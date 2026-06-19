札幌成人式は“振袖ファッションショー化”へ#振袖gram来場者調査で見えた「振袖への熱量が高い出身高校ランキング2026」を発表
#振袖gram 札幌店調べ
#振袖gram 札幌店オリジナル振袖
近年の札幌成人式では、
・白振袖
・韓国風振袖
・くすみカラー振袖
・レース振袖
・ギャル振袖
・龍や鳳凰などの金彩振袖
など多様化が進み、成人式は単なる式典ではなく「人生最大級のファッションイベント」としての側面を強めています。
今回のランキングは、#振袖gramへの来場件数、前撮り参加率、SNS投稿傾向、振袖へのこだわり度などを総合的に分析したものです。
振袖gramオリジナル振袖
#振袖gram調べ振袖への熱量が高い出身高校ランキングTOP10
第1位 北星学園女子高等学校
第2位 札幌光星高等学校
第3位 札幌第一高等学校
第4位 藤女子高等学校
第5位 札幌聖心女子学院高等学校
第6位 立命館慶祥高等学校
第7位 札幌大谷高等学校
第8位 北海道文教大学附属高等学校
第9位 札幌月寒高等学校
第10位 札幌日本大学高等学校
#振袖gram 札幌店公式→ https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/
特徴北星学園女子高等学校
白振袖や韓国風コーデの人気が特に高く、成人式の数年前から振袖情報を収集しているケースも多く見られました。
札幌光星高等学校
レース振袖やブラックコーデなど個性派スタイルが人気。人と被らない振袖を選ぶ傾向が強く見られます。
札幌第一高等学校
卒業生数の多さもあり来場数が非常に多く、SNS投稿数も毎年高い傾向があります。
2026年札幌成人式トレンド予想
#振袖gramの来場者分析によると、2026年は以下の振袖が人気を集めています。
第1位 白振袖
第2位 韓国風振袖
第3位 くすみカラー振袖
第4位 レース振袖
第5位 ブラック×ゴールド振袖
また近年は龍・鳳凰・虎などを大胆に描いた金彩振袖への注目度も高まっています。
コメント
一般財団法人日本ミスコンテスト協会
代表理事 内田洋貴
「札幌の成人式は全国的に見ても非常に振袖への熱量が高く、毎年トレンドの変化を感じています。
特に今年は白振袖人気が急上昇しており、成人式会場はまるでファッションショーのような光景になると予想しています。
今後も若者文化の変化を発信しながら、成人式の魅力を全国へ届けてまいります。」
※本ランキングは#振袖gram来場者データをもとにした独自集計であり、札幌市全体を対象とした調査ではありません。
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