生】69,300円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 40名（最少催行人員：10名）

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2016

※【８/２出発】林間学校しまりすキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2017)

※【８/10出発】林間学校しまりすキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2018)

※【８/19出発】林間学校しまりすキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2019)

■スケジュール（例）

【１日目】

10：00～11：00 新宿発（特急列車）御殿場

●ボールトランポリンやローラースライダー

●水遊び

●お楽しみ会

【２日目】

●専用の遊具やロープの使い方の説明

●ツリークライミング（午前または午後どちらかで体験）

●持ち帰れるクラフト体験（午前または午後どちらかで体験）

●森のレクリエーション（午前または午後どちらかで体験）

●花火大会

【３日目】

●お土産タイム

●野菜収穫体験

●バーベキュー

●3日間の思い出を振り返ろう！

御殿場（普通列車）新宿着 16：30～17：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問い合わせ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp