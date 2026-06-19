【大広WEDO×Laboro.AI×澤円氏による人事・採用責任者向けミートアップ】AI時代に選ばれる採用戦略・ブランディング～ 企業・求職者・AIの認知ギャップを解消する「オントロジー」とは～

株式会社大広

株式会社大広（代表取締役社長：泉恭雄、本社：東京都港区）のグループ会社、株式会社大広WEDO（本社：東京都港区、代表取締役社長：大地伸和、以下「大広WEDO」）は、カスタムAIソリューションの提供を行う株式会社Laboro.AI（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：椎橋徹夫・代表取締役COO 兼 CTO：藤原弘将、以下「Laboro.AI」）との共催により、ゲストスピーカーとして澤円氏（株式会社圓窓 代表取締役 本社：東京都世田谷区、以下「圓窓」）を迎えたセミナー【AI時代に選ばれる採用戦略・ブランディング～ 企業・求職者・AIの認知ギャップを解消する「オントロジー」～】を2026年7月22日（水）に開催することをお知らせします。

【お申し込みはこちら：【大広 WEDO × Laboro.AI × 澤円氏 による人事・採用責任者向けのミートア ップ】AI 時代に選ばれる採用戦略・ブランディング】(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37LFVvkz4endMPvwkY0D7KeVgZY6BFTgwttjY9tzC7awj-Q/viewform)

少子高齢化、エンゲージメント向上、リスキリング、人的資本の開示など、現在の人事部門が直面する 経営課題は多岐にわたります。その中でも、いま最もドラスティックに状況が変化し、従来型の戦略・ プロセスからの一刻も早い改革を迫られているのが「採用」領域です。



AIネイティブ世代では、就職活動においてもAI活用が日常化する中、「企業が示したいこと」「求職者が求めること」「AIが代弁していること」のトライアングルにおいて発生する"認知ギャップ" を適切に感知・解消できない企業は、最優秀な人材の選択肢から初期段階で外されてしまうリスクに直面しています。



掛かる環境下、本イベントでは、人事×AI領域のオピニオンリーダーである澤円氏（元日本マイクロ ソフト業務執行役員、日立製作所エバンジェリスト）をゲストスピーカーにお招きし、社会の潮流や就業 感の変化を背景とした採用プロセスのあり方から、上記の認知ギャップを可視化～解消する「オントロ ジー」基盤の構築プロセスまでをテーマに講演～対話セッションを予定しております。



完全聴講型ではなく、参加者同士（各企業様の人事責任者・リーダー層）のインタラクティブなディスカッションを通じて、自社の課題を深く掘り下げ、先進的かつ具体的な気づきを醸成するミートアップ 形式での開催となります。

【ご参加いただきたい方】

・企業で採用に関わる経営者、および以下部門の部長・課長・リーダー層の方々

・人事部門

・広報部門（採用ブランディング責任者・担当者等）

※経営/全社視座で講演・対話を行うため、部長・課長・リーダー層によるご参加を推奨します。



【セミナー概要】

■セミナータイトル：AI時代に選ばれる採用戦略・ブランディング

～企業・求職者・AIの認知ギャップを解消する「オントロジー」～

■開催場所：（株）大広 東京オフィス内 6F ラウンジ 東京都港区芝 2-14-5

■開催日時: 2026年7月22日（水）16:00～19:10開催

（本編：16:00‐18:10/懇親会：18:10‐19:10）

■参加方法： 事前登録制

■参加費： 無料（後日、参加方法のご案内メールを差し上げます）

■応募締め切り：2026年7月16日（木）23：59

・応募者多数の場合は、抽選とさせていただくことがございます。

・プログラム内容は、一部変更になる場合がございます。

・幅広い企業様にご参加いただけますよう、1 社あたり3名様までの参加とさせていただきます。

▼お申し込みはこちら▼

【【大広 WEDO × Laboro.AI × 澤円氏 による人事・採用責任者向けのミートアップ】AI 時代に選ばれる採用戦略・ブランディング(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37LFVvkz4endMPvwkY0D7KeVgZY6BFTgwttjY9tzC7awj-Q/viewform)】



【プログラム】

■本編（16:00～18:10）

〇イントロダクション

・主催者紹介

・ミートアップ開催の背景

・ミートアップの流れ

・人事領域における課題の全体像

〇テーマ別のディスカッション & 全体シェア

・オリエン & グループ内での自己紹介

・「自社の採用に関する課題および対策」



〇インプット by 澤円氏・Laboro.AI/WEDO

「これからの時代を生き抜く人材採用・人材活用」 by 澤円氏

-社会の潮流、および価値観・就業感の変化

-新たな時代における採用の考え方

「AIO による採用ブランディング」 by WEDO

-企業、求職者、AI の認識のズレを解消するオントロジー

-ズレを解消するコンテンツ改修のポイント

〇インプット内容に関するディスカッション

〇質疑応答

■懇親会（※１8：１０～19：１０）



【登壇者】

澤 円

株式会社 圓窓 代表 / 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部専任教員

1993年立教大学卒業後、生命保険会社のIT子会社を経て1997年日本マイクロソフト入社。技術営業部門の要職を歴任し、マイクロソフトテクノロジーセンター センター長、 サイバークライムセンター責任者

現在は日立製作所や鹿島建設などでエバンジェリスト・顧問、行政機関・公的機関 の委員。著書に『メタ思考』『The Giver』

菅原 耕平

株式会社 Laboro.AI / エージェントトランスフォーメーション部 シニア AX プロデューサー

商社（日本～アメリカ）での11年間に亘る事業開発経験を経て、株式会社ドリームイ ンキュベータ（DI）に参画し、新事業開発や組織・人材変革のプロジェクトに従事。その後、DIからのカーブアウトにより株式会社HCプロデュース（HCPro）を創業し、人的資本経営・開示の支援に従事。現在は、ヒト・組織・AIエージェントの最適な共創やイノベーションの創出を促す戦略構想からAIカスタム開発・実装までを一気通貫で支援中。日本人初のISO30414（人的資本開示の国際標準規格）コンサルタント/ アセッサー。

鷲北 雄介

株式会社大広 WEDO アカウントプランニング局 局長

1996年大広入社。営業職として食品、飲料、トイレタリー企業のブランド戦略、コミュニケーション・クリエイティブ開発に携わる。顧客育成局でCRMプランナー、大広WEDOテクノロジーDivで生成AIを活用したツール開発に従事。2026年4月より現職にて、プランニング全体に携わる。書籍『顧客価値を劇的に高める生成AIマーケティング』著。

▼お申し込みはこちら▼

【【大広 WEDO × Laboro.AI × 澤円氏 による人事・採用責任者向けのミートアップ】AI 時代に選ばれる採用戦略・ブランディング(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37LFVvkz4endMPvwkY0D7KeVgZY6BFTgwttjY9tzC7awj-Q/viewform)】