【富士すばるランド・6月の耳より新情報】6/19（金）シルバンズカフェに「重機ラジコンスペース」新オープン・6/21（日）園内でリアルシューティングゲームイベント開催・6/28（日）気球搭乗体験開催

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 代表取締役社長 志村和也）が運営する「富士すばるランド」内の「シルバンズカフェ＆ショップ」では2026年6月19日（金）より重機ラジコンスペースを新設いたします。

また、6月21日（日）には園内にて、赤外線銃（B2i）を使ったリアルシューティングゲーム体験イベントを、6月28日（日）には駐車場にて、気球搭乗体験イベントを開催いたします。

https://www.subaruland.jp/(https://www.subaruland.jp/)

重機ラジコンスペース

6月19日（金）より、シルバンズカフェに新たに「重機ラジコンスペース」が登場します。

ドリンクを楽しみながら、本格的な重機ラジコンの操縦を体験できる新アクティビティです。

砂場でショベルカーやダンプカーを自由に操作でき、砂の中に隠された“お宝”（きれいな石）を探し出す発掘体験もお楽しみいただけます。

ラジコンは1台をグループで共有して遊ぶこともできるため、ご家族やご友人同士でも気軽に利用できます。普段触れることのない重機を動かすワクワク感をぜひ体験してみてください。

【本格的だからこそハマる】

ラジコンは専用のコントローラーで操作します。

ゲーム機のコントローラーと同じようにボタンやレバーがあり、ショベルカーの場合は、前進／後退／回転、アーム・ショベルの上下や屈伸など、様々な動きを操作可能です。

本物の重機とほぼ同じ仕組みで動くラジコンなので、まるで巨大な重機を操っている気分を味わえます。

ただし、本格的なラジコンなだけあって、操作の難易度はやや高めです。最初は思うように動かせなくても、徐々に操作感覚を身に付けて上達すれば、ショベルカーで砂を掘削したり、ダンプカーに砂を載せたりと、できることが増えていきます。

子供はもちろん、大人も時間を忘れて楽しめますので、ぜひ親子でチャレンジしてみてください。

【体験の流れ】

（1）売店レジにて重機ラジコンとドリンクのセットをご注文・お申込み・お支払い

（2）ラジコンのリモコンとドリンク引換券をお渡し

（3）カフェ注文口にドリンク引換券をお持ちいただき、お好きなドリンクと交換

（4）重機ラジコンエリアにて体験（約１時間）

（5）カフェスタッフへリモコン返却

※ドリンクはコーヒーやクラフトビールなどからお選びいただけます。

※ショベルカー4台・ダンプカー1台の計5台をご用意しています。

週末など混雑時には待ち時間が発生する場合がございますので、ご了承ください。

【サービス概要】

■開催期間：2026年6月19日(金)～ ※状況により変更の可能性がございます

■場所：富士すばるランド隣接「シルバンズカフェ＆ショップ」

■受付時間：11:00～16:30で随時受付（営業時間：11：00～17：00）

※ドリンクは16：30までに引換えをお願いいたします。

■料金：1時間2,000円

※グループ内で共有可

※ご利用時間中に別のラジコンが空いていれば交換することも可能です。

ご希望の際はスタッフまでお申しつけください。

※ラジコンに空きがない場合は、最初にお渡しするリモコンに同期された1台のみの利用となります。

■予約不可 当日受付のみ

リアルシューティングゲーム体験

「B2i」という弾を使わない光線銃のリアルシューティングイベントです。

赤外線銃を用いてシューティングゲームを行いますので、怪我の心配も少なく、ヒット判定も機械がしてくれます。富士すばるランド内の大自然の中で安全なシューティングゲームをお楽しみいただけます。サバイバルゲームデビューにもおすすめです。

【イベント概要】

■開催日時：2026年6月21日(日)

■場所：富士すばるランド内「多目的広場」※体験会当日は、車両やバリケードを設置

■時間：10：00～16：00 途中参加OK!

■参加方法：当日受付のほか、ワンデーパスのセットもオンラインで販売中



セット予約はこちらから(https://ticket.subaruland.jp/top/products/6d3d8ac6-9197-5571-b360-eb7da2dab87d?lng=ja-JP&_gl=1*k85dht*_gcl_au*NTg2ODEyMzY1LjE3NzYyMTkzMzI.*_ga*MTA5NTU1ODQ4OC4xNzEyODIxMTAx*_ga_Z9BWTSSDVG*czE3ODE2NzAxNzUkbzMzNCRnMSR0MTc4MTY3MDQ1MiRqMzEkbDAkaDA.&_ga=2.250246214.1555579904.1781502998-1095558488.1712821101)

■参加費：フリーパスをお持ちの方は無料です。

フリーパスをお持ちでない方は

◆ 18歳以上

乗物券2枚（1,000円分）

◆10～17歳

乗物券1枚（500円分）

※10歳以下の方は18歳以上の方同伴で参加無料です。

また、自信がないというお子様は1ゲームのみ無料で参加できます。

■ゲーム内容

初めてシューティングゲームをする方にも理解しやすく、楽しめる内容になっております。

・チーム対抗戦 ※参加者が多数の場合にはゲームごとに入れ替わりで参加

・１チーム、5人から10人のチームを作ります。

・参加人数に合わせてゲームを行います。

■持ち物・服装

ゲームで使用する赤外線銃は、貸し出しいたします。ご自身でB2iまたは14mm逆ネジ対応のMY銃をお持ちの方は、ご持参頂いて問題ありません。ただし、ご持参の際にはガンケースや鞄等に収納し、絶対に剥き出しで持ち歩かない様にお願いいたします。

※BB弾の持ち込みは禁止です。



服装については、運動に適した服装でお願いいたします。

また、サバゲー装備やコスプレでの参加も可能です。装備等を付けたまま入園して頂いても大丈夫です。ただし、コスプレに関しては子供向けのテーマパークであるので、肌の露出が多いもの等の過激なコスプレはご遠慮ください。

例）上半身：ロングTシャツ、トレーナー、パーカー等

下半身：ジーンズ、カーゴパンツ、チノパン等

靴：スニーカー、トレッキングシューズ等の転びにくい物。

■年齢制限について

ゲーム参加については、10歳以上とさせて頂きます。ただし、10歳以下でも保護者とスタッフの判断で、お子様がゲームルールを理解でき、ゲームに参加可能と判断できた場合には保護者同伴でゲームに参加可能となります。また、ゲーム参加が難しい場合でも簡単な的撃ちゲームを無償で開催いたしますので、その際にもスタッフにご相談ください。

■イベント開催案内

https://www.subaruland.jp/topic/topic-1881/(https://www.subaruland.jp/topic/topic-1881/)

気球搭乗体験

風が少ない早朝の時間帯にロープで固定された熱気球に搭乗し、上空約15mから360度のパノラマを堪能できる体験イベントです。

昨年より定期的に開催している人気イベントで、今年は5月に続き2回目の開催です。

雄大な富士山と裾野にひろがる大自然をご覧いただけます。地上とは一味も二味も違う、視界を遮るものが一切ない空の上からの絶景を心ゆくまでお楽しみください。

※当日の風の状況などによりやむを得ずお時間が前後する、もしくは当日体験中止の判断をする場合がございます。

※雨天・荒天予報などにより中止する場合があります。

※事前に開催中止が決定した場合、すばるランドホームページにて開催前日の15:00ごろアナウンスいたします。

▶独特の浮遊感も魅力のひとつ▶離陸直前の様子

【イベント概要】

■開催日時：2026年6月28日(日)

■時間：6:30～10:00予定 気球搭乗時間は約5分。時間内に順番にご案内

※早朝の方が比較的風が穏やかな傾向にあります。お早めのご搭乗をおすすめしております。

■予約：不可（現地受付のみ）

■参加費：大人(13歳以上)3,500円・子供(6-12歳)1,500円・子供（3歳-5歳）500円

幼児(2歳以下)無料

※お支払いは当日受付にて現金のみとなります。

■会場：富士すばるランド駐車場 ※駐車料無料・入園チケットの購入不要

【催行会社】

株式会社せとうちバルーンサービス

代表：山崎恭嗣

TEL：090-4143-6022

メール：setouchibs@gmail.com

富士すばるランドとは？

▶ジャンボすべり台▶ふじのすけバギーランド▶トロッコイデ

富士すばるランドは、富士スバルライン料金所手前にある、大自然に囲まれたファミリー向けテーマパーク。ツリーハウスやツリーデッキなど、大自然を活かした「自然体験基地どんぐりコース」や二つの迷路、オフロードバギーに乗って走行する爽快アトラクション「ふじのすけのバギーランド」、「ジャンボすべり台」など体を動かしながら遊ぶ様々なアトラクションやアスレチックが揃っています。またわんちゃんも入園可能で、ドッグランやトリミングができるドッグサロン、犬用グッズが並ぶショップもあり愛犬家にも人気です。

■所在地：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

■TEL： 0555-72-2239

■営業時間：【平日】4月～11月：10：00～17：00／12月～3月：10：00～16：00

【土日祝】4月～11月：9：30～17：00／12月～3月：10：00～16：00

■定休日：水曜・木曜（GW・夏休み・年末年始・春休み・祝日は除く）

■チケット料金

・ワンデーパス(アトラクション乗り放題)：大人(中学生以上)3,700円/4歳～小学生3,100円/3歳以下無料

・入園のみチケット(アトラクションを利用されない方、お子様の付き添いやドッグランをご利用いただく際のチケット）：2,000円

・同伴犬：無料

■アクセス：中央自動車道河口湖ICから約10分（富士スバルライン料金所手前）

■URL： https://www.subaruland.jp/