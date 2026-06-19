ヴェンキ 銀座フラッグシップストアが新コンセプトでリニューアル

ヴェンキ・ジャパン株式会社ヴェンキ 銀座フラッグシップストア（イメージ）

1878年、イタリア・ピエモンテで誕生したチョコレートブランド「Venchi（ヴェンキ）」。

創業から145年以上、私たちは「チョコレートを芸術に」を理念に掲げ、素材の純度とレシピの洗練を追求してきました。その哲学は、今もなお一粒のチョコレートや一口のジェラートに息づいています。

そんなヴェンキの象徴的な存在、銀座フラッグシップストアが2026年6月24日に、リニューアルオープンいたします。東京でもっとも洗練されたカルチャーが息づく街、銀座。2019年の日本初出店から6年、ヴェンキが積み重ねてきたブランド体験をさらに進化させるべく、店内はイタリアらしいデザインと遊び心をまとった空間へと生まれ変わります。

伝統を重んじながら進化を続けるイタリアの美味を、ぜひ体験してください。

「イタリアの美意識」が息づく空間と、「チョコビア ウォール」＆「バー チョコレート ウォール」で特別な体験をヴェンキ 銀座フラッグシップストア（イメージ）

銀座店は、最新の「Chocogelateria（チョコジェラテリア）」コンセプトを導入。扉を開けた瞬間、目に飛び込むのは、フィレンツェの職人が手がけたジェラートコーンのアートピース。パラジウム仕上げの光沢と、ジェラートスプーンをモチーフにしたウォールパターンが織りなす空間は、イタリアの洗練とモダンな感性を融合させています。

中央にレイアウトされた、国内で銀座店のみとなる「Chocoviar Wall（チョコビア ウォール）」では、キャビアを思わせる小さなチョコレートをまとったブランドを代表するチョコレート「チョコビア」が並び、その独創的な世界観を、見て、味わって楽しむことができます。さらに、バリエーション豊かなチョコレートバーで壁一面を彩る「Bar Chocolate Wall（バー チョコレート ウォール）」、お好みで40種以上のフレーバーからセレクトできるチョコレートの量り売りコーナー「My Venchi Mix」など、遊び心あふれる空間を楽しむことができます。

銀座店限定ジェラート、「抹茶ティラミス」

今回のリニューアルを記念し、世界でここだけの限定フレーバー「抹茶ティラミス」が登場。

イタリアを代表するドルチェ “ティラミス”と、日本の食文化を象徴する抹茶。その出会いが生んだのは、驚きと調和の味。京都の日本茶専門店「一保堂茶舗」の薫り高い抹茶を使用し、マスカルポーネのコクとビターな抹茶のほろ苦さを繊細に重ねました。

フィンガービスケットの食感と、ジェラートだからこそ叶うなめらかな口溶け。豊かな抹茶の薫り。ひと口ごとに、イタリアと日本の美意識が響きあいます。

ペアリングには、 イチゴのジェラート「ストロベリー ストラチャッテーラ」がおすすめ。甘酸っぱい苺と、パリっとしたミルクチョコレートの食感が、抹茶の奥行きを引立て、新しい世界へと誘います。

“贈る喜び”と“選ぶ楽しみ”を届ける、ギフトコレクション

ヴェンキのもうひとつのDNA、それは充実したギフトのラインナップ。

銀座店では、日本の贈答文化に寄り添いながら、カラフルで軽やかなギフトコレクションを多数展開。チョコレート詰め合わせやリミテッドボックスはもちろん、シーズナル限定やパーソナライズの提案も充実。日常の小さなご褒美から、大切な誰かへの贈り物まで、幅広いシーンに寄り添います。

リニューアルに込めた想いとVenchi（ヴェンキ）のこれから

「2019年の銀座出店以来、この街はヴェンキにとって特別な意味を持っています。今回のリニューアルは、単なる空間刷新ではなく、新たな成長のフェーズの幕開けです。現在、日本国内11店舗を展開していますが、今後さらなる拡大を目指します。」

- ヴェンキ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 フレデリック・ジェダ

ヴェンキは、イタリアンヘリテージと革新を軸に、上質さとウェルビーイング、探究心を大切に、日本のお客様に「喜び」をお届けし続けます。

店舗概要

店名：Venchi 銀座フラッグシップストア

所在地：東京都中央区銀座4-3-2

電話番号：03-5579-5930

グランドオープン：2026年6月24日

公式サイト：https://venchi.co.jp/

Venchiについて

1878年イタリア・トリノ創業。現在、世界70ヶ国以上に約220店舗を展開するプレミアムチョコレート＆ジェラートブランド。厳選素材を使用し、イタリアの伝統と創造性を融合させた製品を世界へ。

〈会社概要〉

名 称：ヴェンキ・ジャパン株式会社

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目 22番 1号 虎ノ門桜ビル 3階

電話番号：03-6381-7480

代表取締役社長：フレデリック・ジェダ

公式 HP・オンラインストア：https://venchi.co.jp

Instagram：@venchi_jp (https://Instagram.com/venchi_jp)

Facebook：https://www.facebook.com/VenchiJP/

X：https://x.com/VenchiJP

ヴェンキ Otemachi One店 Venchi Otemachi One

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 1階 103

電話番号：03-6206-3273

ヴェンキ 新宿高島屋店 Venchi Shinjuku Takashimaya

所在地：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿高島屋 地下１階

電話番号：03-6384-2597

ヴェンキ そごう横浜店 Venchi Sogo Yokohama

所在地：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下2階

電話番号： 045-548-3438

ヴェンキ 日本橋高島屋S.C.店 Venchi Nihombashi Takashimaya S.C.

所在地：〒103-6101 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館1階

電話番号：03-6665-6901

ヴェンキ 久屋大通公園店 Venchi RAYARD Hisaya-odori Park

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目15番12号先 RAYARD Hisaya-odori Park

電話番号：052-211-7792

ヴェンキ ディアモール大阪店 Venchi Diamor Osaka

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街2号 G112 区画

電話番号：06-6131-5686

ヴェンキ ルミネ大宮店 Venchi LUMINE OMIYA

所在地：〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮店 ルミネ2 2F

電話番号：048-783-2023

ヴェンキ 大丸京都店 Venchi Daimaru Kyoto

所在地：〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店B1F

電話番号：075-366-5032

ヴェンキ なんばパークス店 Venchi Namba Parks

所在地：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス2F

電話番号：06-6684-8012

〈アウトレット店〉

ヴェンキ 三井アウトレットパーク木更津店 Venchi Kisarazu MITSUI OUTLET PARK

所在地：〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津 3棟1F 8491

電話番号：0438-97-7918

※各店の営業時間・定休日につきましては公式ホームページをご確認ください。