札幌成人式は“振袖ファッションショー化”へ#振袖gram来場者調査で見えた「振袖への熱量が高い出身高校ランキング2026」を発表

一般財団法人ベストオブミス記念財団#振袖gram 札幌店調べ#振袖gram 札幌店オリジナル振袖

近年の札幌成人式では、

・白振袖

・韓国風振袖

・くすみカラー振袖

・レース振袖

・ギャル振袖

・龍や鳳凰などの金彩振袖

など多様化が進み、成人式は単なる式典ではなく「人生最大級のファッションイベント」としての側面を強めています。

今回のランキングは、#振袖gramへの来場件数、前撮り参加率、SNS投稿傾向、振袖へのこだわり度などを総合的に分析したものです。

#振袖gram調べ振袖への熱量が高い出身高校ランキングTOP10

振袖gramオリジナル振袖

第1位 北星学園女子高等学校

第2位 札幌光星高等学校

第3位 札幌第一高等学校

第4位 藤女子高等学校

第5位 札幌聖心女子学院高等学校

第6位 立命館慶祥高等学校

第7位 札幌大谷高等学校

第8位 北海道文教大学附属高等学校

第9位 札幌月寒高等学校

第10位 札幌日本大学高等学校

#振袖gram 札幌店公式→ https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/

特徴北星学園女子高等学校

白振袖や韓国風コーデの人気が特に高く、成人式の数年前から振袖情報を収集しているケースも多く見られました。

札幌光星高等学校

レース振袖やブラックコーデなど個性派スタイルが人気。人と被らない振袖を選ぶ傾向が強く見られます。

札幌第一高等学校

卒業生数の多さもあり来場数が非常に多く、SNS投稿数も毎年高い傾向があります。

2026年札幌成人式トレンド予想

#振袖gramの来場者分析によると、2026年は以下の振袖が人気を集めています。

第1位 白振袖

第2位 韓国風振袖

第3位 くすみカラー振袖

第4位 レース振袖

第5位 ブラック×ゴールド振袖

また近年は龍・鳳凰・虎などを大胆に描いた金彩振袖への注目度も高まっています。

コメント

一般財団法人日本ミスコンテスト協会

代表理事 内田洋貴

「札幌の成人式は全国的に見ても非常に振袖への熱量が高く、毎年トレンドの変化を感じています。

特に今年は白振袖人気が急上昇しており、成人式会場はまるでファッションショーのような光景になると予想しています。

今後も若者文化の変化を発信しながら、成人式の魅力を全国へ届けてまいります。」

※本ランキングは#振袖gram来場者データをもとにした独自集計であり、札幌市全体を対象とした調査ではありません。

■ 取材・お問い合わせ先

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【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

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